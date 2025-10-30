Podczas otwartego spotkania z mieszkańcami Lubelszczyzny posłanka Koalicji Obywatelskiej Bożena Lisowska podkreślała, że mijające dwa lata rządów to czas intensywnej pracy nad odbudową państwa po „ośmiu latach dewastacji przez Prawo i Sprawiedliwość”. Jak mówiła, nowa władza musiała przejąć gospodarkę w stanie stagnacji i wysokiej inflacji, ale dziś Polska notuje wzrost gospodarczy na poziomie 3,7 procent, a inflacja spadła poniżej 3 procent. – To ogromna zmiana na korzyść naszych kieszeni – zaznaczyła Lisowska, wskazując, że kraj znajduje się obecnie w gronie 20 największych gospodarek świata.

Polityczka zwróciła uwagę na konieczność gruntownego porządkowania instytucji państwowych, które – jak stwierdziła – wciąż pozostają w rękach ludzi powiązanych z poprzednią władzą. Wymieniła Trybunał Konstytucyjny, Trybunał Stanu, Narodowy Bank Polski i Radę Polityki Pieniężnej, podkreślając, że zmiany w tych obszarach są trudne ze względu na zabetonowane przepisy.

Przypomniała jednak o sukcesie w postawieniu przed Trybunałem Stanu byłego szefa Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Macieja Świrskiego, którego określiła mianem „niszczyciela polskich mediów”. Dodała, że podobny wniosek przygotowywany jest wobec prezesa NBP Adama Glapińskiego, którego politykę obarcza winą za „najdroższe kredyty w Europie”.

Lisowska wyliczała też dokonania rządu w polityce społecznej – wśród nich programy takie jak „Aktywny Rodzic”, „Renta Wdowia” czy „Babciowe”. Jak mówiła, z 100 obietnic wyborczych („konkretów”) połowa została zrealizowana przynajmniej częściowo, a 31 w pełni.

Wśród tematów, które wzbudziły największe emocje na spotkaniu, znalazła się afera związana z nieprawidłowościami przy sprzedaży 160 hektarów ziemi przeznaczonej pod budowę Centralnego Portu Komunikacyjnego. Posłanka określiła tę sytuację jako „niewyobrażalną”, informując, że obecne kierownictwo KOWR prowadzi rozmowy o odzyskaniu terenów.

Odniosła się także do działań byłego prezesa Orlenu Daniela Obajtka, którego decyzje – zdaniem Lisowskiej – naraziły spółkę na straty rzędu 5 miliardów złotych. – To dopiero wierzchołek góry lodowej – oceniła.

W drugiej części spotkania dyskutowano o wyzwaniach na kolejne dwa lata. Uczestnicy zwracali uwagę na trudności wynikające z braku większości konstytucyjnej i weta prezydenta, które utrudnia realizację części programu. Posłanka zapowiedziała kontynuację reform w systemie wyborczym i wzmocnienie nadzoru nad przebiegiem wyborów, wskazując, że poprzednie doświadczenia pokazały konieczność przywrócenia głosowania korespondencyjnego.

W rozmowie z mieszkańcami poruszono też problem wpływu farm trolli i dezinformacji w sieci oraz zaangażowania duchowieństwa w przekazy polityczne z ambon. – Nie możemy udawać, że nie ma wpływu rosyjskich farm trolli czy wsparcia dla skrajnej prawicy – mówiła Lisowska, apelując o budowanie przekazu opartego na faktach i konkretach.

Spotkanie zakończyło się zapowiedzią dalszej pracy nad wdrażaniem programu wyborczego Koalicji Obywatelskiej i zaproszeniem mieszkańców do aktywnego udziału w debacie publicznej.