Edach Budowlani Lublin kontra Awenta Pogoń Siedlca. Przyjeżdża rywal z najwyższej półki

Po dwóch porażkach na początku sezonu, na wyjeździe z Life Style Catering RC Arką Gdynia i u siebie z RzKS Juvenią Kraków, lublinianie zaczęli odnosić zwycięstwa.

Najpierw ograli na wyjeździe drużynę KS Budowlani WizjaMed Łódź i AZS AWF Warszawa, następnie u siebie Drew Pal 2 RC Lechię Gdańsk. Dwa tygodnie temu Edach Budowlani gościli w Białymstoku, gdzie pokonali Budmex Rugby Białystok. Podopieczni trenera Andrzeja Kozaka pokonali przeciwnika 33:21. Punkty dla lubelskiego zespołu zdobyli James Andrew Kearns (13), Percy Quirione Majiedt (10), Gerhard Thirion (5) i Michał Pietrkiewicz (5). Czwarta wygrana z rzędu pozwoliła ekipie z Lublina na awans na czwarte miejsce w tabeli. Pozycję wyżej plasuje się niedzielny rywal Edach Budowlanych Awenta Pogoń Siedlce.

Siedlczanie legitymują się czterema zwycięstwami, remisem i porażką. Awenta Pogoń uległa u siebie Orlen Orkanowi Sochaczew (24:26), a na wyjeździe zremisowała z Energa Ogniwem Sopot (17:17). Przed dwoma tygodniami mistrzowie Polski, którzy w tym roku po raz pierwszy w historii sięgnęli po to trofeum po czerwcowej wygranej nad Orkanem Sochaczew (21:9), pokonali Budowlanych WizjaMed Łódź 22:0. Punkty dla triumfatora rozgrywek zdobyli Nkululeko Ndlovu (7), Bercho Botha (5), Vaha Halaifonua (5) i Kacper Skup (5).

Najlepiej punktującym dla ekipy z Siedlec jest reprezentant Polski Daniel Gdula (42 punkty). Spotkanie z obrońcą mistrzowskiej korony otworzy listę meczów z faworytami, jednocześnie górną tabelą rozgrywek ekstraligi: Orkanem Sochaczew (w listopadzie) oraz Ogniwem (marzec przyszłego roku). O motywację gospodarzy można być spokojnym, do Lublina z Pogonią przyjadą byli zawodnicy Edach Budowlanych, Nkululeko Ndlovu i Arkadiusz Janeczko.