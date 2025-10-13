Szpital w Radecznicy ma nowego dyrektora. Kto wygrał konkurs?

Przypomnijmy, że Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w ostatnim czasie dwa razy ogłaszał konkursy, które miały wyłonić dyrektora dla Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego im. św. Antoniego w Radecznicy.

Stanowisko zwolniło się wiosną, gdy z powodu prawomocnego wyroku rezygnację złożył Andrzej Wnuk, były prezydent Zamościa. Przez kilka miesięcy pełniącym obowiązki dyrektora placówki był Sławomir Błażej. Gdy zaczynał szefowanie w Radecznicy wiadomo było, że tylko na maksymalnie 6 miesięcy, do czasu rozstrzygnięcia konkursu.

Ale pierwszy rozstrzygnięcia nie dał. Co prawda komisja wybrała kandydata uznanego za najlepszego spośród siedmiu, którzy się zgłosili, ale okazało się, że istnieją formalne przeszkody do podpisania z nim umowy.

Dlatego we wrześniu ogłoszono jeszcze jeden konkurs. Tym razem chętnych do pracy w Radecznicy było pięciu. Komisja większością głosów postawiła na Andrzeja Jarzębowskiego, a zarząd województwa jeszcze przed weekendem podjął uchwałę o powołaniu go na to stanowisko z dniem 12 października.

Kim jest nowy dyrektor SPWSP w Radecznicy? To absolwentem Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie na kierunku organizacja i zarządzanie przemysłem. Ukończył także studia podyplomowe na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym z zakresu zarządzania spółkami prawa handlowego w ochronie zdrowia oraz studia MBA w ochronie zdrowia w Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej.

– Nowy dyrektor posiada wieloletnie doświadczenie menedżerskie w sektorze ochrony zdrowia. Kierował m.in. Samodzielnym Publicznym Zespołem Opieki Zdrowotnej w Krasnymstawie, Zespołem Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej oraz SP ZOZ w Biłgoraju. Pełnił również funkcje kierownicze w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Lublinie oraz w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubelskiego, gdzie odpowiadał za nadzór ekonomiczny nad jednostkami ochrony zdrowia – przekazała nam dzisiaj Anna Nycz z zespołu prasowego urzędu marszałkowskiego.