Włodawianka w finale konkursu Polska Miss

Konkurs Polska Miss to kolejny konkurs piękności na polskim rynku. Oprócz wyboru najpiękniejszej Polki w konkursie wyłaniania jest także miss natolatek oraz najpiękniejsza w kategorii 30+. W kategorii konkursu udział mogą brać kobiety w przedziale wiekowym 30 - 39 lat.

W tegorocznej edycji organizatorzy otrzymali ponad 700 zgłoszeń, z czego wybrano ponad 75 kandydatek, które zaprezentowały się przed jury.

5 października w Warszawie odbyły się półfinały konkursu. Kandydatki prezentowały swoje umiejętności i rozmawiały z jurorami. 34 kobiety dostały się do finału.

Wśród nich jest mieszkanka województwa lubelskiego - Justyna Kabacińska z Włodawy.

- Zgłoszenie się do konkursu było spontaniczną decyzją - opowiada Justyna. - Odpowiedziałam na zgloszenie, które wyświetliło mi się w Internecie.

Przed Justyną teraz przygotowania do wielkiego finału, w tym szkolenia, warsztaty oraz przymiarki kostiumów. O tym, czy otrzyma koronę najpiękniejszej przekonamy się w listopadzie.