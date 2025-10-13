ZOOPARK jesień 2025 – świat zwierząt w sercu Lublina! Lubelska Wystawa i Targi Zoologiczne ZOOPARK | 25-26 października w Targach Lublin

Jesienna edycja ZOOPARKU to jeszcze więcej atrakcji, jeszcze więcej emocji i jeszcze więcej wyjątkowych gości – zarówno tych na dwóch, czterech, jak i wielu nogach! Nie zabraknie znanych i lubianych stref tematycznych, nowości oraz specjalnych wydarzeń towarzyszących, które sprawią, że październikowy weekend w Lublinie na długo pozostanie w pamięci odwiedzających.

Jedną z największych atrakcji będzie imponująca Strefa Akwarystyczna, przygotowana z myślą o miłośnikach podwodnych światów. W programie znajdą się m.in. Międzynarodowe Mistrzostwa Dyskowców, podczas których swoje okazy zaprezentują hodowcy z Polski i zagranicy, widowiskowe zawody Rockscaping Aqua Show, a także wystawa zbiorników tematycznych, ukazująca różnorodność życia pod wodą.

Miłośnicy uroczych i nietuzinkowych zwierząt z pewnością znajdą coś dla siebie. Na odwiedzających czekać będą m.in. energiczne fretki, zwinne lotopałanki, świnki morskie, jeże pigmejskie, kolczaste tenreczynki oraz rozbrajająco przyjazne króliki. Szczególną atrakcją będzie całe stado lemurów katta z Madagaskaru - skocznych, pełnych życia i bardzo towarzyskich zwierząt, które z pewnością przyciągną uwagę. Te sympatyczne stworzenia będzie można spotkać w różnych częściach ekspozycji – warto więc dobrze rozplanować swoją wizytę, by nie przegapić żadnego z nich.

Nie sposób przejść obojętnie obok uroczych alpak, które ponownie pojawią się na ZOOPARKU w wyjątkowej odsłonie – podczas II Ogólnopolskiej Wystawy Alpak PZHA. Na ringu zaprezentują się przedstawiciele najlepszych hodowli z całej Polski, oceniani przez międzynarodowego sędziego. To nie tylko pokaz pięknych zwierząt, ale również spotkanie z pasją i efektami wieloletniej pracy hodowlanej.

W przestrzeni ZOOPARKU znajdzie się również miejsce dla ptaków. Pośród drapieżników będzie można zobaczyć puchacza zwyczajnego – największą sowę Europy, a także sokoły, jastrzębie i płomykówki w trzech wyjątkowych odmianach barwnych. Kolorowe papugi i kanarki, znane ze swoich zdolności wokalnych, dostarczą wiele radości – ich występy to prawdziwe widowisko pełne dźwięków i barw. W motylarni zwiedzający przeniosą się do tropikalnego świata, w którym dziesiątki motyli tworzą magiczną, bajkową atmosferę.

Dla fanów egzotyki i nietypowych stworzeń przygotowano specjalną ekspozycję gadów i bezkręgowców. Wśród nich znajdą się m.in. węże, jaszczurki, żółwie, pająki i egzotyczne owady. To doskonała okazja, by z bliska przyjrzeć się fascynującym gatunkom i poznać ich wyjątkowe przystosowania do życia w różnych środowiskach.