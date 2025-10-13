Przeglądarka, z której korzystasz jest przestarzała.

ZAMOJSKA KLASA OKRĘGOWA

Bramkarz bohaterem Huczwy, sześć goli w Zawadzie

Huczwa Tyszowce wygrała derbowe spotkanie z Koroną Łaszczów na terenie rywala
Huczwa Tyszowce wygrała derbowe spotkanie z Koroną Łaszczów na terenie rywala
(fot. HUCZWA TYSZOWCE/FACEBOOK)

Huczwa Tyszowce tydzień temu wysoko przegrała u siebie z Gromem Różaniec, ale szybko się pozbierała. W sobotę podopieczni trenera Przemysława Siomy pokonali w Łaszczowie tamtejszą Koronę po zaciętym meczu derbowym. Gospodarze mogą pluć sobie w brodę, bo przy bezbramkowym remisie nie wykorzystali rzutu karnego.

W poprzedniej kolejce Korona zremisowała w Mirczu z tamtejszą Andorią, a ekipa z Tyszowiec doznała bolesnej porażki u siebie z Gromem. Dlatego na mecz derbowy do Łaszczowa drużyna trenera Siomy jechała z zamiarem zmazania plamy po swoim ostatnim, nieudanym występie.

W pierwszej połowie kibice nie zobaczyli bramek, a po przerwie świetną szansę na otworzenie wyniku miała Korona. W 65 minucie sędzia dopatrzył się faulu jednego z zawodników gości we własnym polu karnym i wskazał na „wapno”. Do piłki podszedł Maciej Wasyl, ale przegrał pojedynek ze stojącym między słupkami Danielem Wachem. Obroniony przez bramkarza Huczwy rzut karny pozytywnie wpłynął na drużynę gości. W 76 minucie po szybkiej akcji Karol Lis świetnie podał do Damiana Ziółkowskiego, a ten trafił do sitaki. W końcówce gospodarze próbowali odrobić straty, ale wynik się już nie zmienił i derby padły łupem ekipy z Tyszowiec.

– To był typowy mecz walki. Od początku spotkania to my mieliśmy nieco więcej z gry, a rywale nastawili się na kontry. Myślę, że kluczowym momentem spotkania był niewykorzystany przez nas rzut karny – mówi Robert Wieczerzak, trener Korony. – Wielka szkoda, bo w moim odczuciu nie zasługiwaliśmy w tym starciu na porażkę – dodał szkoleniowiec.

– Naszym głównym założeniem przed pierwszym gwizdkiem w derbach było zrehabilitowanie się za zeszłotygodniową wysoką porażkę z Gromem Różaniec i udało nam się to zrobić – mówi Przemysław Sioma.

– Mecz derbowy był bardzo trudny dla obu ekip. W pierwszej połowie lekką przewagę miała Korona. Po zmianie stron zaczęliśmy dochodzić do głosu, ale sprokurowaliśmy rzut karny. Daniel Wach popisał się jednak kapitalną interwencją i „napędził” nas do jeszcze większego wysiłku. Nasz bramkarz popisał się także świetną interwencja wybijając piłkę zmierzającą w okienko i z całą pewnością można powiedzieć, że był bohaterem tego spotkania. Wracając do meczu, odpowiedzieliśmy golem Damiana Ziółkowskiego, a w końcówce musieliśmy się cofnąć. Wytrzymaliśmy jednak napór gospodarzy i dopisaliśmy bardzo cenne trzy punkty. Jesteśmy obecnie na szóstym miejscu, co uważam za dobry wynik, ale jak wiadomo zawsze może być lepiej. Za tydzień zagramy u siebie ze Spartą Łabunie i będziemy chcieli wygrać drugi mecz z rzędu – przekonuje trener Huczwy.

Korona Łaszczów – Huczwa Tyszowce 0:1 (0:0)

Bramka: Ziółkowski (76).

Korona: K. Krawczyk – Huzhva, Kramarczuk, Szewc, Jamroż, Matterazzo, Kielar, Piatnoczka (80 Anioł), Zawiślak, Wasyl (75 Miazga), Bodeńko (80 Szyper).

Huczwa: Wach – D. Okalski (57 M. Okalski), Szwanc, P. Mac (70 Wojtaszek), D. Lis, K. Lis (85 Zarębski), Gacki, Kurzępa, Stec (35 Dworak), Materna, Ziółkowski.

Sędziował: Kudelski.

Na innych boiskach

Wielkie emocje w Zawadzie. Gryf Gmina Zamość mierzył się tam z Omegą Stary Zamość i celował w wygraną, ale ostatecznie gospodarze musieli zadowolić się tylko remisem. Spotkanie obfitowało w bramki, bo kibice zobaczyli ich aż sześć i zakończyło się wynikiem 3:3. Ważne wyjazdowe zwycięstwo odniósł lider z Łukowej. Victoria pojechała do Teptiukowa na mecz z Huraganem Hrubieszów w ledwie 12-osobowym składzie. Mimo problemów kadrowych najlepszy zespół tabeli „zrobił swoje” i wygrał 2:1 dopisując sobie 10. komplet punktów w tym sezonie.

Pozostałe wyniki: 

Graf Chodywańce – Błękitni Obsza 2:0 (Ciećko 47, Bobyliak 48) * Gryf Gmina Zamość – Omega Stary Zamość 3:3 (Kostrubiec 30-samobójcza, Kushch-Vasylyshyn 32, Posikata 58 – Zakrzewski 18, Łapiński 37, Buczek 65) * Sparta Łabunie – Andoria Mircze 1:4 (Pilipczuk 3 – Wójtowicz 33, Matysiak 38, 90, Turevych 64) * Huragan Hrubieszów – Victoria Łukowa 1:2 (Oleszczuk 20-karny – Pędlowski 50, 54) * Roztocze Szczebrzeszyn – BKS Bodaczów 0:4 (Dołba 22, S. Kurzawa 30, Woźniak 63, Bubiłek 81) * Potok Sitno – Olimpiakos Tarnogród 3:6 (Drozdowski 15-z karnego, Kalman 51, Malec 72 – Gancarz 8, Nabijonov 27, 45+4, 90+4, Olekh 57, Grabowski 59) * Grom Różaniec – Pogoń 96 Łaszczówka 5:3 (Kaproń 21, 29, Myszak 45, Uchman 69, Duchak 74 – Ozkavak 8, Droździel 50, O. Lasota 61).

Huczwa Tyszowce tydzień temu wysoko przegrała u siebie z Gromem Różaniec, ale szybko się pozbierała. W sobotę podopieczni trenera Przemysława Siomy pokonali w Łaszczowie tamtejszą Koronę po zaciętym meczu derbowym. Gospodarze mogą pluć sobie w brodę, bo przy bezbramkowym remisie nie wykorzystali rzutu karnego.
ZAMOJSKA KLASA OKRĘGOWA
9. KOLEJKA

Wyniki:

Olimpiakos Tarnogród - Błękitni Obsza 5-0
Victoria Łukowa - Gryf Gmina Zamość 3-1
Omega Stary Zamość - Sparta Łabunie 7-1
Pogoń 96 Łaszczówka - Potok Sitno 2-0
Huczwa Tyszowce - Grom Różaniec 2-5
Andoria Mircze - Korona Łaszczów 1-1
BKS Bodaczów - Huragan Gmina Hrubieszów 3-1
Roztocze Szczebrzeszyn 1925 - Graf Chodywańce 1-5

Tabela:

1. Victoria 9 27 33-2
2. Bodaczów 9 24 33-8
3. Graf 9 23 24-7
4. Gryf 9 18 31-13
5. Andoria 9 17 20-9
6. Huczwa 9 15 24-19
7. Huragan 9 14 17-20
8. Korona 9 13 17-21
9. Grom 9 12 22-26
10. Omega 9 11 24-20
11. Pogoń 9 11 14-18
12. Błękitni 9 6 7-18
13. Sparta 9 6 10-33
14. Roztocze 9 5 9-24
15. Olimpiakos 9 3 12-35
16. Potok 9 1 8-32

