Hetman i Kasztelan zmieniają trasę. Pociągi z Hrubieszowa będą jechać dłużej

O zmianach wprowadzanych kolej dla dwóch pociągów, które wożą pasażerów z Hrubieszowa dostolicy Małopolski można się przekonać, wyszukując te połączenia na portalu pasażera. Jeszcze w pierwszy weekend listopada będą jeździć, jak dotąd. Hetman wyjedzie z Hrubieszowa o 6.43 i dotrze do celu o 11.38, zatrzymując się po drodze m.in. w Zamościu, Biłgoraju, Stalowej Woli, Mielcu, Dębicy i Tarnowie. Jego czas przejazdu to 4 godziny i 5 minut.

Kasztelan ruszy znad Huczwy o 14.27 i dojedzie do Krakowa tą samą trasą co Hetman w ciągu 5 godzin i 8 minut, czyli na 19.35.

Ale już od poniedziałku 3 listopada każdy z tych pociągów ma jeździć inaczej. Czas przejazdu Hetmana (start z Hrubieszowa o godz. 6.01) wydłuży się do 5 godz. 37 (przyjazd o 11.38). Z kolei Kasztelan ruszy o 14.07 i w Krakowie będzie o 20.12, czyli po upływie 6 godzin i 5 minut.

Czas podróży wydłuży się, bo dłuższa o kilkadziesiąt kilometrów będzie trasa. Nie znajdzie się już na niej Mielec, ale Nowa Sarzyna, Leżajsk i Rzeszów.

Nowa będzie też godzina odjazdu Kasztelana z Krakowa. Ma ruszać w stronę Hrubieszowa o godz. 8.08, a nie jak obecnie o 8.46.