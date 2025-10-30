Młoda wilczyca nie przeżyła konfrontacji z samochodem

W środę na drodze pomiędzy Kosobudami a Obroczą doszło do smutnego zdarzenia – na terenie Roztoczańskiego Parku Narodowego potrącono wilczycę z watahy zamieszkującej RPN.

Młoda wilczyca pochodziła z tego samego miotu, co uratowany w czerwcu szczeniak, któremu nadano imię Szczęściarz. Wówczas przestraszone nawałem przejeżdżających pojazdów szczenię zostało odcięte od reszty grupy i błąkało się przy drodze. Na szczęście wśród kierowców znaleźli się ludzie świadomi i pełni empatii, którzy powiadomili odpowiednie służby i uratowali młodego wilka.

Z informacji przekazanych przez park wynika, że to już trzeci wilk zabity na drogach przecinających tereny Roztoczańskiego Parku Narodowego. Niecały tydzień temu do podobnego zdarzenia doszło w okolicach Szczebrzeszyna.

– Czegokolwiek nie zrobiliśmy i czegokolwiek nie zrobimy w przyszłości, aby poprawić bezpieczeństwo ludzi i zwierząt wzdłuż dróg przecinających Park, to najwięcej zależy od kierowców. Apelujemy o rozsądną jazdę – z rozwagą, spokojnie i ze świadomością możliwych konsekwencji – apelują pracownicy RPN.

Przy drogach przecinających tereny Roztoczańskiego Parku Narodowego ustawione są znaki ostrzegawcze przypominające o konieczności zdjęcia nogi z gazu.

Wilk szary (Canis lupus) w Polsce podlega ścisłej ochronie zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 26 września 2001 roku.