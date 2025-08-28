Przeglądarka, z której korzystasz jest przestarzała.

Były pomocnik Motoru wylądował w IV lidze

Autor: Zdjęcie autora lukisz
(fot. Motor Lublin)

Niespodziewany transfer byłego zawodnika Motoru Lublin. Marcel Gąsior, który w lecie pożegnał się z ekipą żółto-biało-niebieskich dopiero teraz związał się z nowym klubem. Pomocnik zdecydował się na przenosiny do... czwartoligowej Olimpii Zambrów.

Gąsior trafił do Motoru przed sezonem 22/23. Jeszcze na drugoligowych boiskach był ważną postacią w zespole. Licząc także mecze barażowe zaliczył 28 występów i aż 22 razy wychodził w podstawowym składzie. Klasę rozgrywkową wyżej był już głównie rezerwowym. Z 25 występów tylko 10 zaliczył od pierwszej minuty.

W poprzednim sezonie doczekał się za to debiutu w PKO BP Ekstraklasie. Skończyło się jednak na czterech spotkaniach i w sumie około 150 minutach spędzonych na murawie. W sumie Gąsior zagrał dla Motoru 63 razy. Strzelił jedną bramkę i zanotował trzy asysty. Teraz założy koszulkę czwartoligowej Olimpii Zambrów.

W sumie Motor opuściło w ostatnich tygodniach aż 13 zawodników. Christopher Simon, Kacper Szymanek oraz Oskar Jeż zostali wypożyczeni do drużyn, gdzie będą mieli szanse na częstsze występy.

Oni pożegnali się z Motorem

Kaan Caliskaner, Jean-Kevin Augustin (obaj szukają klubów), Igor Bartnik (Avia Świdnik), Piotr Ceglarz (Ruch Chorzów), Marcel Gąsior (Olimpia Zambrów ), Oskar Jeż (Podlasie Biała Podlaska), Kamil Kruk (Górnik Łęczna), Samuel Mraz (Servette FC Genewa), Kacper Rosa (Kapaz PFC), Antonio Sefer (Maccabi Bnei Reineh), Christopher Simon (Puszcza Niepołomice), Kacper Szymanek (Warta Poznań), Kacper Wełniak (GKS Tychy).

PKO BP EKSTRAKLASA
4. KOLEJKA

Wyniki:

Arka Gdynia  - Pogoń Szczecin 2-1
Górnik Zabrze - Bruk-Bet Termalica Nieciecza 0-1
Jagiellonia Białystok - Cracovia 5-2
Korona Kielce - Radomiak Radom 3-0
Lechia Gdańsk - Motor Lublin 3-3
Legia Warszawa - GKS Katowice 3-1
Widzew Łódź - Wisła Płock 1-1
Piast Gliwice - Lech Poznań przełożony
Raków Częstochowa - Zagłębie Lubin przełożony

Tabela:

1. Wisła Płock 4 10 7-2
2. Legia 3 7 5-1
3. Radomiak 4 7 9-6
4. Widzew 4 7 7-4
5. Bruk-Bet 4 7 6-3
6. Cracovia 4 7 10-8
7. Jagiellonia 3 6 8-8
8. Górnik 4 6 4-4
9. Lech 3 6 7-8
10. Arka 4 5 3-3
11. Korona 4 4 4-5
12. Pogoń 4 4 7-9
13. Motor 3 4 5-7
14. Raków 3 3 3-5
15. Zagłębie 3 2 3-4
16. Katowice 4 1 3-9
17. Piast 2 0 0-3
18. Lechia 4 -3 9-11

