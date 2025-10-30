ZUS przypomina: ostatni moment na wakacje składkowe

– Do połowy października liczba zgłoszeń na ten rok wyniosła łącznie około 37 tysięcy. To zaledwie 70 procent ubiegłorocznej liczby uprawnionych – informuje Małgorzata Korba, rzecznik ZUS w województwie lubelskim.

Z wakacji składkowych mogą skorzystać przedsiębiorcy wpisani do CEIDG, którzy zgłaszają do ubezpieczeń maksymalnie 10 osób. Zasada jest prosta: wniosek należy złożyć miesiąc wcześniej – np. jeśli ktoś chce zwolnienia za grudzień, musi złożyć wniosek w listopadzie.

Formularz dostępny jest na Platformie Usług Elektronicznych ZUS (PUE ZUS). Od września został uproszczony – wystarczy wpisać łączną kwotę otrzymanej pomocy publicznej. Wnioski są rozpatrywane automatycznie.

Z ulgi mogą korzystać także komornicy sądowi, ale nie przysługuje ona przedsiębiorcom świadczącym usługi na rzecz byłego pracodawcy lub tym, którzy przez dwa lata z rzędu mieli przychody powyżej 2 mln euro.

Wakacje składkowe nie obejmują składki zdrowotnej ani składek za zatrudnione osoby. Brakujące składki finansuje budżet państwa, więc przedsiębiorca nie musi zawieszać działalności.

Żródło: ZUS