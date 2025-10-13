Hetman i Kasztelan zmieniają trasę. Pociągi z Hrubieszowa będą jechać dłużej

Jeszcze 1 i 2 listopada mają obowiązywać dotychczasowe trasy i czasy przejazdów, ale już od następnego dnia dwa pociągi wyjeżdżające z Hrubieszowa do Krakowa będą kursować inaczej niż dotychczas. Ominą Mielec, za to zatrzymają się w Leżajsku i Rzeszowie.
O zmianach wprowadzanych kolej dla dwóch pociągów, które wożą pasażerów z Hrubieszowa dostolicy Małopolski można się przekonać, wyszukując te połączenia na portalu pasażera. Jeszcze w pierwszy weekend listopada będą jeździć, jak dotąd. Hetman wyjedzie z Hrubieszowa o 6.43 i dotrze do celu o 11.38, zatrzymując się po drodze m.in. w Zamościu, Biłgoraju, Stalowej Woli, Mielcu, Dębicy i Tarnowie. Jego czas przejazdu to 4 godziny i 5 minut.
Kasztelan ruszy znad Huczwy o 14.27 i dojedzie do Krakowa tą samą trasą co Hetman w ciągu 5 godzin i 8 minut, czyli na 19.35.
Ale już od poniedziałku 3 listopada każdy z tych pociągów ma jeździć inaczej. Czas przejazdu Hetmana (start z Hrubieszowa o godz. 6.01) wydłuży się do 5 godz. 37 (przyjazd o 11.38). Z kolei Kasztelan ruszy o 14.07 i w Krakowie będzie o 20.12, czyli po upływie 6 godzin i 5 minut.
Czas podróży wydłuży się, bo dłuższa o kilkadziesiąt kilometrów będzie trasa. Nie znajdzie się już na niej Mielec, ale Nowa Sarzyna, Leżajsk i Rzeszów.
Nowa będzie też godzina odjazdu Kasztelana z Krakowa. Ma ruszać w stronę Hrubieszowa o godz. 8.08, a nie jak obecnie o 8.46.
Hetman nie zniknie. Ma mieć krótszą trasę tylko na jakiś czas
Są dwie wiadomości. Ta zła jest taka, że przez mniej więcej dwa lata pociąg Hetman będzie dojeżdżał tylko do Krakowa. Ale jest i dobra, gdy zakończy się kolejowa inwestycja w Katowicach, stacją docelową składu wyjeżdżającego z Hrubieszowa znów ma być Wrocław.