Pięć goli LKS Agrotex Milanów, wygrana KS Drelów w Parczewie i reszta wyników bialskiej okręgówki

LKS Agrotex nie miał problemów z odniesieniem pewnego zwycięstwa nad zespołem z Kąkolewnicy. Jednak pierwsza połowa zakończyła się skromnym prowadzeniem 1:0.

- Rywale dobrze się bronili, ciężko było przebić się przez ich linię defensywną. W drugiej połowie zrobiliśmy kilka zmian, rywale nie mieli ich zbyt wiele i nasza gra poprawiła się. Goście dysponowali okrojonym składem, co też zostało przez nas zauważone. Całkowicie przejęliśmy inicjatywę, strzeliliśmy kolejne gole i zasłużenie wygraliśmy. Na słowa uznania zasługuje nasz 15-latek Dawid Krępski, który strzelił w tym meczu pierwszego gola w lidze. Dawid gra w pierwszym składzie dopiero od tego sezonu - mówi Marek Burzec, kierownik LKS Agrotex Milanów.

Goście mieli na ławce zaledwie jednego piłkarza na zmianę.

- Z pierwszego składu zbrakło czterech zawodników, którzy byli kontuzjowani. Dodatkowo, mecz graliśmy w sobotę i to jeszcze na wyjeździe, a to w naszym przypadku też koliduje piłkarzom, którzy jeszcze pracują. Krótka ławka, brak zmienników. To wszystko złożyło się na naszą przegraną - mówi Jarosław Kalenik, kierownik Gromu Kąkolewnica.

LKS Agrotex Milanów – Grom Kąkolewnica 5:0 (1:0)

Bramki: Pawlina (18), Pawlak (51), G. Romaniuk (58), Ostapiuk (73), Krępski (79).

W 84 min Jakub Kamiński (Milanów) nie wykorzystał rzutu karnego (strzał w słupek).

Milanów: Łukaszuk - Gil (75 K. Kamiński), K. Romaniuk (53 J. Kamiński), Kolęda, G. Romaniuk, Niziołek (65 Kobojek), Mazurek (65 Abramek), Ostapiuk, Zmorzyński, Pawlina (65 Piątek), Pawlak (72 Krępski).

Grom: A. Wysokiński - W. Wysokiński, Kalenik, Gomółka, Dobrowolski (70 Zgorzałek), Król, Madejski, Paszkowski, Aleksandrowicz, Kot, Marczuk.

Beniaminek KS Drelów pokonał na wyjedzie Victorię Parczew 4:1. - Mogliśmy wygrać jeszcze wyżej. Mieliśmy co najmniej trzy klarowne sytuacje na podwyższenie wyniku. Zagraliśmy dobre spotkanie. Victoria też miała okazje ale były one bardziej zaczepne, po których nie było zbyt wielkiego zagrożenia dla nas. Odnieśliśmy zasłużone zwycięstwo - mówi Przemysław Sałański, szkoleniowiec KS Drelów.

Dla ekipy z Parczewa była to druga przegrana na własnym terenie. Wcześniej gospodarze musieli uznać wyższość prowadzącej w tabeli drużyny rezerw Podlasia Biała Podlaska. - Przeciwnik rozegrał bardzo dobre zawody. My zaprezentowaliśmy się słabo. Byliśmy gorsi - mówi kierownik Victorii Jarosław Lewczuk.

Victoria Parczew – KS Drelów 1:4 (0:2)

Bramki: K. Waniowski (79) - Wojtczuk (12, 17), E. Kozłowski (58), Sobolewski (83).

Czerwona kartki: Adrian Kozłowski (Victoria) w 57 min, za faul; rezerwowy Marcin Nowosz (Drelów) w 63 min, za drugą żółtą.

Victoria: Gołacki - Bednarczyk, E. Waniowski (60 Bryguła), Syryjczyk (65 Praszczak - Tracz), Gryczuk (86 Semeniuk), A. Kozłowski, Koczkodaj (86 Piszcz), Sapała (60 Bancerz), Lewczuk, Chomiuk, K. Waniowski (86 Romaniuk).

Drelów: Skrodziuk - Wiraszka (86 Skrabulski), E. Kozłowski, M. Tkaczuk, Krasucki (88 Wójcik), Karpiszuk (71 Tomczuk), Przybyłowski (82 Sobolewski), Kurenda, O. Tkaczuk (35 Oszajca), Wojtczuk (77 Radziszewski), Hołownia (89 Paczuski).

Podziałem punktów zakończył się mecz Absolwenta Domaszewnica z Sokołem Adamów. - Był to mecz walki. Pod koniec meczu mieliśmy dwie doskonałe okazje aby odnieść zwycięstwo. Najpierw Jarosław Bosek strzlil zbyt lekko z rzutu wolnego z 16 metrów, a w końcówce, w piłce meczowej Yilmar Hernandez uderzył obok bramki. Mogliśmy wygrać ale jest remis. Doceniamy ten punkt - mówi szkoleniowiec Sokoła Andrzej Zarzycki.

- Przez 60 minut mieliśmy więcej z gry. W drugiej połowie spuściliśmy nieco z tonu. W końcówce Sokół mógł wygrać, miał piłkę meczową. Z przebiegu spotkania rywal nie zasłużył na zwycięstwo. Szanujemy zdobyty w tym spotkaniu punkt - mówi Robert Różański, trener Absolwenta.

Beniaminek Bizon Jeleniec zremisował z ŁKS Łazy 1:1. - Rywal miał swoje sytuacje, mógł strzelić kolejne gole. Dlatego szanujemy zdobyty punkt - mówi szkoleniowiec Bizona Mariusz Ciołek.

Rezerwy Podlasia Biała Podlaska ograły Unię Żabików 4:0. - Gratuluje całej drużynie pewnego zwycięstwa. Kontrolowaliśmy przebieg meczu. Cierpliwie przygotowywaliśmy akcje ofensywne i zdobywaliśmy po nich bramki. Zagraliśmy dwie bardzo równe połowy. Przeciwnik miał swoje pojedyncze sytuacje ale dobrze broniliśmy jako zespół. Byliśmy dość pewni siebie w meczu, zarówno w ofensywie, jak też w defensywie. Kolejne zwycięstwo bardzo nas cieszy. To nagroda za ciężką pracę całego zespołu i pokorne podejście do meczu, na co uczulamy naszych zawodników - mówi Jakub Dobosz, szkoleniowiec Podlasia II.

Lutnia Piszczac rozgromiła ostatniego w tabeli Kujawiaka Stanin 9:0. Już do przerwy podopieczni trenera Mateusza Kacika prowadziła 5:0, po zmianie stron dołożyła cztery kolejne bramki.

Unia Krzywda miała trzy punkty w zasięgu ręki. Po pierwszej połowie prowadził 1:0 w meczu z Red Sielczyk. Goście walczyli do końca i pokazali, że warto mieć nadzieję. Do remisu w 89 min doprowadził Paweł Bartosiak. - W drugiej połowie mieliśmy co najmniej pięć dogodnych okazji na podwyższenie wyniku. Szkoda, że ich nie wykorzystaliśmy. Rywal to bardzo solidna, dobrze ułożona drużyna. Jak nie można wygrać, to trzeba ten mecz zremisować. Szkoda straconych dwóch punktów - mówi grający szkoleniowiec Unii Krzywda Paweł Szlaski.

W meczu z Orłem Czemierniki Az-Bud Komarówka Podlaska prowadził już 3:0. Gospodarze ostatecznie zwyciężyli 6:3.

- Straciliśmy bramki po naszych błędach. Święty Mikołaj za wcześnie przyjechał do naszego zespołu. Można powiedzieć, że to były tzw. wielbłądy - mówi szkoleniowiec Orła Konrad Łabęcki. - Zagraliśmy jedną z najlepszych pierwszych połów w tym sonie, zasłużenie prowadziliśmy 4:1. To było dobre spotkanie w naszym wykonaniu, zwycięstwo jak najbardziej zasłużone - mówi Arkadiusz Kot, trener Az-Bud Komarówka Podlaska.

Pozostałe wyniki: Absolwent Domaszewnica - Sokół Adamów 1:1 (Dołęga 32 - Kula z karnego 27) * Podlasie II Biała Podlaska - Unia Żabików 4:0 (Kaczyński 20, Siemieniuk 35, Piotrowski 72, Kaszkiel 80) * Bizon Jeleniec - ŁKS Łazy 1:1 (Rosłoń 60 - Siwiec 50) * Unia Krzywda - Red Sielczyk 1:1 (Kryczka 45 - Bartosiak 89) * Lutnia Piszczac - Kujawiak Stanin 9:0 (Hawryluk 3, Czarnecki 19, 20, Tuttas 36, 46, Hawryluk 37, Lewczuk 65, Hryciuk 78, Wiraszka 87) * Az-Bud Komarówka Podlaska - Orzeł Czemierniki 6:3 (Zdunek 3, Korol z karnego 6, Paczuski 13, 45 + 2, 60, Tymoszuk 90 + 1 - Żuk 17, Bożym 65, Kuźma 79).