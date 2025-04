Chełmianka II Chełm słabsza od Bugu Hanna. Wyniki chełmskiej klasy okręgowej

Faworytem sobotniej konfrontacji na boisku w Chełmie byli goście i bardzo szybko wzięli się do pracy. Bezbramkowy rezultat utrzymał się zaledwie do 25 minuty. Wówczas bramkarz Chełmianki II skapitulował po raz pierwszy po strzale Kacpra Kocyły. Kolejne ciosy przyjezdni zadali w końcówce pierwszej połowy. Najpierw drugiego gola dla Bugu strzelił Kolumbijczyk Nicholas Hoyos, a dwie minuty później do siatki trafił jego rodak Jairo Rodriguez i do przerwy było 3:0 dla Gości.

Dla Bugu pierwsza część meczu zakończyła się więc znakomicie, a druga rozpoczęła równie dobrze. Już w 48 minucie sędzia podyktował rzut karny dla ekipy z Hanny, który pewnie wykorzystał Hoyos i trzy punkty trafiły na konto Bugu.

- Nie mieliśmy argumentów w starciu przeciwko liderowi – mówi szczerze Andrzej Krawiec, trener rezerw Chełmianki. – Bug był od nas lepszy pod każdym względem. Trochę podłamały nas bramki stracone w końcówce pierwszej połowy. Przeciwnik zagrał wysokim pressingiem i w efekcie tego zdarzyły się nam dwa błędy indywidualne. Po przerwie nie byliśmy już nic w stanie zrobić. Zespół z Hanny to najlepsza drużyna z jaką mierzyliśmy się do tej pory. Mają jakościowych zawodników, w tym dwóch z Kolumbii, którzy potrafią na tym poziomie rozgrywkowym zrobić dużą różnicę. My mamy swoje cele i założenia. W sobotnim meczu zagrało aż ośmiu zawodników o statusie młodzieżowca. Mamy więc bardzo młody zespół. Mnie jako trenera cieszy to, że moi podopieczni są bardzo pracowici i uczą się gry w seniorskiej piłce, a to z pewnością zaprocentuje w przyszłości. Obecnie zajmujemy piąte miejsce w tabeli, które moim zdaniem adekwatnie pokazuje nasz potencjał – dodał szkoleniowiec Chełmianki II.

Zadowolenia ze zdobycia kolejnych trzech punktów nie kryli za to goście. – Mecz bardzo dobrze się dla nas ułożył, bo dość szybko strzeliliśmy bramkę, a w końcówce pierwszej połowy dołożyliśmy dwie kolejne. Z kolei po przerwie szybko strzelony gol z rzutu karnego definitywnie zamknął mecz – mówi Hubert Kowalik, dyrektor sportowy Bugu. – Mamy swoje kontakty i udało nam się pozyskać dwóch zawodników z Ameryki Południowej, którzy mają nam pomóc w awansie, a następnie utrzymaniu w czwartej lidze. Dwa lata temu zebraliśmy na tym szczeblu cenne doświadczenie i teraz chcemy tam wrócić i pozostać na dłużej – dodał Kowalik.

W następnej kolejce rezerwy Chełmianki zagrają na wyjeździe z Bratem Siennica Nadolna, a lider z Hanny podejmie u siebie Unię Rejowiec.

Chełmianka Chełm – Bug Hanna 0:4 (0:3)

Bramki: Kocyła (25), Hoyos (43, 48-karny), Rodriguez (45).

Chełmianka: Dadas – Mazurek (6 Lewenda), Roczon, Luchowski (75 Świrek-Świerszcz), Urbański (50 Hawryluk), Krawiec, Koziński, Frąc (60 Motchanui), Biskupski, Jeż, Kędzia (60 Suszczyk).

Bug: Haponiuk – Małocha (70 Grzegorczyk), Oniszczuk, Borcon, Kocyła, Marsztaleruk (68 Stepaniuk), Szyszło, Świeca, Rodriguez (63 Boiarchuk), Gryczuk (76 kozaczenko), Hoyos (58 Mileszczyk).

CHEŁMSKA KLASA OKRĘGOWA

Chełmianka II Chełm – Bug Hanna 0:4 (Kocyła 25, Hoyos 43, 48-karny, Rodriguez 45)* Spółdzielca Siedliszcze – Hetman Żółkiewka 0:6 (Szymonek 21, 77, Koprucha 42, 89, Żyśko 45, Małek 90) * Unia Rejowiec – Ruch Izbica 2:1 (Ross 21, 82-karny – Lewandowski 49) * GKS Łopiennik – Astra Leśniowice 1:5 (Sawa 79 – Patoka 44, 69, Kopczyński 47, Szuster 59, Bereda 82) * Granica Dorohusk – Włodawianka Włodawa 2:3 (Barwiak 71-karny, 81-karny - Fedoruk 12-karny, Zakalyk 60, Wereszczyński 89) * Sparta Rejowiec Fabryczny – Brat Siennica Nadolna 2:3 (Góra 4, Psuja 85 - Urbański 11, Suduł 72, Kister 80)* Frassati Fajsławice – Ogniwo Wierzbica 1:2 (Gieracz 63 - Pilipczuk 45-karny, Balcerek 47).