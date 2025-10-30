Nowi funkcjonariusze zasilą szeregi policji

Dziś złożyli ślubowanie, a służbowe legitymacje wręczyli im wojewoda lubelski Krzysztof Komorski oraz komendant wojewódzki policji w Lublinie, insp. Tomasz Gil.

Ponadto 51 funkcjonariuszy wyróżnionych zostało odznaką „Zasłużony Policjant” za wzorowe wykonywanie obowiązków. Jedną osobę uhonorowano Medalem za Zasługi dla Policji – otrzymał go ksiądz Marcin Gościk, prawosławny kapelan policji.

– To wielki zaszczyt być tu dziś z wami. Gdy jedni z was składają ślubowanie, są na początku swojej zawodowej drogi i misji. A drugim, którzy mają za sobą już wiele lat służby i duży bagaż doświadczeń, mogę wręczać medale – powiedział wojewoda Krzysztof Komorski.

Komendant Wojewódzki Policji w Lublinie, insp. Tomasz Gil, gratulując nowo zaprzysiężonym stróżom prawa, podkreślił wagę służby:

– Życzę wam, abyście każdego dnia pamiętali, że mundur, który nosicie, jest symbolem zaufania społecznego i odpowiedzialności – powiedział insp. Gil.

– Chciałem wam wszystkim życzyć przede wszystkim poczucia bezpieczeństwa, dumy i satysfakcji z tego, że nosicie ten mundur. Zawsze udanych interwencji i trafnych decyzji, które często musicie podejmować w stresujących warunkach – dodał wojewoda.

– Jesteśmy z was bardzo dumni – chcę, żeby to mocno wybrzmiało. Wielkie podziękowania, słowa uznania i szacunku dla was i waszych rodzin. Bo to misja nie tylko wasza, ale również waszych bliskich, którzy w domu na was czekają – dodał Krzysztof Komorski.

Przed posterunkowymi w najbliższym czasie półroczne szkolenie w jednej ze szkół policji. Po jego pozytywnym ukończeniu czeka ich kilkutygodniowa adaptacja zawodowa, a następnie służba w macierzystych jednostkach – w komendach w Lublinie (3 osoby), Chełmie (2), Krasnymstawie (1) i Świdniku (1).