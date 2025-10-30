Roszady personalne w PZL-Świdnik. Bartosz Mateusz Śliwa nowym prezesem

Rada nadzorcza powołała nowego prezesa w miniony piątek. Śliwa, który od 2022 roku pełni również funkcję dyrektora zakładu produkcyjnego struktur lotniczych Leonardo we włoskim Brindisi, ma wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu procesami przemysłowymi, logistyką i cyfrową transformacją. Wcześniej pracował także w branży motoryzacyjnej.

Wraz z nim w zarządzie zasiadają: Eva Usó Enrique, dyrektor finansowy od 2022 r., oraz dwaj nowi członkowie – Grzegorz Wyszyński i Mariusz Wawron. Wyszyński kieruje polskimi programami śmigłowcowymi, a Wawron odpowiada za kwestie prawne, korporacyjne i zgodności w firmie.

Nowy zarząd ma kontynuować rozpoczęte inwestycje w rozwój świdnickich zakładów, zwiększenie ich mocy produkcyjnych i udziału w krajowych programach zbrojeniowych.

Śliwa zastąpił Jacka Libuchę, który po trzech latach kierowania spółką zrezygnował z funkcji.

PZL-Świdnik produkuje śmigłowce i ich komponenty dla wojska i sektora cywilnego. W 2019 roku spółka podpisała kontrakt wart 1,6 mld zł na dostawę czterech śmigłowców AW101 dla Marynarki Wojennej, a od 2022 roku realizuje umowę o wartości 8,2 mld zł na 32 maszyny AW149 dla polskiej armii.

W 2024 roku przychody PZL-Świdnik przekroczyły 3 mld zł, a zysk operacyjny wzrósł do 276 mln zł.

Źródło: PAP