Beniaminek z Drelowa wrócił do domu z kompletem, Victoria Parczew nie sprostała liderowi

Gospodarze mierzyli się z dobrze spisującym się beniaminkiem. Goście po siedmiu kolejkach zajmowali wysokie piąte misce. Ekipa z Milanowa była „oczko” niżej i miała na koncie punkt mniej.

Pierwsi do siatki trafili miejscowi. W siódmej minucie gola strzelił Sebastian Ostapiuk. Rywale odpowiedzieli dwoma trafieniami. Po pierwszej odsłonie górą byli piłkarze beniaminka z Drelowa (1:2). Po zmianie stron drużyna trenera Przemysława Sałańskiego dorzuciła kolejną bramkę. Ostatecznie goście zwyciężyli 3:1, a wszystkie bramki zdobył dla nich Piotr Wojtczuk.

– Bardzo dobrze prezentował się bramkarz gości, który odbił trzy groźne strzały w sytuacjach bramkowych. Ponadto, Krystian Pawlina i Marek Gil obili słupki bramki rywala. Beniaminek jest mocny jak na naszą ligę. My za łatwo traciliśmy bramki. Wszystkie gole dla przeciwnika padły w zamieszaniu podbramkowym, piłka trafiała w nasze pole bramkowe i tak traciliśmy gole – mówi Marek Burzec, kierownik LKS Agrotex Milanów.

– Nie był to łatwy mecz. Rywal postawił nam trudne warunki, cały czas był „pod tlenem” i chciał złapać kontrakt. Szacunek dla gospodarzy. Poza przespanym początkiem i straconą bramką, później już mecz był pod naszą kontrolą. Wygraliśmy zasłużenie - mówi trener KS Drelów Przemysław Sałański.

LKS Agrotex Milanów – KS Drelów 1:3 (1:2)

Bramki: Ostapiuk (7) – Wojtczuk (18, 22, 51).

Milanów: Kruczek – Kobojek, Gil, Kolęda (76 Piątek), Romaniuk (59 Trościańczyk), Niziołek (46 Abramek), Mazurek (59 K. Kamiński), Ostapiuk, Zmorzyński, J. Kamiński (46 Pawlina), Pawlak.

Drelów: Płodowski – M. Tkaczuk, Wójcik, Chwedoruk, Kondraciuk (65 Oszajca), Przybyłowski (80 Sobolewski), Tomczuk (90 Moczulski), Hołowania (90 + 2 Mironiuk), Wojtczuk (75 Radziszewski), O. Tkaczuk (85 Rogulski), Krasucki (73 Paczuski).

W Parczewie Victoria gościł lidera Podlasie II Biała Podlaska. Obie drużyny dzieliły zaledwie dwa punkty. W zespole gospodarzy zabrakło czterech zawodników z podstawowego składu.

– Trudno powiedzieć czy ich nieobecność mocno wpłynęła na naszą porażkę. Mecz meczowi jest nierówny. Mieliśmy swoje okazje ale nie potrafiliśmy ich wykorzystać. Do bramki przeciwnika mogli trafić Albert Chomiuk, Kacper Waniowski i Dawid Syryjczyk, zabrakło skuteczności. Przeciwnik był od nas lepszy. Drużyna rezerw Podlasia grała najładniej ze wszystkich ekip, z którymi do tej pory mieliśmy okazję się mierzyć – mówi kierownik Victorii Jarosław Lewczuk.

Trener przyjezdnych miał nosa dokonując zmiany. Dwie minuty po wejściu na boisko Maciej Fedoruk wpisał się na listę strzelców podwyższając wynik 2:0.

– Gratulacje dla całej drużyny. Na pewno poprawiliśmy zarządzanie meczem i jego przebiegiem względem ostatnich spotkań. Zagraliśmy bardzo mądrze. Poza początkiem pierwszej połowy kontrolowaliśmy spotkanie. Realizowaliśmy plan meczowy, z czego na pewno można się cieszyć. Powoli, małymi krokami, udoskonalamy grę zespołu i z pokorą patrzymy w przyszłość – mówi trener Podlasia II Jakub Dobosz.

Victoria Parczew – Podlasie II Biała Podlaska 0:2 (0:1)

Bramki: Kaczyński (45), Fedoruk (74).

Victoria: Ludwinowski – Szymala (68 Dębowczyk), Koczkodaj (86 Piszcz), K. Waniowski (86 Romaniuk), Chomiuk, Lewczuk, Sapała (61 Osieleniec), Bryguła (67 E. Waniowski), Semeniuk (61 Syryjczyk), Praszczak, Tracz, Krzewski.

Podlasie II: Nowosz – Chazan, Jeruzalski, Wojtkowski (59 Sacharuk), Wojdat (72 Fedoruk), Stalewski (63 Siemieniuk), Sawczuk, Kaczyński (90 Hawryluk), Gryciuk (62 Bobowski), Oremczuk, Wasilewski (70 Kaszkiel).

Pozostałe wyniki:

Absolwent Domaszewnica – LZS Sielczyk 1:1 * Sokół Adamów – ŁKS Łazy 5:0 * Bizon Jeleniec – Grom Kąkolewnica 2:2 * Lutnia Piszczac – Orzeł Czemierniki 2:3 * Az-Bud Komarówka Podlaska – Unia Żabików 3:0 * Unia Krzywda – Kujawiak Stanin 1:2.