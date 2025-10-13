Po pijaku zajmowali się 2-letnią dziewczynką

W sobotę (11 października) policjanci z chełmskiej policji otrzymali zgłoszenie dotyczące awantury w jednym z domów na terenie gminy Kamień.

– Z przekazanych informacji wynikało, że mąż uderzył swoją żonę w twarz. Policjanci, którzy przyjechali na interwencję, ustalili, że małżeństwo było nietrzeźwe – przekazała nadkomisarz Ewa Czyż z chełmskiej policji.

Badanie wykazało, że 43-letnia kobieta miała 1,3 promila alkoholu w organizmie, a jej 50-letni mąż – 1,5 promila. Nie byłoby w tym nic wyjątkowego, gdyby nie fakt, że w takim stanie opiekowali się 2-letnią dziewczynką. Na szczęście dziecko nie doznało żadnych poważnych obrażeń.

Rodzice dziewczynki zostali zatrzymani. Ze względu na odniesione obrażenia kobieta została przewieziona do szpitala, gdzie udzielono jej pomocy medycznej.

– Sąd Rodzinny i Nieletnich zadecydował, że 2-latka ma zostać przekazana pod opiekę personelu placówki opiekuńczo-wychowawczej. Do tego czasu opiekowali się nią policjanci, którzy uspokoili dziewczynkę, przebrali ją i nakarmili mlekiem z butelki – dodała nadkomisarz Czyż.

Rodzice dziecka odpowiedzą za narażenie córki na utratę życia lub zdrowia. Zgodnie z kodeksem karnym grozi im do 5 lat więzienia.