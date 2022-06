Bug Hanna – Spółdzielca Siedliszcze 5:1. Wyniki Keeza chełmskiej klasy okręgowej

W niedzielę do tej trójki dołączył Znicz Siennica Różana, który przegrał na wyjeździe z Frassatim Fajsławice. Po trzech trafieniach Mateusza Chwedoruka w czwartkowym meczu z Ruchem Izbica Bug Hanna awansował na pierwsze miejsce w tabeli. W niedzielę podopieczni Pawła Oponowicza pokonali Spółdzielcę Siedliszcze 5:1 i wygrali rozgrywki w sezonie 2021/2022

Trzy gole Szymona Sarzyńskiego i jeden Patryka Gierczaka przesądziły o wygranej 4:0 Unii Białopole w wyjazdowym spotkaniu ze zdegradowanym Hutnikiem Dubeczno.

Spadek do klasy A Orła Srebrzyszcze przypieczętowała wygrana walczącego również o utrzymanie Znicza Siennica Różana z Hetmanem Żółkiewka 2:1. Mimo że Orzeł w czwartek zainkasował komplet punktów po zwycięstwie nad liderem Ogniwem Wierzbica 1:0 i na kolejkę przed końcem tracił do Znicza już pięć punktów. Taka strata nie była już do odrobienia. – Zagraliśmy w Wierzbicy z pełnym zaangażowaniem i koncentracją. Nie położyliśmy się liderowi i sprawiliśmy niespodziankę. Dopisało nam szczęście. Wygraliśmy ale mimo to nie utrzymaliśmy się w lidze. Nasze zwycięstwo bardziej przyczyniło się drużynie z Hanny, która awansowała na fotel lidera – mówił po czwartkowym zwycięstwie nad Ogniwem szkoleniowiec Orła Srebrzyszcze Dominik Drewiecki.

Ogniwo Wierzbica – Orzeł Srebrzyszcze 0:1 (0:0)

Bramka: A. Olender (70).

Ogniwo: Chlebiuk – Wojnowski, Jusiuk (61 Dragan), Siwek (78 Dzierba), Kłos (55 E. Klimowicz), K. Klimowicz (88 D. Klimowicz), Sobów, Knot, Bąk (89 Balcerek), Szanfisz, Sobiesiak.

Orzeł: Kuryś – Bazela, Malinowski (66 Sz. Tatysiak), A. Olender (87 Horbatenko), M. Olender, Trusiuk, Nazaruk (46 Radecki), Tomaszewski, Ł. Tatysiak, M. Wójcicki (90 Czapla), Ł. Wójcicki (77 Kwietniewski).

Pozostałe wyniki 25. kolejki: Znicz Siennica Różana – Hetman Żółkiewka 2:1 (K. Mazurek 75, Przemysław Mazurek 78 – Prus 11) * Unia Rejowiec – Granica Dorohusk 2:2 (Nowaczek 18, Szajduk 60 – Alikowski 20, Antoniak 24) * Agros Suchawa – Frassati Fajsławice 1:2 (Boczuliński 65 – Węgliński samobójcza 7, P. Kostka 64) * Hutnik Dubeczno – Unia Białopole 0:4 (Sarzyński 43, 52, 57, Gierczyk 89) * Bug Hanna – Ruch Izbica 3:0 (Mateusz Chwedoruk 45 + 2, 65, 90 z karnego). Czerwona kartka: Arkadiusz Jaworski (Bug) w 45 + 1 min, za faul * Start-Regent Pawłów – Spółdzielca Siedliszcze 1:2 (Klempka 68 – Kiejda 57, Lechowski 64).

Przed ostatnią kolejką liderem z przewagą trzech punktów nad Ogniwem Wierzbica i Unią Rejowiec był Bug Hanna. Tylko te drużyny liczyły się jeszcze w walce o pierwsze miejsce. Podopieczni trenera Pawła Oponowicza wykorzystali szansę i na zakończenie rozgrywek pokonali u siebie Spółdzielcę Siedliszcze 5:1.

Bug Hanna – Spółdzielca Siedliszcze 5:1 (1:0)

Bramki: Chwedoruk (45 + 1, 86), Kowalik (55, 76), Mirończuk (66) – Dziewulski (57 z karnego).

Bug: Żmudziński – Babkiewicz, Żakowski, Mirończuk, Masztaleruk (86 Onacki), J. Jaworski, Mikulski (76 Korszeń), Wysokiński, Wiraszka, Kowalik (88 Ignatiuk), Chwedoruk.

Spółdzielca: Zagraba – Dawid Orłowski (75 Wawruszak), Jędruszak, Daniel Orłowski, Karwat, Mróz (80 Braniewski), Osoba, Kiejda, Dziewulski, Turowski (55 Mazurek), Oszwa (65 Śliwiński).

Pozostałe wyniki 26. kolejki: Frassati Fajsławice – Znicz Siennica Różana 5:0 (K. Przebirowski 20, Karol Błaziak 33, Chruściel 44 z karnego, P. Przebirowski 56, Krzykała 90). Czerwone kartki: Piotr Chruściel (Frassati) w 75 min, za niesportowe zachowanie; Łukasz Pylak (Znicz) w 75 min, za niesportowe zachowanie * Unia Białopole – Start Pawłów 16:1 * Granica Dorohusk – Ogniwo Wierzbica 1:2 (Słomka 60 – 76 z karnego, 90 + 2) * Orzeł Srebrzyszcze – Agros Suchawa 2:2 (Czapla 32, Trusiuk 90 + 2 z karnego – Lejko 48, Pawlak 90). W 63 min, Kordian Nazaruk (Orzeł) przestrzelił rzut karny. Czerwona kartka: Emil Mikulski (Agros) po zakończeniu meczu, za krytykę decyzji sędziego * Hetman Żółkiewka – Hutnik Dubeczno, nie odbył się, goście nie przyjechali * Ruch Izbica – Unia Rejowiec 8:1 (Bohuniuk samobójcza 5, Zaprawa 8, Gałka 42, 48, 54, 69, 87, Śliwa 81 – R. Rossa 70 z karnego).