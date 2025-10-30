Włodawianka w finale konkursu Polska Miss

Piękno nie ma wieku. Udowadnia to mieszkanka Włodawy, która dostała się do finałowego etapu konkursu Polska Miss w kategorii 30+.
Konkurs Polska Miss to kolejny konkurs piękności na polskim rynku. Oprócz wyboru najpiękniejszej Polki w konkursie wyłaniania jest także miss natolatek oraz najpiękniejsza w kategorii 30+. W kategorii konkursu udział mogą brać kobiety w przedziale wiekowym 30 - 39 lat.
W tegorocznej edycji organizatorzy otrzymali ponad 700 zgłoszeń, z czego wybrano ponad 75 kandydatek, które zaprezentowały się przed jury.
5 października w Warszawie odbyły się półfinały konkursu. Kandydatki prezentowały swoje umiejętności i rozmawiały z jurorami. 34 kobiety dostały się do finału.
Wśród nich jest mieszkanka województwa lubelskiego - Justyna Kabacińska z Włodawy.
- Zgłoszenie się do konkursu było spontaniczną decyzją - opowiada Justyna. - Odpowiedziałam na zgloszenie, które wyświetliło mi się w Internecie.
Przed Justyną teraz przygotowania do wielkiego finału, w tym szkolenia, warsztaty oraz przymiarki kostiumów. O tym, czy otrzyma koronę najpiękniejszej przekonamy się w listopadzie.
Justyna to nie jedyna reprezentantka województwa lubelskiego w konkursie Polska Miss 2025. W kategorii Miss Nastolatek zobaczymy Julię Zapartą z Głodna (powiat opolski) oraz Maję Pleskot z Chełma.
Natomiast w głównej kategorii wśród 40 kandydatek znajdziemy 3 mieszkanki województwa lubelskiego - Karolinę Józwę z Zamościa, Martynę Maj z Opola Lubelskiego oraz Angelikę Pikulę z Urzędowa.
Która z nich otrzyma koronę? Czy będzie to mieszkanka Lubelszczyzny? O tym dowiemy się pod koniec listopada.