Górnik Łęczna ma za sobą kolejny sparing przed rundą wiosenną

Pierwszy gol w czwartkowym sparingu padł już w 20 minucie. Wówczas po faulu w polu karnym na Jasonie Lokilo piłkę do siatki z 11 metrów wpakował Bartosz Śpiączka. Tuż po przerwie rywale również wykorzystali rzut karny, a w 50 minucie drugiego gola dla Górnika zdobył Michał Mak. Rywalom udało się jednak jeszcze raz znaleźć sposób na Kostrzewskiego i mecz zakończył się remisem.

Górnik na obozie w Turcji będzie przebywać do 28 stycznia, a kolejny mecz kontrolny rozegra już w poniedziałek. Rywalami łęcznian będzie kolejny zespół azerskiej ekstraklasy – Neftchi Baku. – Ostatnie dwa mecze kontrolne rozegramy w przedostatni dzień naszego obozu przygotowawczego. Do południa zmierzymy się z FC Prisztina – zespołem z Kosowa, a w godzinach popołudniowych zagramy z FK Novi Pazar, a to z kolei drużyna z ligi serbskiej – mówi Veljko Nikitović, dyrektor sportowy Górnika cytowany przez klubowy portal. – Naszym głównym celem jest skupienie się na jak najlepszym przygotowaniu do wznowienia ligi. Na obozie kładziemy nacisk na przygotowanie zawodników fizyczne, ale również i psychiczne – dodaje legenda zielono-czarnych.

Górnik Łęczna – Zira Baku 2:2 (1:0)

Bramki dla Górnika: Śpiączka (20-karny), Mak (50).

Górnik: I połowa: Kostrzewski – Krykun, Szcześniak, Midzierski, Leandro, Dziwniel, Drewniak, Gol, Lokilo, Gąska, Śpiączka. II połowa: Kostrzewski – Goliński (81 Król), Baranowski, zaw. testowany, Pajnowski, zaw. testowany, zaw. testowany, Szramowski (70 Kalinkowski), Wędrychowski, Mak (85 Tkacz), Banaszak.