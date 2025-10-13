Lubelszczyzna może zostać Cudem Polski? Ostatni dzień na głosowanie

Trzy miejsca walczą o zwycięstwo w plebiscycie Cuda Polski 2025 organizowanym przez magazyn Nationa Geographic Traveler. Tylko dziś można zdecydować, które miejsca w naszym kraju zasłużą na miano najpiękniejszych i najbardziej wyjątkowych.

Przez ostatnich sześć tygodni internauci wybierali najciekawsze lokalizacje w każdym z 16 województw – miejsca, które zachwycają urodą, zaskakują historią i inspirują do podróży. Teraz wszystko zależy od ostatnich głosów.

Nominowani z województwa lubelskiego to:

Zoom Natury w Janowie Lubelskim - nowoczesne centrum edukacji przyrodniczej położone nad Zalewem Janowskim. Interaktywne laboratoria i liczne atrakcje promują wiedzę o faunie i florze. W ofercie są też parki linowe, ścieżki edukacyjne i wodny plac zabaw. Miejsce łączy naukę z aktywnym wypoczynkiem.

- nowoczesne centrum edukacji przyrodniczej położone nad Zalewem Janowskim. Interaktywne laboratoria i liczne atrakcje promują wiedzę o faunie i florze. W ofercie są też parki linowe, ścieżki edukacyjne i wodny plac zabaw. Miejsce łączy naukę z aktywnym wypoczynkiem. Pojezierze łęczyńsko-włodawskie - region słynie z ponad 60 jezior o czystej wodzie, idealnych do żeglowania i wypoczynku. Zachwyca Jezioro Białe we Włodawie i sąsiedztwo Poleskiego Parku Narodowego. Wśród lasów i rezerwatów biegną szlaki piesze i rowerowe. To oaza ciszy i przyrody.

- region słynie z ponad 60 jezior o czystej wodzie, idealnych do żeglowania i wypoczynku. Zachwyca Jezioro Białe we Włodawie i sąsiedztwo Poleskiego Parku Narodowego. Wśród lasów i rezerwatów biegną szlaki piesze i rowerowe. To oaza ciszy i przyrody. Muzeum Synagogalne we Włodawie - region słynie z ponad 60 jezior o czystej wodzie, idealnych do żeglowania i wypoczynku. Zachwyca Jezioro Białe we Włodawie i sąsiedztwo Poleskiego Parku Narodowego. Wśród lasów i rezerwatów biegną szlaki piesze i rowerowe. To oaza ciszy i przyrody.

Ostatnie głosy można oddać na stronie internetowej do północy. Wyniki poznamy we wtorek 14 października.

Idea plebiscytu pozostaje niezmienna: to święto lokalnej turystyki i zachęta do odkrywania mniej oczywistych punktów na mapie Polski. Celem jest wyróżnienie tych miejsc, które urzekają kulturą, przyrodą i historią, a jednocześnie mogą stać się impulsem do wyruszenia w podróż poza utarty szlak.