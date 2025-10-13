Udana kolejka beniaminków chełmskiej klasy okręgowej, Sparta ciągle bez wygranej

Unia Rejowiec mecze w roli gospodarza rozgrywa na boiskach rywali. Powód? Modernizacja stadionu. Tak było w spotkaniu z Ruchem. Potyczka zakończyła się porażką podopiecznych Romana Rossy 2:3.

- Zagraliśmy bardzo dobry mecz. Cały tydzień pracowaliśmy nad zdobywaniem bramek. Niestety, musimy popracować nad tym w jaki sposób tracimy własne. Szkoda tego spotkania. Tym bardziej, że na gole dla nas musieliśmy się solidnie napracować. Ruch zbyt łatwo zdobywał bramki i to nas boli. Mecz był na remis. Gramy coraz lepiej. Jest nadzieja na powrót rekonwalescentów. Dobrze zaprezentował się Wojtek (syn - red.)

mówi szkoleniowiec Unii Roman Rossa. - Zagraliśmy szybki mecz. Remis 1:1 po pierwszej połowie cieszył nas. Obie drużyny miały swoje okazje bramkowe. W drugiej części już zyskaliśmy przewagę. Wygrana różnicą jednej bramki to optymalne rozstrzygnięcie - mówi Roman Blonka, trener Ruchu Izbica.

Unia Rejowiec – Ruch Izbica 2:3 (1:1)

Bramki: Huk (22), W. Rossa (z karnego 47) - Buk (33), P. Lewandowski (58), Wojewoda (77).

Rejowiec: Pastuszak - Karauda, Górny, Nowaczek (84 Palonka), Soczyński, Martyn (57 Krupicz), Huk (90 Włodarczyk), Kwiatosz, Karaś (46 Kozioł), A. Czerwiński, W. Rossa.

Ruch: Wójtowicz - Bożko, Knap, Kaszak, Czochrowski, P. Lewandowski (85 Binek), Banach (55 Wojewoda), Kędziera, Jasiński (66 Jaremek), Buk (80 Wróbel), Gałka.

Włodawianka przystąpiła do meczu z Bratem bez czterech graczy z podstawowego składu. Gospodarze mieli swoje okazje Nikita Andrusenko, Anton Mashkovecv. W szóstej minucie bliscy objęcia prowadzenia byli goście, na posterunku był jednak bramkarz miejscowych Daniel Polak. W 38 minucie Nikodem Czuj nie wykorzystał dogodnej sytuacji. Ten sam piłkarz w 55 min miał tzw. setkę ale nie wykorzystał jej. W doliczonym czasie szczęścia nie miał Kacper Węgliński.

- Mieliśmy wiele okazji do zdobycia bramek, wykorzystaliśmy cztery. W takich meczach ważna jest ławka, u nas było ośmiu zawodników, zrobiliśmy cztery roszady w składzie. Wygraliśmy zasłużenie - podsumowuje kierownik Włodawianki Antoni Kruk. - Był to chyba nasz najsłabszy mecz w tym sezonie. Włodawianka była od nas zdecydowanie lepsza - mówi grający szkoleniowiec Brata Andrzej Ignaciuk.

Włodawianka Włodawa – Brat Siennica Nadolna 4:0 (1:0)

Bramki: Bylina (30), Mashkovecv (46, 68), Pogonowski (90).

W 56 min Valnetyn Fedoruk (Włodawianka) przestrzelił rzut karny.

Czerwone kartki: rezerwowy Krystian Serkis (Włodawianka) w 64 min, za drugą żółtą; Daniel Kowal (Włodawianka) w 78 min, za drugą żółtą; Aleksander Urbański (Brat) w 83 min, za drugą żółtą.

Włodawianka: Polak - Staszewski, Andrusenko (86 Mikołajewski), Nielipiuk, Bylina (46 P. Kuk), Czuj (60 Hernas), Pogonowski, Koval, Witkowski (60 Węgliński), Mashkovcev, Fedoruk.

Brat: Mróz - Malinowski, Wikliński, Dubaj (53 Belina), Aleksander Urbański, Ignaciuk, Moniakowski (67 Adam Urbański), Kniażuk, Typiak, Ciechański (80 Rzeźnik), Szadura.

Cenny punkt wywalczył beniaminek Vitrum Wola Uhruska, który zremisował na wyjeździe z Ogniwem Wierzbica 3:3.

- Bardzo słabo zaczęliśmy to spotkanie, przegrywaliśmy już 0:2. Na plus jest fakt, że jeszcze w pierwszej połowie szybko podnieśliśmy się i wyszliśmy na 3:2. Po zmianie stron powinniśmy strzelić kolejne gole. Niestety, nie zrobiliśmy tego. Bardzo głupio straciliśmy trzeciego gola, bezpośrednio z rzutu rożnego. Straciliśmy dwa punkty, a nie zyskaliśmy jeden. Remis traktujemy jak porażkę - mówi trener Ogniwa Tomasz Sąsiadek. - Wywozimy jeden punkt na trudnym terenie. To bardzo cenna zdobycz - mówi Arkadiusz Stasiejko, trener Vitrumu.

Dla SPS Eko Różanka była to siódma wygrana w sezonie. Warto podkreślić, że to beniaminek chełmskiej klasy okręgowej. Drużyna trenera Patryka Błaszczuka pokonała na wyjeździe Frassatiego Fajsławice 3:2. Dwie bramki zdobył Mateusz Chwedoruk, jedną Luis Polo.

- Zespół zrealizował plan na ten mecz. Graliśmy konsekwentnie, utrzymywaliśmy się przy piłce i dobrze reagowaliśmy po stracie. To ważne zwycięstwo, które buduje pewność siebie i pokazuje, że idziemy w dobrym kierunku - powiedział po spotkaniu szkoleniowiec SPS Eko Patryk Błaszczuk.

Rezerwy Chełmianki pokonały Astrę Leśniowice 1:0. Zwycięskiego gola pod koniec pierwszej połowy strzelił Daniel Malichani. - To było bardzo dobre spotkanie. W pierwszej połowie skorzystaliśmy z pomocy czterech zawodników z pierwszego składu, w drugiej z kolejnych pięciu. Więcej okazji miała Astra, ale to my w końcowym rozrachunku cieszymy się ze zwycięstwa i kompletu punktów - mówi Tomasz Iwan, trener rezerw, który obecnie zastępuje trenera Andrzeja Krawca.

Bardzo ważne i potrzebne zwycięstwo odniósł Hetman Żółkiewka. Drużyna prowadzona przez Andrzeja Rycaka pokonała wyżej notowany Kłos Gmina Chełm 3:1. Przed tym meczem gospodarze z czterema punktami na koncie zajmowali przedostatnią lokatę w tabeli, goście plasowali się na miejscu numer osiem (9 punktów).

- Jeśli na mecz przyjeżdżają i grają zawodnicy z podstawowego składu, to są wyniki. Zabrakło tylko Krystiana Szury. Mieliśmy swoje dobre okazje do strzelenia jeszcze kilku goli ale byliśmy nieskuteczni. Zagraliśmy dobre spotkanie i zasłużenie wygraliśmy - mówi trener Hetmana Andrzej Rycak. - Zagraliśmy całkiem dwie inne połowy. Niestety, druga była gorsza w naszym wykonaniu. Niewykorzystane sytuacje lubią się mścić i tak było w naszym przypadku - mówi Michał Antoniak, szkoleniowiec Kłosa Gmina Chełm.

W meczu o sześć punktów GKS Łopiennik pokonał Spartę Rejowiec Fabryczny 3:1. Wygrana gospodarzy przesunęła ich w klasyfikacji przed Spartę. Goście w dalszym ciągu czekają na ligową wygraną. Dla gospodarzy komplet punktów z ekipą z Rejowca to pierwsza wygrana.

- To był bardzo ważny mecz. W tej rundzie czekają nas jeszcze dwa takie spotkania. Przeciwko Sparcie zagraliśmy dobre zawody - mówi Karol Stęplowski, kierownik drużyny z Łopiennika.

Pozostałe wyniki: Ogniwo Wierzbica - Vitrum Wola Uhruska 3:3 (Ostrowski samobójcza 19, Sobiesiak 25, Bąk 35 - Łubkowski 4, D. Dąbrowski 10, 85) * Frassati Fajsławice - SPS Eko Różanka 2:3 (Kowalczuk 70, Dunda 90 + 4 - Chwedoruk 56, 77, Luis Polo 74) * Chełmianka II Chełm - Astra Leśniowice 1:0 (Malichani 45) * Hetman Żółkiewka - Kłos Gmina Chełm 3:1 (K. Prus 15, D. Koprucha 40, Małek 90 - Gierczak 35). Czerwona kartka: Krzysztof Rak (Kłos) w 80 min, za faul * GKS Łopiennik - Sparta Rejowiec Fabryczny 3:1 (Mena 35, 77, Burdan 57 - Rutkowski 65).