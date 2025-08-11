Lechia Gdańsk - Motor Lublin (relacja na żywo)

Lechia Gdańsk - Motor Lublin

Bramki:

Lechia:

Motor:

Sędziuje: Łukasz Kuźma (Białystok).

Rezerwowi:

Lechia:

Motor:

Motor ostatnio regularnie wygrywał z Lechią. Z czterech meczów ligowych żółto-biało-niebiescy rozstrzygnęli na swoją korzyść trzy spotkania, a raz był remis. Dodatkowo, w lecie obie ekipy zagrały ze sobą mecz kontrolny. Ponownie górą była drużyna Mateusza Stolarskiego, która wygrała hokejowym wynikiem 5:3. Trzy gole zdobył wówczas Michał Król, a dwa dorzucił Karol Czubak.

Trener ekipy z Gdańska przed poniedziałkowym spotkaniem przyznał, że zespoły doskonale się znają.

– Motor gra z wielką energią, lubią grać w piłkę i mieć ją przy nodze. Widać po organizacji gry, że trener bardzo dobrze z nimi pracuje. Wiemy, że to będzie bardzo trudne spotkanie, ale my musimy zdobywać punkty. Nasze występy były do tej pory dobre, ale teraz chodzi o to, żeby zacząć wygrywać mecze. Wierzę, że jeżeli grasz dobrze, to w końcu te zwycięstwa przyjdą – zapewnia John Carver.

– Styl jest bardzo podobny do poprzedniego sezonu. Nie ma sensu tego zmieniać, bo mają za sobą bardzo udane rozgrywki. W Turcji rzeczywiście podczas jednego ze sparingów stałem za ławką rezerwowych Motoru i słuchałem poleceń trenera, widziałem też tablicę taktyczną. To ważne, żeby zdobyć tyle informacji, ile to możliwe. Oczywiście, zgodnie z zasadami. Graliśmy z nimi sparing w lecie, więc my znamy ich, oni znają nas, zobaczymy, co się wydarzy. Mamy nagranie z ostatniego sparingu i dokładnie je obejrzeliśmy i przeanalizowaliśmy – dodaje szkoleniowiec.

Mateusz Stolarski chwali gospodarzy poniedziałkowych zawodów za grę w ofensywie.

– Lechia to na pewno zespół bardzo groźny w ofensywie. W ostatnich trzech meczach zdobyli sześć bramek, w głównej mierze dla tego, że Bobcek jest w bardzo dobrej dyspozycji. Pozycja dziewiątki i skrzydła Lechii bardzo dobrze funkcjonują, szczególnie podczas kontrataków. Widzimy przestrzeń do tego, aby sprawić im trudności jeśli chodzi o ich grę obronną, bo przy jednoczesnym strzelaniu bramek, również sporo ich tracą. Dlatego będziemy chcieli wykorzystać ten mankament przeciwnika – przekonuje szkoleniowiec żółto-biało-niebieskich.