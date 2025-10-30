Małymi krokami walczą z dziurami. Teraz czas na drogi nr 815 i 835

Paweł Szumera – dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich w Lublinie, Krzysztof Kozieł – zastępca dyrektora ds. administracyjnych ZDW, oraz przedstawiciele wykonawców: Andrzej Rząsowski, prezes FEDRO, i Marian Nadgórny, prezes Przedsiębiorstwa Robót Drogowo–Mostowych (fot. ZDW Lublin)
W Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubelskiego podpisano dziś kolejne umowy na realizację zadań związanych z remontami dróg wojewódzkich nr 815 i 835. Łączna wartość prac obejmujących blisko 4 km tych tras wynosi nieco ponad 2 mln zł.
– Obydwie podpisane dziś umowy będą zrealizowane zgodnie z harmonogramem i bez przewidywanych opóźnień. Jestem przekonany, że oba odcinki – obejmujące prawie 4 km – zostaną oddane do użytku jeszcze w tym roku, zgodnie z planem i z korzyścią dla mieszkańców regionu – podkreślił Jarosław Kwasek, członek Zarządu Województwa Lubelskiego.
Remonty obejmą dwa odcinki dróg wojewódzkich. W powiecie parczewskim prace zostaną przeprowadzone na drodze wojewódzkiej nr 815 na odcinku Jabłoń – Horodyszcze o długości 2,1 km. Wartość inwestycji to 1,14 mln zł, a jej wykonawcą jest firma FEDRO z Osiecka. Termin realizacji przewidziano na 40 dni od podpisania umowy.
Z kolei w powiecie biłgorajskim remont obejmie drogę serwisową w ciągu DW 835 na odcinku Gromada – Biłgoraj o długości 1,8 km. Koszt prac to 941 tys. zł, a wykonawcą jest Przedsiębiorstwo Robót Drogowo–Mostowych z Tomaszowa Lubelskiego. Termin zakończenia robót również wynosi 40 dni od daty podpisania umowy.
Zakres remontu obejmuje m.in.: frezowanie istniejącej nawierzchni, wykonanie nowych warstw bitumicznych, utwardzenie poboczy, remont zjazdów oraz wykonanie lub odtworzenie oznakowania pionowego i poziomego.
Źródło: ZDW Lublin