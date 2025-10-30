Przeglądarka, z której korzystasz jest przestarzała.

Starsze przeglądarki internetowe takie jak Internet Explorer 6, 7 i 8 posiadają udokumentowane luki bezpieczeństwa, ograniczoną funkcjonalność oraz nie są zgodne z najnowszymi standardami.

Prosimy o zainstalowanie nowszej przeglądarki, która pozwoli Ci skorzystać z pełni możliwości oferowanych przez nasz portal, jak również znacznie ułatwi Ci przeglądanie internetu w przyszłości :)

Pobierz nowszą przeglądarkę:

Lubię to! 142 tys. czwartek, 30 października 2025 r.
Serwisy tematyczne
Rolnik Roku

Lubelskie

Dzisiaj
19:44
Strona główna » Lubelskie

Małymi krokami walczą z dziurami. Teraz czas na drogi nr 815 i 835

Autor: Zdjęcie autora opr. - p.p.
Udostępnij A A
W konferencji dotyczącej podpisania umów uczestniczyli: Jarosław Kwasek – członek Zarządu Województwa Lubelskiego,<br /> Paweł Szumera – dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich w Lublinie, Krzysztof Kozieł – zastępca dyrektora ds. administracyjnych ZDW, oraz przedstawiciele wykonawców: Andrzej Rząsowski, prezes FEDRO, i Marian Nadgórny, prezes Przedsiębiorstwa Robót Drogowo–Mostowych
W konferencji dotyczącej podpisania umów uczestniczyli: Jarosław Kwasek – członek Zarządu Województwa Lubelskiego,
Paweł Szumera – dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich w Lublinie, Krzysztof Kozieł – zastępca dyrektora ds. administracyjnych ZDW, oraz przedstawiciele wykonawców: Andrzej Rząsowski, prezes FEDRO, i Marian Nadgórny, prezes Przedsiębiorstwa Robót Drogowo–Mostowych (fot. ZDW Lublin)

 
W Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubelskiego podpisano dziś kolejne umowy na realizację zadań związanych z remontami dróg wojewódzkich nr 815 i 835. Łączna wartość prac obejmujących blisko 4 km tych tras wynosi nieco ponad 2 mln zł.

AdBlock
Szanowny Czytelniku!
Dzięki reklamom czytasz za darmo. Prosimy o wyłączenie programu służącego do blokowania reklam (np. AdBlock).
Dziękujemy, redakcja Dziennika Wschodniego.
Kliknij tutaj, aby zaakceptować

– Obydwie podpisane dziś umowy będą zrealizowane zgodnie z harmonogramem i bez przewidywanych opóźnień. Jestem przekonany, że oba odcinki – obejmujące prawie 4 km – zostaną oddane do użytku jeszcze w tym roku, zgodnie z planem i z korzyścią dla mieszkańców regionu – podkreślił Jarosław Kwasek, członek Zarządu Województwa Lubelskiego.

Remonty obejmą dwa odcinki dróg wojewódzkich. W powiecie parczewskim prace zostaną przeprowadzone na drodze wojewódzkiej nr 815 na odcinku Jabłoń – Horodyszcze o długości 2,1 km. Wartość inwestycji to 1,14 mln zł, a jej wykonawcą jest firma FEDRO z Osiecka. Termin realizacji przewidziano na 40 dni od podpisania umowy.

Z kolei w powiecie biłgorajskim remont obejmie drogę serwisową w ciągu DW 835 na odcinku Gromada – Biłgoraj o długości 1,8 km. Koszt prac to 941 tys. zł, a wykonawcą jest Przedsiębiorstwo Robót Drogowo–Mostowych z Tomaszowa Lubelskiego. Termin zakończenia robót również wynosi 40 dni od daty podpisania umowy.

Zakres remontu obejmuje m.in.: frezowanie istniejącej nawierzchni, wykonanie nowych warstw bitumicznych, utwardzenie poboczy, remont zjazdów oraz wykonanie lub odtworzenie oznakowania pionowego i poziomego.

Źródło: ZDW Lublin

W konferencji dotyczącej podpisania umów na realizację inwestycji uczestniczyli: Piotr Breś – wicemarszałek Województwa Lubelskiego, radni sejmiku województwa – Anna Kusiak i Ryszard Szczygieł, starosta powiatu łukowskiego Dariusz Szustek, dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich w Lublinie – Paweł Szumera, zastępca dyrektora ds. administracyjnych ZDW – Krzysztof Kozieł oraz przedstawiciele wykonawców.

Kolejne miliony na drogi wojewódzkie

Budynek dawnej przychodni nr 4 przy ul. Kołłątaja w Puławach. Od października lekarze rodzinni już tutaj nie przyjmują

Zmiany w puławskim SP ZOZ. Spadła liczba publicznych przychodni

Kolejne cztery odcinki dróg wojewódzkich do remontu

Kolejne cztery odcinki dróg wojewódzkich do remontu

e-Wydanie
Czytaj więcej o:
drogi Biłgoraj Parczew dożynki wojewódzkie

Pozostałe informacje

Robbi Ryan rozegrała w czwartek kapitalne zawody

AZS UMCS Lublin rozegrał najlepszy mecz w tym sezonie i pewnie rozbił Basket Namur Capitale w rozgrywkach FIBA EuroCup

To był olśniewający występ lubelskich koszykarek, które przez pełne 40 minut grały jak natchnione.

Legenda polskiego himalaizmu przyjedzie do Białej Podlaskiej
19 listopada 2025, 11:00

Legenda polskiego himalaizmu przyjedzie do Białej Podlaskiej

Legenda polskiego himalaizmu, zdobywca wszystkich 14 ośmiotysięczników, w tym pionier zimowego Mount Everestu. Krzysztof Wielicki wystąpi na Akademii Bialskiej z wykładem motywacyjnym.
W konferencji dotyczącej podpisania umów uczestniczyli: Jarosław Kwasek – członek Zarządu Województwa Lubelskiego, Paweł Szumera – dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich w Lublinie, Krzysztof Kozieł – zastępca dyrektora ds. administracyjnych ZDW, oraz przedstawiciele wykonawców: Andrzej Rząsowski, prezes FEDRO, i Marian Nadgórny, prezes Przedsiębiorstwa Robót Drogowo–Mostowych

Małymi krokami walczą z dziurami. Teraz czas na drogi nr 815 i 835

  W Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubelskiego podpisano dziś kolejne umowy na realizację zadań związanych z remontami dróg wojewódzkich nr 815 i 835. Łączna wartość prac obejmujących blisko 4 km tych tras wynosi nieco ponad 2 mln zł.
Zdjęcie ilustracyjne

ZUS przypomina: ostatni moment na wakacje składkowe

Już ponad 37 tysięcy przedsiębiorców z województwa lubelskiego skorzystało w tym roku z tzw. wakacji składkowych. To ulga pozwalająca raz w roku nie płacić składek na własne ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy. Ci, którzy jeszcze z niej nie skorzystali, mają czas tylko do końca listopada.
Jeden z opryszków w rękach policji
Biała Podlaska

Pobili, okradli i wpadli. Teraz czeka ich długa odsiadka

Dwóch opryszków napadło mężczyznę. Najpierw dotkliwie go pobili, potem okradli, a na koniec uciekli. Bialscy policjanci szybko namierzyli napastników, którzy dziś stanęli przed obliczem prokuratora.
Drewniane altanki ogrodowe – jak wybrać model idealnie dopasowany do działki?

Drewniane altanki ogrodowe – jak wybrać model idealnie dopasowany do działki?

Wybór altany do ogrodu nie sprowadza się jedynie do decyzji estetycznych. Kluczowe jest dopasowanie konstrukcji do realnych warunków działki – jej powierzchni, ukształtowania terenu, nasłonecznienia czy kierunku wiatru. Od tego zależy nie tylko komfort użytkowania, ale również trwałość i bezpieczeństwo altany. Warto więc poświęcić chwilę na analizę przestrzeni, zanim dokonasz zakupu.
Włodawianka w finale konkursu Polska Miss

Włodawianka w finale konkursu Polska Miss

Piękno nie ma wieku. Udowadnia to mieszkanka Włodawy, która dostała się do finałowego etapu konkursu Polska Miss w kategorii 30+.
Burzliwe spotkanie z posłanką Bożeną Lisowską. Nie obyło się bez trudnych pytań. Relacja wideo
WIDEO
film

Burzliwe spotkanie z posłanką Bożeną Lisowską. Nie obyło się bez trudnych pytań. Relacja wideo

Podczas wczorajszego otwartego spotkania z mieszkańcami Lubelszczyzny posłanka Koalicji Obywatelskiej Bożena Lisowska podsumowała dwa lata pracy rządu, wskazując zarówno na osiągnięcia, jak i najważniejsze wyzwania. Wśród tematów pojawiły się kwestie gospodarki, walki z inflacją, afer w spółkach skarbu państwa oraz potrzeby naprawy instytucji publicznych.
Nowi funkcjonariusze zasilą szeregi policji
galeria

Nowi funkcjonariusze zasilą szeregi policji

Policja Lubelska ma nowych funkcjonariuszy. W szeregi lubelskiego garnizonu wstąpiło dziś siedmiu stróżów prawa (sześciu mężczyzn i jedna kobieta), dla których jest to początek trudnej służby.
Po wygranej w Białymstoku lublinianie awansowali na czwarte miejsce w tabeli ekstraligi

Edach Budowlani Lublin kontra Awenta Pogoń Siedlca. Przyjeżdża rywal z najwyższej półki

W siódmej kolejce Edach Budowlani Lublin zmierzą się z mistrzem kraju Awenta Pogonią Siedlce. Pierwszy gwizdek w niedzielę o godzinie 14.
Zdjęcie ilustracyjne

Śmiertelnie dźgnął brata. 13-latek trafi do schroniska

Sąd Rejonowy w Radzyniu Podlaskim zdecydował w czwartek, że 13-latek podejrzany o zabójstwo 17-letniego brata zostanie umieszczony na trzy miesiące w schronisku dla nieletnich. Do tragedii doszło w środę w nocy na terenie gminy Borki.
Obiekty wojskowe łatwo widoczne w portalu. MON automatycznie nie maskuje

Obiekty wojskowe łatwo widoczne w portalu. MON automatycznie nie maskuje

Nasz czytelnik z Białej Podlaskiej dziwi się, że obiekty wojskowe miejscowej jednostki są widoczne w geoportalu i na Google Maps. Jego zdaniem, ze względu na strategiczne znaczenie dla obronności powinny być zamazane. MON odpowiada, że nie każdy obiekt wojskowy podlega automatycznemu maskowaniu.

Bartosz Mateusz Śliwa

Roszady personalne w PZL-Świdnik. Bartosz Mateusz Śliwa nowym prezesem

Bartosz Mateusz Śliwa został nowym prezesem PZL-Świdnik – poinformowała dziś spółka. Z firmą jest związany od 12 lat, a od 2017 roku odpowiadał za sferę produkcyjną.
Lublin wspiera młodych i osoby z niepełnosprawnościami na rynku pracy
WIDEO
film

Lublin wspiera młodych i osoby z niepełnosprawnościami na rynku pracy

Miasto Lublin przedstawiło raport dotyczący bezrobocia wśród osób z niepełnosprawnościami i młodych mieszkańców do 30. roku życia. Jak podkreśla prezydent Anna Augustyniak, działania miejskiego urzędu pracy przynoszą efekty - stolica regionu ma niższą stopę bezrobocia niż średnia wojewódzka i krajowa. Zobacz rozmowę z Anną Augustyniak, wiceprezydent Lublina ds. społecznych.
Młoda wilczyca nie przeżyła konfrontacji z samochodem

Młoda wilczyca nie przeżyła konfrontacji z samochodem

Smutne wieści nadeszły z Roztoczańskiego Parku Narodowego. W środę została śmiertelnie potrącona młoda wilk. Władze parku apelują o ostrożność na drodze.

Najnowsze
Robbi Ryan rozegrała w czwartek kapitalne zawody

21:44 AZS UMCS Lublin rozegrał najlepszy mecz w tym sezonie i pewnie rozbił Basket Namur Capitale w rozgrywkach FIBA EuroCup

20:44

Legenda polskiego himalaizmu przyjedzie do Białej Podlaskiej

19:44

Małymi krokami walczą z dziurami. Teraz czas na drogi nr 815 i 835

19:20

ZUS przypomina: ostatni moment na wakacje składkowe

18:40

Pobili, okradli i wpadli. Teraz czeka ich długa odsiadka

18:03

Włodawianka w finale konkursu Polska Miss

18:00

Burzliwe spotkanie z posłanką Bożeną Lisowską. Nie obyło się bez trudnych pytań. Relacja wideo

ALARM24
Masz dla nas temat? Daj nam znać pod numerem:
Alarm24 telefon 691 770 010

Wyślij wiadomość, zdjęcie lub zadzwoń.

kliknij i poinformuj nas!

Najczęściej czytane

Dzisiaj · Tydzień · Wideo · Premium
Robbi Ryan rozegrała w czwartek kapitalne zawody

AZS UMCS Lublin rozegrał najlepszy mecz w tym sezonie i pewnie rozbił Basket Namur Capitale w rozgrywkach FIBA EuroCup

Legenda polskiego himalaizmu przyjedzie do Białej Podlaskiej

Legenda polskiego himalaizmu przyjedzie do Białej Podlaskiej

W konferencji dotyczącej podpisania umów uczestniczyli: Jarosław Kwasek – członek Zarządu Województwa Lubelskiego, Paweł Szumera – dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich w Lublinie, Krzysztof Kozieł – zastępca dyrektora ds. administracyjnych ZDW, oraz przedstawiciele wykonawców: Andrzej Rząsowski, prezes FEDRO, i Marian Nadgórny, prezes Przedsiębiorstwa Robót Drogowo–Mostowych

Małymi krokami walczą z dziurami. Teraz czas na drogi nr 815 i 835

Zdjęcie ilustracyjne

ZUS przypomina: ostatni moment na wakacje składkowe

Jeden z opryszków w rękach policji

Pobili, okradli i wpadli. Teraz czeka ich długa odsiadka

Drewniane altanki ogrodowe – jak wybrać model idealnie dopasowany do działki?

Drewniane altanki ogrodowe – jak wybrać model idealnie dopasowany do działki?

Robbi Ryan rozegrała w czwartek kapitalne zawody

AZS UMCS Lublin rozegrał najlepszy mecz w tym sezonie i pewnie rozbił Basket Namur Capitale w rozgrywkach FIBA EuroCup

Legenda polskiego himalaizmu przyjedzie do Białej Podlaskiej

Legenda polskiego himalaizmu przyjedzie do Białej Podlaskiej

W konferencji dotyczącej podpisania umów uczestniczyli: Jarosław Kwasek – członek Zarządu Województwa Lubelskiego, Paweł Szumera – dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich w Lublinie, Krzysztof Kozieł – zastępca dyrektora ds. administracyjnych ZDW, oraz przedstawiciele wykonawców: Andrzej Rząsowski, prezes FEDRO, i Marian Nadgórny, prezes Przedsiębiorstwa Robót Drogowo–Mostowych

Małymi krokami walczą z dziurami. Teraz czas na drogi nr 815 i 835

Zdjęcie ilustracyjne

ZUS przypomina: ostatni moment na wakacje składkowe

Jeden z opryszków w rękach policji

Pobili, okradli i wpadli. Teraz czeka ich długa odsiadka

Drewniane altanki ogrodowe – jak wybrać model idealnie dopasowany do działki?

Drewniane altanki ogrodowe – jak wybrać model idealnie dopasowany do działki?

Burzliwe spotkanie z posłanką Bożeną Lisowską. Nie obyło się bez trudnych pytań. Relacja wideo
film

Burzliwe spotkanie z posłanką Bożeną Lisowską. Nie obyło się bez trudnych pytań. Relacja wideo

Lublin wspiera młodych i osoby z niepełnosprawnościami na rynku pracy
film

Lublin wspiera młodych i osoby z niepełnosprawnościami na rynku pracy

„Dzień Wschodzi”. Unia Europejska to nie tylko pieniądze, ale wspólnota wartości i szans
film

„Dzień Wschodzi”. Unia Europejska to nie tylko pieniądze, ale wspólnota wartości i szans

Karol Czubak ustrzelił w piątek dublet
galeria
film

Wreszcie przełamanie w Lublinie. Motor lepszy od Widzewa

Deszczowy początek, słoneczna sobota, spokojna niedziela
film

Deszczowy początek, słoneczna sobota, spokojna niedziela

„Dzień Wschodzi”. Bożena Lisowska: Polska jest na dobrej drodze wzrostu. Inwestujemy w nowoczesność i w ludzi
film

„Dzień Wschodzi”. Bożena Lisowska: Polska jest na dobrej drodze wzrostu. Inwestujemy w nowoczesność i w ludzi

Wójt gminy Wąwolnica Marcin Łaguna

Mieszkańcy chcą odwołać wójta gminy Wąwolnica

Krzysztof Żuk

Krzysztof Żuk pod ostrzałem. Uzasadnione zarzuty czy polityczna nagonka?

Jeden podpis Krzysztofa Żuka, tydzień sporów ws. uchodźców

Jeden podpis Krzysztofa Żuka, tydzień sporów ws. uchodźców

Według ustawy kontraktowi szeregowi mogą służyć maksymalnie 12 lat

Żołnierz przestrzega przed karierą w wojsku. Po 12 latach na bruk

Wizyta po kolędzie skończyła się awanturą. "Ksiądz zaczął nas wyzywać od głupich i debili"

Wizyta po kolędzie skończyła się awanturą. "Ksiądz zaczął nas wyzywać od głupich i debili"

Jeszcze w grudniu nic nie zapowiadało konfliktu na linii wojewoda a starostwo łęczyńskie. Na zdjęciu od lewej: starosta łęczyński Roman Cholewa, wojewoda Przemysław Czarnek i burmistrz Łęcznej Teodor Kosiarski

Zawieszenie organów powiatu i wprowadzenie komisarza? Wojewoda napisał do ministra

Wideo
Burzliwe spotkanie z posłanką Bożeną Lisowską. Nie obyło się bez trudnych pytań. Relacja wideo
WIDEO

Burzliwe spotkanie z posłanką Bożeną Lisowską. Nie obyło się bez trudnych pytań. Relacja wideo

film
Lublin wspiera młodych i osoby z niepełnosprawnościami na rynku pracy
film
WIDEO

Lublin wspiera młodych i osoby z niepełnosprawnościami na rynku pracy

„Dzień Wschodzi”. Unia Europejska to nie tylko pieniądze, ale wspólnota wartości i szans
film
DZIEŃ WSCHODZI

„Dzień Wschodzi”. Unia Europejska to nie tylko pieniądze, ale wspólnota wartości i szans

„Dzień Wschodzi”. Bożena Lisowska: Polska jest na dobrej drodze wzrostu. Inwestujemy w nowoczesność i w ludzi
film
DZIEŃ WSCHODZI

„Dzień Wschodzi”. Bożena Lisowska: Polska jest na dobrej drodze wzrostu. Inwestujemy w nowoczesność i w ludzi

„Dzień Wschodzi”. Prezydent Karol Nawrocki przyjedzie do Tomaszowa Lubelskiego
film
DZIEŃ WSCHODZI

„Dzień Wschodzi”. Prezydent Karol Nawrocki przyjedzie do Tomaszowa Lubelskiego

„Dzień Wschodzi”: „Halka” powraca w wielkim stylu – Opera Lubelska otwiera trzeci sezon premierą Moniuszki
film
DZIEŃ WSCHODZI

„Dzień Wschodzi”: „Halka” powraca w wielkim stylu – Opera Lubelska otwiera trzeci sezon premierą Moniuszki

„Dzień Wschodzi”. Po tragedii w Puławach strażacy apelują o czujność wobec czadu
film
Dzień Wschodzi

„Dzień Wschodzi”. Po tragedii w Puławach strażacy apelują o czujność wobec czadu

80 lat smaku i tradycji. Całuski pszczelowolskie idealne do kawy
film
DZIENNIK ZE SMAKIEM

80 lat smaku i tradycji. Całuski pszczelowolskie idealne do kawy

Jesień, czy to już ty? Prognoza pogody na weekend
film
PROGNOZA POGODY

Jesień, czy to już ty? Prognoza pogody na weekend

Gala „Złotej Setki” już dziś. Poznamy największe firmy Lubelszczyzny
film
wideo

Gala „Złotej Setki” już dziś. Poznamy największe firmy Lubelszczyzny

70 lat Instytutu Medycyny Wsi. 18 milionów złotych w „prezencie”  
galeria
film
ZDJĘCIA I WIDEO

70 lat Instytutu Medycyny Wsi. 18 milionów złotych w „prezencie”  

Foto
Z Ponikwody szybciej do centrum. Gotowe przedłużenie ulicy Węglarza
ZDJĘCIA

Z Ponikwody szybciej do centrum. Gotowe przedłużenie ulicy Węglarza

galeria
„Galeria sztuki na świeżym powietrzu”. Najstarszy cmentarz w Lublinie skrywa wiele perełek
galeria
ZDJĘCIA

„Galeria sztuki na świeżym powietrzu”. Najstarszy cmentarz w Lublinie skrywa wiele perełek

Coraz więcej młodych osób po udarze. Lublin znów w czołówce leczenia
galeria
ZDJĘCIA

Coraz więcej młodych osób po udarze. Lublin znów w czołówce leczenia

Tropią zapomniane mogiły. Muzeum we Włodawie tworzy mapę grobów wojennych
galeria

Tropią zapomniane mogiły. Muzeum we Włodawie tworzy mapę grobów wojennych

Najlepsi gospodarze i ekologiczne perełki z Lubelskiego
galeria
ZDJĘCIA

Najlepsi gospodarze i ekologiczne perełki z Lubelskiego

Małe, duże i pstrokate - dziś kundelki mają swoje święto!
galeria
zdjęcia czytelników

Małe, duże i pstrokate - dziś kundelki mają swoje święto!

Nowy lubelski koziołek ma na imię Tomek.
galeria
ZDJĘCIA

Diagnosta z mikroskopem - koziołek-badacz pojawił się w Lublinie

Jesień w Lublinie. Spacer w poszukiwaniu ciepła i kolorów
galeria
ZDJĘCIA

Jesień w Lublinie. Spacer w poszukiwaniu ciepła i kolorów

„Odzyskać srebro” – poruszający wernisaż Doroty Mościbrodzkiej w Warsztatach Kultury
galeria

„Odzyskać srebro” – poruszający wernisaż Doroty Mościbrodzkiej w Warsztatach Kultury

Sołtys na medal? Poznaliśmy najlepszych z najlepszych
galeria
ZDJĘCIA

Sołtys na medal? Poznaliśmy najlepszych z najlepszych

Fantastyczny weekend w Lublinie trwa. Przenieś się do świata baśni i fantastyki
galeria
ZDJĘCIA

Fantastyczny weekend w Lublinie trwa. Przenieś się do świata baśni i fantastyki