300 milionów złotych dla Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej

Jak poinformowało Ministerstwo Zdrowia, rozstrzygnięto konkurs na najlepsze projekty strategiczne wśród ośrodków zajmujących się leczeniem nowotworów. Projekt lubelskiego szpitala pt. „Budowa ośrodka diagnostyczno-profilaktycznego i modernizacja infrastruktury Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej w Lublinie w celu poprawy dostępu i podniesienia jakości diagnostyki i leczenia onkologicznego w Województwie Lubelskim” uzyskał bardzo wysokie oceny.

W efekcie COZL otrzyma z Funduszu Medycznego 254,5 mln zł, a dodatkowe prawie 45 mln zł dołoży Samorząd Województwa Lubelskiego.

– Ta strategiczna inwestycja pozwoli nam podnieść leczenie onkologiczne w COZL na jeszcze wyższy poziom. (…) Dzięki temu dofinansowaniu mieszkańcy Lubelszczyzny otrzymają dostęp do najnowocześniejszej diagnostyki i terapii, na miarę najlepszych europejskich standardów – mówi marszałek województwa lubelskiego Jarosław Stawiarski.

Nowoczesny ośrodek i sprzęt z najwyższej półki

W ramach projektu powstanie nowy, pięciokondygnacyjny ośrodek diagnostyczno-profilaktyczny z pełnym wyposażeniem medycznym oraz nowoczesną strefą komfortu dla pacjentów i ich rodzin.

COZL zyska też zaawansowany sprzęt diagnostyczny, w tym urządzenie PET-CT, które umożliwia niezwykle precyzyjne wykrywanie ognisk choroby nowotworowej. Dzięki temu lubelskie centrum stanie się trzecim ośrodkiem w województwie, dysponującym tą technologią.

Zakupione zostaną także: nowy aparat RTG, dwa aparaty USG, tomograf komputerowy, rezonans magnetyczny oraz mammograf. Sprzęt trafi do zakładu diagnostyki obrazowej, co znacząco zwiększy jego możliwości.

Krótsze kolejki do specjalistów

Modernizacja obejmie również 27 poradni specjalistycznych działających w ramach Centrum. Dzięki nowym pomieszczeniom i wyposażeniu poprawi się komfort obsługi pacjentów, a czas oczekiwania na wizytę znacznie się skróci.

Obecnie, jak wynika z danych COZL, pacjenci czekają średnio ponad 100 dni na wizytę w poradni endokrynologicznej, audiologicznej, foniatrycznej, gastroenterologicznej czy genetycznej hematologicznej. W przypadku poradni genetycznej czas oczekiwania sięga nawet 359 dni.

– Ośrodek diagnostyczno-profilaktyczny to milowy krok w rozwoju lubelskiej onkologii. (…) Jestem przekonany, że pozwoli to w sposób znaczący i zauważalny poprawić dostępność do świadczeń profilaktyki i diagnostyki. Skróceniu ulegnie także czas oczekiwania na uzyskanie porady pierwszorazowej, a w rezultacie postawienia diagnozy – podkreśla Piotr Matej, p.o. dyrektora Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej.

Inwestycja, która zmieni oblicze leczenia

Projekt ma zostać zrealizowany w ciągu najbliższych czterech lat. Dzięki niemu lubelskie centrum stanie się jednym z najnowocześniejszych ośrodków onkologicznych w Polsce. To również ważny krok w walce z chorobami nowotworowymi, które – jak przypominają eksperci – pozostają jedną z najczęstszych przyczyn zgonów w kraju.