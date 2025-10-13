Wszystko, czego potrzebujesz od konta osobistego znajdziesz w Banku BNP Paribas!

Konto Otwarte na Ciebie – najlepsze konto osobiste, jeśli nie lubisz przepłacać

Prowadzenie konta osobistego w Banku BNP Paribas nie musi Cię nic kosztować. Aby opłaty za tę czynność wyniosły zero, wystarczy spełnić dwa proste warunki:

raz w miesiącu zaloguj się do systemu bankowości internetowej GOonline lub aplikacji mobilnej GOmobile,

wyraź zgodę na komunikację z Bankiem BNP Paribas w celach marketingowych w formie elektronicznej oraz telefonicznej, a także brak sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych i profilowanie.

Co istotne, zgody te możesz łatwo odwołać, jeśli zmienisz zdanie. Wtedy jednak opłata za prowadzenie rachunku wzrośnie do 2,50 zł miesięcznie.

Nie zapłacisz również za:

wypłatę gotówki z bankomatów zlokalizowanych na terenie oddziałów BNP Paribas Bank Polska S.A. oraz Planet Cash w Polsce,

wypłatę gotówki z pozostałych bankomatów w Polsce (z wyjątkiem Karty Otwartej na Dzisiaj, Karty Visa Filmowa, Karty Tenisowa Visa i Karty Pupil, gdzie wypłaty są darmowe do 26. roku życia),

polecenie przelewu krajowego w złotych polskich zlecane w bankowości elektronicznej,

wypłatę gotówki za granicą z bankomatów Grupy BNP Paribas oraz z bankomatów Global Alliance,

wydanie i wznowienie karty po upływie terminu ważności,

złożenie zlecenia stałego w bankowości elektronicznej.

Szeroki wybór kart do konta osobistego w Banku BNP Paribas

Wraz z kontem osobistym możesz zamówić jedną z kilku dostępnych kart. Przemyśl tylko to, czego od niej potrzebujesz na co dzień.

Jeśli zależy Ci na braku dodatkowych opłat, postaw na ekonomiczne rozwiązanie: Kartę Otwartą na Dzisiaj. O ile wykonasz nią co najmniej 3 transakcje bezgotówkowe, w kolejnym miesiącu opłata za nią wyniesie 0 zł. Bez spełnienia tego warunku jest to 7 zł (chyba, że Klient nie ukończył 26 rok życia – wówczas opłata wynosi 0 zł).

Wybór Karty Otwartej na eŚwiat może okazać się trafny, jeśli dużo korzystasz z sieci i często robisz zakupy online. W ramach miesięcznej opłaty (8 zł) dostaniesz bowiem nie tylko samą kartę, lecz także ubezpieczenie „CYBER Pomoc”. Zapewnia ono ochronę wtedy, gdy płacisz za coś w Internecie, np. gdy ktoś bezprawnie rozporządzi Twoimi pieniędzmi lub gdy zakupy okażą się niekompletne czy też w ogóle do Ciebie nie dotrą.

Wsparciem dla podróżników będzie z kolei Karta Otwarta na Świat. Mając ją, możesz liczyć na przewalutowanie dla ponad 160 walut bez dodatkowych kosztów, co docenisz niezależnie od tego, jaki kierunek podróży wybierzesz. Dodatkowo, otrzymasz też bezpłatne ubezpieczenie „Rezygnacja z Podróży”. Zakres ochrony ubezpieczeniowej obejmuje m.in. koszty odwołania zarezerwowanej podróży, o ile zajdą określone okoliczności, np. nagłe zachorowanie, nieszczęśliwy wypadek czy atak terrorystyczny, do którego doszło w miejscu docelowym podróży.

Podróżowanie ułatwi także Karta Multiwalutowa, która pozwala na powiązanie karty z wybranymi walutami (PLN, USD, EUR, CHF, GBP) i realizowanie w niej transakcji. Dzięki temu, że karta automatycznie dopasowuje się do danej waluty, wszystko odbywa się sprawnie i bez prowizji za przewalutowanie.

Dodatkowe korzyści z korzystania z konta osobistego

Konta bankowe mogą być obsługiwane na różne sposoby, w tym poprzez aplikację mobilną GOmobile i system bankowości internetowej GOonline. Dzięki temu większość czynności wykonasz z każdego miejsca i o dowolnej godzinie. Wystarczy dostęp do Internetu i smartfona lub komputera. Jeśli jednak wolisz załatwić coś osobiście, umów się na spotkanie w Centrum Klienta – dzięki temu oszczędzisz na czasie i nie będziesz stać w kolejce.

Dobre konto bankowe powinno też zapewniać dostęp do różnych środków płatniczych. Podstawą jest karta w wersji tradycyjnej (plastikowej) i cyfrowej. Możesz podpiąć ją do różnych wirtualnych portfeli, np. Google Pay, Apple Pay, Garmin Pay, Xiaomi Pay czy SwatchPAY!Dzięki temu będziesz płacić za zakupy czy usługi telefonem lub zegarkiem. Alternatywą dla tego rozwiązania jest BLIK, w którym wykorzystuje się cyfrowe kody, aby realizować transakcje stacjonarnie lub online.

Jak otworzyć Konto Otwarte na Ciebie?

Chcesz zacząć korzystać ze swojego rachunku bankowego tak, jak potrzebujesz? W Banku BNP Paribas założysz konto osobiste na trzy sposoby:

samodzielnie przez Internet,

samodzielnie w aplikacji mobilnej GOmobile,

z pomocą doradcy w Centrum Klienta.

W tych dwóch pierwszych przypadkach karta dotrze do Ciebie kurierem w ciągu kilku dni roboczych, a w tym ostatnim odbierzesz ją na miejscu. Wystarczy tylko nadać PIN, aby zacząć z niej korzystać. Dostęp do bankowości internetowej i aplikacji zyskujesz od razu. Login znajdziesz na umowie.

Artykuł sponsorowany.