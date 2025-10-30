Lublin wspiera młodych i osoby z niepełnosprawnościami na rynku pracy

Miasto Lublin zaprezentowało raport analizujący sytuację osób z niepełnosprawnościami oraz młodych ludzi, do 30 roku życia, wchodzących na rynek pracy. Dokument opracowano w Departamencie Spraw Społecznych przy współpracy z Miejskim Urzędem Pracy. Jak wyjaśniła prezydent Lublina Anna Augustyniak, opracowanie miało na celu ocenę obecnych tendencji oraz zaplanowanie działań na przyszłość.

Dane zebrane przez urząd wskazują, że Lublin ma niższą stopę bezrobocia niż średnia w województwie lubelskim i w kraju, mimo że w samym mieście zarejestrowanych jest najwięcej osób bezrobotnych.

Prezydent podkreśliła, że Miejski Urząd Pracy wykonuje ogrom pracy, zarówno na rzecz osób z niepełnosprawnościami, jak i młodych mieszkańców, którzy dopiero rozpoczynają karierę zawodową. Lublin, jako miasto akademickie, kieruje wiele inicjatyw do studentów i absolwentów, a doradcy zawodowi spotykają się z uczniami już na etapie szkół średnich, pomagając im w wyborze ścieżki kariery.

Wśród działań podejmowanych przez miasto są m.in. targi pracy, spotkania z pracodawcami, organizacja staży i praktyk, które mają pomóc młodym ludziom zdobyć doświadczenie zawodowe.

Prezydent Augustyniak zwróciła uwagę, że mimo bogatej oferty dla młodzieży, wciąż wyzwaniem pozostaje zmiana nastawienia pracodawców wobec zatrudniania osób z niepełnosprawnościami. Jak zaznaczyła, to właśnie praca jest dla nich formą rehabilitacji i szansą na aktywne życie społeczne.

W samym Urzędzie Miasta Lublin zatrudnionych jest 134 pracowników z niepełnosprawnościami, co stanowi około 10 procent całej kadry. W jednostkach podległych miastu również dużą część zespołów stanowią osoby z różnymi stopniami niepełnosprawności.

Lublin dba też o rozwój współpracy z przedsiębiorcami. Wskaźnik bezrobocia we wrześniu 2025 roku wynosił w mieście 4,5 procent, podczas gdy w województwie lubelskim – 7,9 procent. Miasto organizuje liczne inicjatywy promujące aktywność zawodową, w tym konkurs „Pracodawca Roku”, który wyróżnia firmy za działania wspierające zatrudnienie młodych ludzi i osób z niepełnosprawnościami.

Jak zapowiedziała prezydent Anna Augustyniak, już wkrótce nastąpi uroczyste wręczenie nagród w trzech kategoriach, a wydarzenie ma być okazją do podziękowania pracodawcom za ich zaangażowanie w rozwój lokalnego rynku pracy.