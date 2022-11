Kłos Gmina Chełm mistrzem jesieni w chełmskiej klasie okręgowej

Atut własnego boiska wykorzystał lider po 12. serii spotkań Kłos Gmina Chełm. Spadkowicz z IV ligi pokonał na swoim boisku Hetmana Żółkiewka 3:0. – Od początku mieliśmy przewagę. W pierwszej połowie udokumentowaliśmy ją strzeleniem dwóch goli. Po zmianie stron obie drużyny grały trochę podwórkową piłkę: wykop do przodu, strata i brak skuteczności. Jak na zespół z doświadczeniem w wyższej lidze, tak nie powinniśmy grać. I o to mam pretensje do swoich zawodników. Cieszymy się, że po dwóch ważnych wygranych w końcówce sezonu zostaliśmy mistrzem jesieni – mówi szkoleniowiec Kłosa Robert Tarnowski. – Zagraliśmy bez siedmiu zawodników. Pojechaliśmy zaledwie w 12. Z przebiegu spotkania Kłos był od nas lepszy – mówi kierownik Hetmana Andrzej Koprucha.

Kłos Gmina Chełm – Hetman Żółkiewka 3:0 (2:0)

Bramki: Jabłoński (12), Poznański (23), Żwirbla (65).

Kłos: Wojtiuk – Rutkowski, Wyrostek, Poznański, Flis, Siatka, Żwirbla, Rak, Jabłoński (63 Trubacz), Wójcicki (76 Żurek), Mazur (63 Antoniak).

Hetman: Pobiegaj – Więczkowski, Wikira, Banaszak, Amerla, Koprucha, Sawicki, Małek, Grzegórski, Rycerz, Prus (46 Ścibak).

Ruch Izbica w odstępie tygodnia rozegrał dwa bardzo ważne spotkania, które miały znaczący wpływ na pozycję w tabeli. Przed tygodniem podopieczni grającego trenera Romana Blonki przegrali u siebie z Kłosem Gmina Chełm 0:1, co skutkowało utratą pozycji lidera. W ostatniej serii, po raz drugi z rzędu, stracili komplet punktów. Tym razem ulegli na wyjeździe Unii Rejowiec 0:2.

Dla obu drużyn był to mecz o podwójną stawkę. Zespoły walczyły o jak najwyższą lokatę na półmetku rozgrywek. – Mieliśmy też dodatkowy motyw. Ostatnio przegrywaliśmy z Ruchem. Dlatego musieliśmy coś udowodnić – mówi kierownik Unii Rejowiec Marcin Palonka.

Gospodarze objęli prowadzenie w pierwszej połowie po strzale z rzutu karnego Pawła Szajduka. – Po strzale w słupek Adriana Czerwińskiego, w polu karnym, przy próbie dobitki, został sfaulowany Kamil Góra. W pierwszej połowie przeważaliśmy. W drugiej gra się wyrównała. Wygraliśmy zasłużenie – dodaje Palonka.

Unia Rejowiec – Ruch Izbica 2:0 (1:0)

Bramki: Szajduk (29 z karnego, 59).

Rejowiec: Pastuszak – Huk, Kwiatosz, Paśnik, Czerwiński, R. Rossa (85 Wiewióra), Szajduk, T. Rossa, Górny, Karauda, Góra(88 Nowaczek).

Ruch: Sasim – D. Jaremek, Blonka, Kaszak, Czochrowski (70 Bożko), Babiarz (63 Binek), Kryłowicz, Śliwa, Pawlak (63 B. Jaremek), Gałka, Wlizło.

Pozostałe wyniki 13. kolejki: Brat-Cukrownik Siennica Nadolna – Spółdzielca Siedliszcze 5:2 (Bartosz Niedrowski 24, 82, Chwaszcz 37, Aleksander Urbański 77, Pachuta 86 – Dziewulski 20, Oszwa 90) * Znicz Siennica Różana – Ogniwo Wierzbica 0:8 (Knot 15, 42, 59, Chlebiuk 44, K. Klimowicz 46, 52, Siwek 55, D. Klimowicz 83) * Frassati Fajsławice – Włodawianka Włodawa 1:2 (Gęca 3 – Kuczyński 12, Mahdysh 71) * Granica Dorohusk – Unia Białopole 0:0 * Orzeł Srebrzyszcze – Victoria Żmudź 1:4 (A. Olender 64 – Mroczek 17, 55, Łubkowski 45, Kusy 82).