Małymi krokami walczą z dziurami. Teraz czas na drogi nr 815 i 835

– Obydwie podpisane dziś umowy będą zrealizowane zgodnie z harmonogramem i bez przewidywanych opóźnień. Jestem przekonany, że oba odcinki – obejmujące prawie 4 km – zostaną oddane do użytku jeszcze w tym roku, zgodnie z planem i z korzyścią dla mieszkańców regionu – podkreślił Jarosław Kwasek, członek Zarządu Województwa Lubelskiego.

Remonty obejmą dwa odcinki dróg wojewódzkich. W powiecie parczewskim prace zostaną przeprowadzone na drodze wojewódzkiej nr 815 na odcinku Jabłoń – Horodyszcze o długości 2,1 km. Wartość inwestycji to 1,14 mln zł, a jej wykonawcą jest firma FEDRO z Osiecka. Termin realizacji przewidziano na 40 dni od podpisania umowy.

Z kolei w powiecie biłgorajskim remont obejmie drogę serwisową w ciągu DW 835 na odcinku Gromada – Biłgoraj o długości 1,8 km. Koszt prac to 941 tys. zł, a wykonawcą jest Przedsiębiorstwo Robót Drogowo–Mostowych z Tomaszowa Lubelskiego. Termin zakończenia robót również wynosi 40 dni od daty podpisania umowy.

Zakres remontu obejmuje m.in.: frezowanie istniejącej nawierzchni, wykonanie nowych warstw bitumicznych, utwardzenie poboczy, remont zjazdów oraz wykonanie lub odtworzenie oznakowania pionowego i poziomego.

Źródło: ZDW Lublin