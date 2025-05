Mecz został przełożony, z powodu występu „Portowców” w finale Pucharu Polski. Kamil Grosicki i spółka musieli uznać wyższość Legii Warszawa (3:4).

A to oznacza, że nadal muszą walczyć o awans do europejskich pucharów. Drużyna Roberta Kolendowicza mocno skomplikowała sobie jednak życie porażką w Radomiu 0:2. Dlatego w środę, na pewno gospodarze będą jeszcze bardziej zmotywowani.

– Pogoń do ostatniej kolejki będzie się bić o puchary. Nie chcą, żeby ten sezon był stracony pod tym względem. To będzie dla nas bardzo wymagający rywal, jak każdy w tej lidze. To rywal, który jest w o wiele lepszej dyspozycji niż Piast, chociaż drużyna z Gliwic pokazała, że była w całkiem niezłej formie. Jedziemy na stadion, gdzie przeciwnik regularnie punktuje i będziemy musieli pokazać, że zasługujemy na to, aby nie wracać stamtąd, z pustymi rękami. Nie ma jednak nic lepszego niż zapunktować na Pogoni, po takim meczu, jak z Piastem – wyjaśnia Mateusz Stolarski.

Szkoleniowiec nie będzie mógł na pewno skorzystać z dwóch podstawowych zawodników. Arkadiusz Najemski i Jacques Ndiaye będą pauzowali w środę za żółte kartki. Trzeba dodać, że Pogoń u siebie jest jedną z najlepszych drużyn w PKO BP Ekstraklasie. Więcej zwycięstw przed własną publicznością zanotował jedynie Lech Poznań – 14. Ekipa ze Szczecina ma ich na koncie 12. Tylko dwóm drużynom udało się tam wygrać: Lechowi Poznań i niespodziewanie Radomiakowi.

– Wierzę, że będziemy w stanie tam wygrać, bo z nie takich terenów przywoziliśmy pełną pulę. Ja zawsze wierzę w drużynę i w to, że szybko się pozbieramy. Trzeba przeanalizować, to co wydarzyło się w piątek i porozmawiać, ale nie można za długo rozpamiętywać tego spotkania. Mamy środę i niedzielę, żeby na nowo zacząć punktować i pozytywnie zakończyć ten sezon – wyjaśnia Piotr Ceglarz.