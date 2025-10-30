Pobili, okradli i wpadli. Teraz czeka ich długa odsiadka

W ubiegłym tygodniu bialscy funkcjonariusze zostali wezwani na interwencję na terenie miasta. Gdy mundurowi dotarli na miejsce, ustalili, że 40-latek został zaatakowany przez znanych mu mężczyzn. Sprawcy bili i kopali pokrzywdzonego po całym ciele, po czym uciekli przed przyjazdem policji. Mężczyzna zgłosił także „zniknięcie” portfela z pieniędzmi i dokumentami.

W trakcie prowadzonych czynności policjanci zatrzymali 37-latka oraz jego 39-letniego kompana, podejrzanych o udział w napadzie. Dodatkowo u starszego z nich funkcjonariusze znaleźli woreczek z suszem roślinnym. Badanie potwierdziło, że była to marihuana.

Obaj mężczyźni zostali doprowadzeni do prokuratury. Zebrany materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie im zarzutów. Odpowiedzą za rozbój oraz ukrycie dokumentów należących do pokrzywdzonego. Młodszy z napastników usłyszał zarzuty w warunkach recydywy.

Na wniosek policji i prokuratury, bialski sąd zastosował wobec 37-latka tymczasowy areszt. Jego starszy kompan również trafił za kratki – był poszukiwany do odbycia kary pozbawienia wolności za przestępstwo narkotykowe.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, rozbój zagrożony jest karą do 15 lat więzienia. W przypadku czynu popełnionego w warunkach recydywy kara ta może zostać zwiększona o połowę.

Źródło: KMP Biała Podlaska