Motor Lublin zaczyna sezon od meczu z wieloma podtekstami

Lublinianie w poprzednim sezonie zajęli bardzo dobre siódme miejsce i w startujących w piątek rozgrywkach będą chcieli poprawić ten wynik. Latem w drużynie doszło do przebudowy składu, ale w zasadzie wszyscy najważniejsi zawodnicy zostali na „pokładzie”.

Okres przygotowawczy do sezonu żółto-biało-niebiescy zakończyli z umiarkowanym optymizmem ze względu na korzystny bilans meczów kontrolnych. Motor pokonał 3:0 Znicz Pruszków, później zremisował 3:3 z Dinamem Bukareszt, a następnie pokonał 5:3 Lechię Gdańsk, by w ostatniej grze kontrolnej zremisować 2:2 z Wisłą Płock. Kibice nieco martwią się o defensywę zespołu, ale wydaje się, że ta formacja z każdym kolejnym meczem będzie spisywać się coraz lepiej.

Z jakim nastawieniem do nowego sezonu podejdzie zespół z Lublina? – Nie jestem osobą wylewną i nie lubię też owijać w bawełnę. Dlatego nie powiem wam o co w tym sezonie będziemy grać. A to dlatego, że dobrze wiecie jak to wyglądało w poprzednich sezonach i sufit tej drużyny nie jest znany. Żeby kontynuować naszą drogę i dalej dokonywać wielkich rzeczy potrzebujemy najważniejszych ludzi w tym klubie czyli was – powiedział na wtorkowej prezentacji zespołu Bartosz Wolski, kapitan Motoru. – Bartek powiedział bardzo dużo na temat waszej obecności, która jest nam potrzebna do spełnienia tego czego wszyscy pragniemy. Pamiętajcie, że wasze marzenia są naszymi marzeniami. Damy z siebie wszystko w każdym kolejnym spotkaniu i chcemy krok po kroku gromadzić punkty po to byśmy na koniec sezonu mogli się cieszyć z tego, czego jeszcze w Lublinie nie było – dodał Mateusz Stolarski, trener Motoru.

Pierwszym rywalem Motoru będzie Arka Gdynia więc od razu szykuje się mecz pełen „smaczków”. Drugiego czerwca 2024 roku żółto-biało-niebiescy po dramatycznym meczu pokonali gdynian na ich terenie 2:1, choć do 87 minuty na prowadzeniu byli rywale, i awansowali do upragnionej PKO BP Ekstraklasy. Gdynianie musieli więc obejść się smakiem i poczekać kolejne 12 miesięcy na powrót do elity.

Nie jest tajemnicą, że kibice obu drużyn nie przepadają za sobą, a atmosferę podgrzała dodatkowo „afera dronowa”. W trakcie sparingu Motoru z Lechią działacze klubu z Lublina przechwycili drona należącego do… Arki. Lublinianie do całej sprawy podeszli nieco z przekąsem i poinformowali, że sprzęt będzie do odbioru po niedzielnym meczu obu tych drużyn. Ponadto trener Stolarski zapewnił w rozmowie z TVP Sport, że zadzwonił do niego trener Dawid Szwarga i obaj panowie wszystko sobie wyjaśnili.

Kto w niedzielę, w meczu z podtekstami okaże się lepszy? Premierowy mecz Motoru w sezonie 2025/2026 zaplanowano na niedzielę o godzinie 17.30. Spotkanie będzie można obejrzeć na antenie Canal Plus Sport.

KADRA MOTORU LUBLIN W SEZONIE 2025/2026

BRAMKARZE: Ivan Brkić (29.06.1995) * Patryk Kukulski (03.07.2004) * Gasper Tratnik (04.01.2000) * OBROŃCY: Marek Bartos (13.10.1996) * Bright Ede (18.02.2007) * Filip Luberecki (25.04.2005) * Herve Matthys (19.01.1996) * Paskal Meyer (25.06.2005) * Arkadiusz Najemski (12.01.1996) * Krystian Palacz (19.07.2003) * Paweł Stolarski (28.01.1996) * Filip Wójcik (11.04.1997) * POMOCNICY: Florian Haxha (06.04.2002) * Ivo Rodrigues (30.03.1995) * Kacper Karasek (20.03.2002) * Michał Król (14.03.2000) * Franciszek Lewandowski (23.05.2008) * Jakub Łabojko (03.10.1997) * Mbaye N’Diaye (10.2003) * Sergi Samper (20.01.1995) * Mathieu Scalet (01.04.1997) * Christopher Simon (06.12.1999) * Kacper Szymanek (09.02.2005) * Bradly van Hoeven (17.04.2000) * Bartosz Wolski (12.05.1997) * NAPASTNICY: Karol Czubak (25.01.2000) * Renat Dadashov (17.05.1999) * Kacper Plichta (10.02.2007).

SZTAB SZKOLENIOWY MOTORU LUBLIN

Mateusz Stolarski – pierwszy trener * Gert Remmel – drugi trener * Przemysław Jasiński – pierwszy asystent trenera * Norbert Onouha – asystent trenera * Marcel Kotwica – asystent trenera * Rasmus Jansson – asystent trenera * Damian Ścibor – trener przygotowania motorycznego * Michał Zajko – trener przygotowania motorycznego * Marcin Zapał – trener bramkarzy * Tomasz Król – trener bramkarzy * Jakub Deszczka – trener analityk * Radosław Chmielnicki – kierownik drużyny * Robert Węgłowski – lekarz * Viktor Adamchuk – fizjoterapeuta * Kamil Warecki – fizjoterapeuta * Emilian Sapuła – fizjoterapeuta * Rafał Marzęda – kitman * Damian Mitrut – kucharz.