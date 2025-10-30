Śmiertelnie dźgnął brata. 13-latek trafi do schroniska

13-letni chłopiec, według nieoficjalnych informacji, jest podejrzany o zabójstwo swojego 17-letniego brata. Do tragedii doszło w środę o godz. 3 nad ranem w gminie Borki, niedaleko Radzynia Podlaskiego. Policję zaalarmował jeden z mieszkańców. Na miejscu policjanci znaleźli ciężko rannego chłopaka z ranami kłutymi, któremu pomocy udzielał już zespół ratownictwa medycznego. Poszkodowany został zabrany do szpitala, gdzie kilka godzin później zmarł.

Policja zatrzymała 13-letniego brata ofiary. Sprawa została przekazana do sądu rodzinnego w Radzyniu Podlaskim. 13-latek trafił do policyjnej izby dziecka. Pobrano od niego próbki krwi, które pomogą ustalić, czy był pod wpływem substancji psychoaktywnych.

– Sąd Rejonowy w Radzyniu Podlaskim postanowił zastosować wobec nieletniego środek tymczasowy w postaci umieszczenia w schronisku dla nieletnich na okres trzech miesięcy od daty zatrzymania – poinformował na briefingu prasowym rzecznik Sądu Okręgowego w Lublinie sędzia Andrzej Mikołajewski. Jak dodał, sąd uznał, że „istnieje duże prawdopodobieństwo, iż nieletni popełnił czyn karalny”. Wiadomo, że w nocy w domu poza braćmi byli ich rodzice. Rodzina nie była notowana w policyjnych kartotekach. Lokalne media podają, że policja zabezpieczyła kuchenny nóż.

Źródło: PAP