Przeglądarka, z której korzystasz jest przestarzała.

Starsze przeglądarki internetowe takie jak Internet Explorer 6, 7 i 8 posiadają udokumentowane luki bezpieczeństwa, ograniczoną funkcjonalność oraz nie są zgodne z najnowszymi standardami.

Prosimy o zainstalowanie nowszej przeglądarki, która pozwoli Ci skorzystać z pełni możliwości oferowanych przez nasz portal, jak również znacznie ułatwi Ci przeglądanie internetu w przyszłości :)

Pobierz nowszą przeglądarkę:

Sport
Lubię to! 142 tys. poniedziałek, 13 października 2025 r.
Serwisy tematyczne

CHEŁMSKA KLASA OKRĘGOWA

Dzisiaj
11:53
Strona główna » Sport » Piłka nożna » CHEŁMSKA KLASA OKRĘGOWA

Udana kolejka beniaminków chełmskiej klasy okręgowej, Sparta ciągle bez wygranej

Autor: Zdjęcie autora (grom)
Udostępnij 0 A A
SPS Eko Różanka zainkasował w weekend komplet punktów
SPS Eko Różanka zainkasował w weekend komplet punktów (fot. SPS EKO RÓŻANKA/FACEBOOK)

Unia Rejowiec musiała uznać wyższość Ruchu Izbica. Włodawianka rozbiła Brata Siennica Nadolna. Beniaminek Vitrum Wola Uhruska zremisował na wyjeździe z Ogniwem Wierzbica 3:3. Kolejny komplet punktów drugiego z beniaminków SPS Eko Różanka. W meczu o podwójną stawkę GKS Łopiennik pokonał Spartę Rejowiec Fabryczny, która wciąż czeka na pierwsze zwycięstwo.

AdBlock
Szanowny Czytelniku!
Dzięki reklamom czytasz za darmo. Prosimy o wyłączenie programu służącego do blokowania reklam (np. AdBlock).
Dziękujemy, redakcja Dziennika Wschodniego.
Kliknij tutaj, aby zaakceptować

Unia Rejowiec mecze w roli gospodarza rozgrywa na boiskach rywali. Powód? Modernizacja stadionu. Tak było w spotkaniu z Ruchem. Potyczka zakończyła się porażką podopiecznych Romana Rossy 2:3.

- Zagraliśmy bardzo dobry mecz. Cały tydzień pracowaliśmy nad zdobywaniem bramek. Niestety, musimy popracować nad tym w jaki sposób tracimy własne. Szkoda tego spotkania. Tym bardziej, że na gole dla nas musieliśmy się solidnie napracować. Ruch zbyt łatwo zdobywał bramki i to nas boli. Mecz był na remis. Gramy coraz lepiej. Jest nadzieja na powrót rekonwalescentów. Dobrze zaprezentował się Wojtek (syn - red.) 

mówi szkoleniowiec Unii Roman Rossa. - Zagraliśmy szybki mecz. Remis 1:1 po pierwszej połowie cieszył nas. Obie drużyny miały swoje okazje bramkowe. W drugiej części już zyskaliśmy przewagę. Wygrana różnicą jednej bramki to optymalne rozstrzygnięcie - mówi Roman Blonka, trener Ruchu Izbica.

Unia Rejowiec – Ruch Izbica 2:3 (1:1)

Bramki: Huk (22), W. Rossa (z karnego 47) - Buk (33), P. Lewandowski (58), Wojewoda (77).

Rejowiec: Pastuszak - Karauda, Górny, Nowaczek (84 Palonka), Soczyński, Martyn (57 Krupicz), Huk (90 Włodarczyk), Kwiatosz, Karaś (46 Kozioł), A. Czerwiński, W. Rossa.

Ruch: Wójtowicz - Bożko, Knap, Kaszak, Czochrowski, P. Lewandowski (85 Binek), Banach (55 Wojewoda), Kędziera, Jasiński (66 Jaremek), Buk (80 Wróbel), Gałka.

Włodawianka przystąpiła do meczu z Bratem bez czterech graczy z podstawowego składu. Gospodarze mieli swoje okazje Nikita Andrusenko, Anton Mashkovecv. W szóstej minucie bliscy objęcia prowadzenia byli goście, na posterunku był jednak bramkarz miejscowych Daniel Polak. W 38 minucie Nikodem Czuj nie wykorzystał dogodnej sytuacji. Ten sam piłkarz w 55 min miał tzw. setkę ale nie wykorzystał jej. W doliczonym czasie szczęścia nie miał Kacper Węgliński.

- Mieliśmy wiele okazji do zdobycia bramek, wykorzystaliśmy cztery. W takich meczach ważna jest ławka, u nas było ośmiu zawodników, zrobiliśmy cztery roszady w składzie. Wygraliśmy zasłużenie - podsumowuje kierownik Włodawianki Antoni Kruk.

- Był to chyba nasz najsłabszy mecz w tym sezonie. Włodawianka była od nas zdecydowanie lepsza - mówi grający szkoleniowiec Brata Andrzej Ignaciuk.

Włodawianka Włodawa – Brat Siennica Nadolna 4:0 (1:0)

Bramki: Bylina (30), Mashkovecv (46, 68), Pogonowski (90).

W 56 min Valnetyn Fedoruk (Włodawianka) przestrzelił rzut karny.

Czerwone kartki: rezerwowy Krystian Serkis (Włodawianka) w 64 min, za drugą żółtą; Daniel Kowal (Włodawianka) w 78 min, za drugą żółtą; Aleksander Urbański (Brat) w 83 min, za drugą żółtą.

Włodawianka: Polak - Staszewski, Andrusenko (86 Mikołajewski), Nielipiuk, Bylina (46 P. Kuk), Czuj (60 Hernas), Pogonowski, Koval, Witkowski (60 Węgliński), Mashkovcev, Fedoruk.

Brat: Mróz - Malinowski, Wikliński, Dubaj (53 Belina), Aleksander Urbański, Ignaciuk, Moniakowski (67 Adam Urbański), Kniażuk, Typiak, Ciechański (80 Rzeźnik), Szadura.

Cenny punkt wywalczył beniaminek Vitrum Wola Uhruska, który zremisował na wyjeździe z Ogniwem Wierzbica 3:3.

- Bardzo słabo zaczęliśmy to spotkanie, przegrywaliśmy już 0:2. Na plus jest fakt, że jeszcze w pierwszej połowie szybko podnieśliśmy się i wyszliśmy na 3:2. Po zmianie stron powinniśmy strzelić kolejne gole. Niestety, nie zrobiliśmy tego. Bardzo głupio straciliśmy trzeciego gola, bezpośrednio z rzutu rożnego. Straciliśmy dwa punkty, a nie zyskaliśmy jeden. Remis traktujemy jak porażkę - mówi trener Ogniwa Tomasz Sąsiadek. - Wywozimy jeden punkt na trudnym terenie. To bardzo cenna zdobycz - mówi Arkadiusz Stasiejko, trener Vitrumu.

Dla SPS Eko Różanka była to siódma wygrana w sezonie. Warto podkreślić, że to beniaminek chełmskiej klasy okręgowej. Drużyna trenera Patryka Błaszczuka pokonała na wyjeździe Frassatiego Fajsławice 3:2. Dwie bramki zdobył Mateusz Chwedoruk, jedną Luis Polo.

- Zespół zrealizował plan na ten mecz. Graliśmy konsekwentnie, utrzymywaliśmy się przy piłce i dobrze reagowaliśmy po stracie. To ważne zwycięstwo, które buduje pewność siebie i pokazuje, że idziemy w dobrym kierunku - powiedział po spotkaniu szkoleniowiec SPS Eko Patryk Błaszczuk.

Rezerwy Chełmianki pokonały Astrę Leśniowice 1:0. Zwycięskiego gola pod koniec pierwszej połowy strzelił Daniel Malichani. - To było bardzo dobre spotkanie. W pierwszej połowie skorzystaliśmy z pomocy czterech zawodników z pierwszego składu, w drugiej z kolejnych pięciu. Więcej okazji miała Astra, ale to my w końcowym rozrachunku cieszymy się ze zwycięstwa i kompletu punktów - mówi Tomasz Iwan, trener rezerw, który obecnie zastępuje trenera Andrzeja Krawca.

Bardzo ważne i potrzebne zwycięstwo odniósł Hetman Żółkiewka. Drużyna prowadzona przez Andrzeja Rycaka pokonała wyżej notowany Kłos Gmina Chełm 3:1. Przed tym meczem gospodarze z czterema punktami na koncie zajmowali przedostatnią lokatę w tabeli, goście plasowali się na miejscu numer osiem (9 punktów).

- Jeśli na mecz przyjeżdżają i grają zawodnicy z podstawowego składu, to są wyniki. Zabrakło tylko Krystiana Szury. Mieliśmy swoje dobre okazje do strzelenia jeszcze kilku goli ale byliśmy nieskuteczni. Zagraliśmy dobre spotkanie i zasłużenie wygraliśmy - mówi trener Hetmana Andrzej Rycak. - Zagraliśmy całkiem dwie inne połowy. Niestety, druga była gorsza w naszym wykonaniu. Niewykorzystane sytuacje lubią się mścić i tak było w naszym przypadku - mówi Michał Antoniak, szkoleniowiec Kłosa Gmina Chełm.

W meczu o sześć punktów GKS Łopiennik pokonał Spartę Rejowiec Fabryczny 3:1. Wygrana gospodarzy przesunęła ich w klasyfikacji przed Spartę. Goście w dalszym ciągu czekają na ligową wygraną. Dla gospodarzy komplet punktów z ekipą z Rejowca to pierwsza wygrana.

- To był bardzo ważny mecz. W tej rundzie czekają nas jeszcze dwa takie spotkania. Przeciwko Sparcie zagraliśmy dobre zawody - mówi Karol Stęplowski, kierownik drużyny z Łopiennika.

Pozostałe wyniki: Ogniwo Wierzbica - Vitrum Wola Uhruska 3:3 (Ostrowski samobójcza 19, Sobiesiak 25, Bąk 35 - Łubkowski 4, D. Dąbrowski 10, 85) * Frassati Fajsławice - SPS Eko Różanka 2:3 (Kowalczuk 70, Dunda 90 + 4 - Chwedoruk 56, 77, Luis Polo 74) * Chełmianka II Chełm - Astra Leśniowice 1:0 (Malichani 45) * Hetman Żółkiewka - Kłos Gmina Chełm 3:1 (K. Prus 15, D. Koprucha 40, Małek 90 - Gierczak 35). Czerwona kartka: Krzysztof Rak (Kłos) w 80 min, za faul * GKS Łopiennik - Sparta Rejowiec Fabryczny 3:1 (Mena 35, 77, Burdan 57 - Rutkowski 65).

Avia pokonała Sokoła i poprawiła bilans meczów u siebie

Avia pokonała Sokoła i poprawiła bilans meczów u siebie

Bogdanka LUK Lublin zagra w finale turnieju im. Tomasza Wójtowicza
galeria
ZDJĘCIA

Bogdanka LUK Lublin zagra w niedzielnym finale turnieju Volley Cup im. Tomasza Wójtowicza

Ireneusz Pietrzykowski (Chełmianka): Wszyscy nadal wierzymy w tę drużynę

Ireneusz Pietrzykowski (Chełmianka): Wszyscy nadal wierzymy w tę drużynę

e-Wydanie
Czytaj więcej o:
chełmska klasa okręgowa Unia Rejowiec ruch izbica włodawianka włodawa SPS EKO Różanka

Pozostałe informacje

Kradzież ciągnika zakończona fiaskiem

Kradzież ciągnika zakończona fiaskiem

Dwóch obywateli Ukrainy zostało zatrzymanych na gorącym uczynku podczas próby kradzieży ciągnika rolniczego.
ZOOPARK jesień 2025 – świat zwierząt w sercu Lublina! Lubelska Wystawa i Targi Zoologiczne ZOOPARK | 25-26 października w Targach Lublin

ZOOPARK jesień 2025 – świat zwierząt w sercu Lublina! Lubelska Wystawa i Targi Zoologiczne ZOOPARK | 25-26 października w Targach Lublin

Tej jesieni Lubelska Wystawa i Targi Zoologiczne ZOOPARK ponownie otworzą swoje bramy, zapraszając Was do niezwykłego świata zwierząt. To wydarzenie, które co roku przyciąga tysiące odwiedzających, zaskakuje różnorodnością i inspiruje do bliższego kontaktu z naturą.
Po pijaku zajmowali się 2-letnią dziewczynką

Po pijaku zajmowali się 2-letnią dziewczynką

Wezwanie do awantury domowej skończyło się poważniejszą interwencją. Na miejscu okazało się, że pod opieką będących pod wpływem alkoholu znajdowała się 2-letnia zaniedbana dziewczynka.
SPS Eko Różanka zainkasował w weekend komplet punktów

Udana kolejka beniaminków chełmskiej klasy okręgowej, Sparta ciągle bez wygranej

Unia Rejowiec musiała uznać wyższość Ruchu Izbica. Włodawianka rozbiła Brata Siennica Nadolna. Beniaminek Vitrum Wola Uhruska zremisował na wyjeździe z Ogniwem Wierzbica 3:3. Kolejny komplet punktów drugiego z beniaminków SPS Eko Różanka. W meczu o podwójną stawkę GKS Łopiennik pokonał Spartę Rejowiec Fabryczny, która wciąż czeka na pierwsze zwycięstwo.
Andrzej Jarzębowski kierował pracą wielu różnych szpitali. Teraz ma zarządzać psychiatrycznym w Radecznicy

Szpital w Radecznicy ma nowego dyrektora. Kto wygrał konkurs?

Pierwszy konkurs nie skończył się podpisaniem umowy. Przy drugim poszło już lepiej. Dyrektorem szpitala psychiatrycznego w Radecznicy będzie Andrzej Jarzębowski. Formalnie stanowisko objął wczoraj.
Bezpieczne przechowywanie leków w stałej temperaturze

Bezpieczne przechowywanie leków w stałej temperaturze

Czy wiesz, że niewłaściwe przechowywanie leków może sprawić, że staną się nieskuteczne, a nawet toksyczne? Stała temperatura jest absolutnie kluczowa dla ich właściwości chemicznych i terapeutycznych. Ten artykuł wyjaśnia, dlaczego termolabilność jest tak istotna i jak prawidłowo zadbać o swoją domową apteczkę, aby leki zachowały pełną moc. Dowiedz się, jakie warunki są optymalne dla różnych preparatów.
Stacja Zamość Wschód pozostanie na trasie zarówno Hetmana jak i Kasztelana

Hetman i Kasztelan zmieniają trasę. Pociągi z Hrubieszowa będą jechać dłużej

Jeszcze 1 i 2 listopada mają obowiązywać dotychczasowe trasy i czasy przejazdów, ale już od następnego dnia dwa pociągi wyjeżdżające z Hrubieszowa do Krakowa będą kursować inaczej niż dotychczas. Ominą Mielec, za to zatrzymają się w Leżajsku i Rzeszowie.
KS Drelów pokonał na wyjedzie Victorię Parczew

Pięć goli LKS Agrotex Milanów, wygrana KS Drelów w Parczewie i reszta wyników bialskiej okręgówki

LKS Agrotex Milanów lepszy od Gromu Kąkolewnica. KS Drelów nie dał szans Victorii Parczew. Rezerwy Podlasia Biała Podlaska ograły Unię Żabików. Remisy 1:1 w meczach Absolwenta Domaszewnica z Sokołem Adamów i Bizona Jeleniec z ŁKS Łazy. Lutnia Piszczac rozgromiła Kujawiaka Stanin.
300 milionów złotych dla Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej

300 milionów złotych dla Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej

Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej czeka ogromna modernizacja. W ciągu najbliższych czterech lat szpital przejdzie metamorfozę wartą niemal 300 milionów złotych, która ma poprawić dostęp do leczenia i podnieść jakość diagnostyki onkologicznej w regionie.
W ostatniej kolejce Azoty Puławy pokonały u siebie Piotrkowianina Piotrków Trybunalski. Jak będzie w poniedziałek w Kwidzynie?

Azoty Puławy kontra MMTS Kwidzyn. Nie mają nic do stracenia

Azoty Puławy swój mecz ligowy znowu rozegrają w poniedziałek. Tym razem o godz. 20.30 zagrają na wyjeździe z MMTS Kwidzyn.
Muzeum Synagogalne we Włodawie, jeden z kandydatów do tytułu Cud Polski 2025

Lubelszczyzna może zostać Cudem Polski? Ostatni dzień na głosowanie

Zoom Natury w Janowie Lubelskim, Pojezierze łęczyńsko-włodawskie czy Muzeum Synagogalne we Włodawie? Które z tych miejsc ma szansę na zwycięstwo w plebiscycie National Geographic Polska? Jeśli chcemy im pomóc, to musimy się spieszyć. To ostatni dzień na oddanie głosu.
Dieta low FODMAP – to powinieneś wiedzieć przed jej rozpoczęciem!

Dieta low FODMAP – to powinieneś wiedzieć przed jej rozpoczęciem!

Wyobraź sobie spokojny brzuch po posiłku i dzień bez kłujących wzdęć. Taki efekt daje nie magia, tylko plan. Da się go ułożyć bez paniki i bez drakońskich zakazów na lodówce.
Wszystko, czego potrzebujesz od konta osobistego znajdziesz w Banku BNP Paribas!

Wszystko, czego potrzebujesz od konta osobistego znajdziesz w Banku BNP Paribas!

Na co zwracasz uwagę, wybierając konto osobiste – niskie opłaty, dostęp do nowoczesnych rozwiązań technologicznych czy dodatkowe ułatwienia przy robieniu zakupów online lub podróżowaniu? Jedno konto osobiste w Banku BNP Paribas spełni wszystkie te potrzeby. Zobacz, co możesz zyskać, decydując się na Konto Otwarte na Ciebie.
Cisi bohaterowie z Lubelszczyzny. Ich szpik uratował życie setkom osób

Cisi bohaterowie z Lubelszczyzny. Ich szpik uratował życie setkom osób

634 – tylu mieszkańców województwa lubelskiego oddało już swoje komórki macierzyste lub szpik, dając innym drugą szansę na życie. Dzięki ich bezinteresownemu gestowi pacjenci hematoonkologiczni na całym świecie mogli wrócić do zdrowia i swoich bliskich. 13 października obchodzimy Ogólnopolski Dzień Dawcy Szpiku – święto cichych bohaterów.
Powrót do biur i kontrola czasu pracy z TimeCamp – praktyczne podejście dla menedżerów

Powrót do biur i kontrola czasu pracy z TimeCamp – praktyczne podejście dla menedżerów

Powrót do biur po okresie pracy zdalnej jest dla wielu przedsiębiorstw wyzwaniem organizacyjnym i logistycznym. Dla właścicieli firm i menedżerów średnich oraz dużych przedsiębiorstw istotne staje się nie tylko zapewnienie komfortu pracownikom, ale także utrzymanie wysokiej produktywności i efektywności zespołów.
CHEŁMSKA KLASA OKRĘGOWA
8. KOLEJKA

Wyniki:

Kłos Gmina Chełm - Chełmianka II 0-0
Astra Leśniowice - Włodawianka 1-1
Brat Siennica Nadolna - GKS Łopiennik 1-1
Sparta Rejowiec F. - Unia Rejowiec 0-0
Ruch Izbica - Frassati Fajsławice 6-2
Eko Różanka - Ogniwo Wierzbica 3-1
Vitrum Wola Uhruska - Hetman Żółkiewka 2-0

Tabela:

1. Astra 8 20 31-8
2. Eko 8 18 26-12
3. Brat 8 17 17-7
4. Ruch 8 16 23-19
5. Włodawianka 8 15 20-11
6. Chełmianka II 8 14 25-12
7. Ogniwo 8 11 13-13
8. Kłos 8 9 11-11
9. Frassati 8 8 16-25
10. Unia R. 8 8 7-14
11. Sparta 8 5 12-20
12. Vitrum 8 5 11-25
13. Hetman 8 4 8-27
14. Łopiennik 8 3 5-21

ALARM24
Masz dla nas temat? Daj nam znać pod numerem:
Alarm24 telefon 691 770 010

Wyślij wiadomość, zdjęcie lub zadzwoń.

kliknij i poinformuj nas!
Kalendarz Sportowy
Wydarzenia sportowe w Lubelskiem: 24-26 maja

Wydarzenia sportowe w Lubelskiem: 24-26 maja

Górnik Łęczna w sobotę o godz. 20 zagra ze Stalą Rzeszów

Wydarzenia sportowe w Lubelskiem: 17-19 maja

Wydarzenia sportowe w Lubelskiem: 10-12 maja

Wydarzenia sportowe w Lubelskiem: 10-12 maja

Sport Wideo
Jakub Kępa: Nic nie musimy

Jakub Kępa: Nic nie musimy

film
To może być wielki mistrz
film
WIDEO

To może być wielki mistrz

Sport w Chełmie celuje w najwyższe cele. Dominik Małys o planach ChKS na przyszłość
film

Sport w Chełmie celuje w najwyższe cele. Dominik Małys o planach ChKS na przyszłość

XV Turniej o Puchar Prezesa Spółdzielczego Banku Powiatowego w Piaskach: Bargenda nie zawiódł!
galeria
film
Zdjęcia/Wideo

XV Turniej o Puchar Prezesa Spółdzielczego Banku Powiatowego w Piaskach: Bargenda nie zawiódł!

Wielkie brawa, czek na 30 tysięcy i startowa koszulka z Paryża dla muzeum sportu. Aleksandra Mirosław spotkała się z lubelskimi kibicami
galeria
Zdjęcia/Wideo

Wielkie brawa, czek na 30 tysięcy i startowa koszulka z Paryża dla muzeum sportu. Aleksandra Mirosław spotkała się z lubelskimi kibicami

Tak dopingowaliście biało-czerwonych w Berlinie
galeria
Zdjęcia/Wideo

Tak dopingowaliście biało-czerwonych w Berlinie

Maciek Więckowski znów na podium Pucharu Europy. Tym razem w rumuńskim Cluj!
film
Wideo

Maciek Więckowski znów na podium Pucharu Europy. Tym razem w rumuńskim Cluj!

Ogromna radość. Superpuchar Polski już w Lublinie!
Wideo

Ogromna radość. Superpuchar Polski już w Lublinie!

Posiany na polu na Węglinie Południowym gatunek konopi jest nieprzydatny do „celów rozrywkowych”
galeria
film
zdjęcia, wideo

Las konopi w Lublinie. Czas na wielkie żniwa. Już w poniedziałek?

Sportowe inspiracje: Trening Animal Flow
galeria
film

Sportowe inspiracje: Trening Animal Flow

Córka Wojciecha Kowalczyka: Hiszpanie twierdzą, że Lewandowski strzeli, a Polska wygra
film
wideo

Córka Wojciecha Kowalczyka: Hiszpanie twierdzą, że Lewandowski strzeli, a Polska wygra

Sport Foto
Co za emocje przy Z5! Tak kibice dopingowali żużlowców!
ZDJĘCIA

Co za emocje przy Z5! Tak kibice dopingowali żużlowców!

galeria
Piłkarze Motoru Lublin rozdawali autografy. Chętnych w Olimpie nie brakowało
galeria
film
dużo zdjęć, wideo

Piłkarze Motoru Lublin rozdawali autografy. Chętnych w Olimpie nie brakowało

IX Mistrzostwa Polski Juniorów w Speed-Ballu. Lublin gościł najlepszych młodych zawodników
galeria
NASZ PATRONAT

IX Mistrzostwa Polski Juniorów w Speed-Ballu. Lublin gościł najlepszych młodych zawodników

8. Półmaraton Lubelski za nami. Dopisała pogoda i uczestnicy
galeria
Zdjęcia

8. Półmaraton Lubelski za nami. Dopisała pogoda i uczestnicy

Tak kibicowaliście koszykarkom Polskiego Cukru AZS UMCS podczas meczu z MB Zagłębiem Sosnowiec
galeria
Zdjęcia

Tak kibicowaliście koszykarkom Polskiego Cukru AZS UMCS podczas meczu z MB Zagłębiem Sosnowiec

Zawody strzeleckie KS Snajper - Turniej Cichociemnych 2024
galeria

Zawody strzeleckie KS Snajper - Turniej Cichociemnych 2024

Jerzy Kulej w 2010 roku gościł w Klubie Sportowym Paco przy ul. Zana 72 w Lublinie.
Zdjęcia

Jerzy Kulej od dziś na wielkim ekranie. Mistrz boksu wielokrotnie przyjeżdżał do Lublina

XV Turniej o Puchar Prezesa Spółdzielczego Banku Powiatowego w Piaskach: Bargenda nie zawiódł!
galeria
film
Zdjęcia/Wideo

XV Turniej o Puchar Prezesa Spółdzielczego Banku Powiatowego w Piaskach: Bargenda nie zawiódł!

Regaty o „Błękitną Wstęgę Zalewu Zemborzyckiego”
galeria
film

Regaty o „Błękitną Wstęgę Zalewu Zemborzyckiego”

Wielkie brawa, czek na 30 tysięcy i startowa koszulka z Paryża dla muzeum sportu. Aleksandra Mirosław spotkała się z lubelskimi kibicami
galeria
Zdjęcia/Wideo

Wielkie brawa, czek na 30 tysięcy i startowa koszulka z Paryża dla muzeum sportu. Aleksandra Mirosław spotkała się z lubelskimi kibicami

W Paryżu znów zapłonie ogień olimpijski. Tenisistka ATS Akanza AZS UMCS powalczy o złoto
Zdjęcia

W Paryżu znów zapłonie ogień olimpijski. Tenisistka ATS Akanza AZS UMCS powalczy o złoto

 