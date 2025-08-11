Przeglądarka, z której korzystasz jest przestarzała.

Starsze przeglądarki internetowe takie jak Internet Explorer 6, 7 i 8 posiadają udokumentowane luki bezpieczeństwa, ograniczoną funkcjonalność oraz nie są zgodne z najnowszymi standardami.

Prosimy o zainstalowanie nowszej przeglądarki, która pozwoli Ci skorzystać z pełni możliwości oferowanych przez nasz portal, jak również znacznie ułatwi Ci przeglądanie internetu w przyszłości :)

Pobierz nowszą przeglądarkę:

Sport
Lubię to! 142 tys. wtorek, 12 sierpnia 2025 r.
Serwisy tematyczne

Ekstraklasa

Wczoraj
21:00
Strona główna » Sport » Piłka nożna » Ekstraklasa

Piękne gole w Gdańsku. Motor przegrywał, prowadził, a ostatecznie zremisował z Lechią

Autor: Zdjęcie autora Łukasz Gładysiewicz
Udostępnij 0 A A
Motor dwa razy prowadził w Gdańsku, ale musiał się zadowolić remisem
Motor dwa razy prowadził w Gdańsku, ale musiał się zadowolić remisem (fot. Łukasz Wójcik/Motor Lublin)

W sumie 32 strzały. Z tego 13 celnych i 6 goli. Takich liczb można się spodziewać, kiedy na boisku spotykają się dwie drużyny, które mają problemy w defensywie. Tak było w poniedziałkowy wieczór w Gdańsku. Lechia prowadziła z Motorem Lublin 1:0, potem przegrywała 1:2 i 2:3, a ostatecznie zawody zakończyły się remisem 3:3.

AdBlock
Szanowny Czytelniku!
Dzięki reklamom czytasz za darmo. Prosimy o wyłączenie programu służącego do blokowania reklam (np. AdBlock).
Dziękujemy, redakcja Dziennika Wschodniego.
Kliknij tutaj, aby zaakceptować

Goście nie weszli dobrze w spotkanie. Praktycznie od pierwszego gwizdka „śmierdziało” golem dla drużyny Johna Carvera. Już w trzeciej minucie wracający do bramki Ivan Brkić zaliczył kiepskie piąstkowanie, a przy okazji staranował Karola Czubaka.

Za chwilę Chorwat musiał sięgnąć do siatki. Po centrze z lewego skrzydła piłka poszybowała nad głową Krystiana Palacza, przejął ją Thomas Bobcek, uderzył, a z bliska dla pewności dobił ją jeszcze Bohdan Viunnyk.

Niewiele zabrakło, a w ósmej minucie gospodarze mieliby w zapasie dwie bramki. Rifet Kapić przejął za krótko wybitą piłkę i uderzył do ziemi. Futbolówka zrobiła kozioł i leciała w okienko. Na szczęście Brkić efektowną paradą tym razem uratował swój zespół.

Żółto-biało-niebiescy powoli zaczęli się jednak przebudzać i przejmować inicjatywę. Najlepiej świadczy o tym kapitalna kontra z 19 minuty. Michał Król dośrodkował w pole karne, a Czubak idealnie strącił piłkę głową pakując ją do siatki. Niestety, po interwencji VAR okazało się, że napastnik przyjezdnych był na centymetrowym spalonym.

Za chwilę świetnie z dystansu huknął Jakub Łabojko i też zabrakło niewiele, aby cieszył się z gola. W 24 minucie to ekipa z Lublina znalazła się w opałach. Lechia wyszła z kontrą trzech na dwóch. Bright Ede najpierw pierwszy pojedynek z Camilo Meną wygrał, ale za chwilę drugi przegrał. Kolumbijczyk posłał centrę w szesnastkę jednak Brkić znowu był góraą w pojedynku z Bobckiem.

Sporo działo się w końcówce. Najpierw świetną długą piłkę do Króla posłał Czubak, a skrzydłowy Motoru „zatrudnił” bramkarza rywali. W 38 minucie wreszcie piłkarze trenera Mateusza Stolarskiego doprowadzili do remisu. Krystian Palacz podał po ziemi do Czubaka, ten wziął na plecy obrońcę, odwrócił się z piłką i świetnym strzałem zaliczył swoje pierwsze trafienie na boiskach PKO BP Ekstraklasy.

Minęło 180 sekund, a lublinianie byli już na prowadzeniu. Król odebrał piłkę na wysokości pola karnego, Czubak wystawił ją do Ivo Rodriguesa, a Portugalczyk pięknym strzałem trafił na 1:2. Niestety, goście długo się nie cieszyli. Bobcek odebrał piłkę Herve Matthysowi, szczęśliwie wygrał „przebitkę” z Ede i z bliska huknął pod poprzeczkę na 2:2. Na koniec szansę miał jeszcze Jacques Ndiaye, ale spudłował.

W drugiej połowie działo się już mniej, ale to Motor ponownie wyszedł na prowadzenie. Bartosz Wolski w 53 minucie świetnie przymierzył do siatki bezpośrednim strzałem z rzutu wolnego.

Niestety, po objęciu prowadzenia goście z każdą kolejną minutą oddawali inicjatywę. Tuż po godzinie gry Brkić odbił instynktownie strzał w środek Bobcka. W 70 minucie ten sam gracz po ostrej centrze z lewego skrzydła ostemplował słupek. Na kwadrans przed końcowym gwizdkiem napastnik Lechii miał kolejna okazję jednak uderzył z 16 metrów obok bramki.

Swój moment miał też klub z Lublina. Król znowu dostał świetne podanie od Czubaka. Wpadł w pole karne, ale za bardzo wygonił się do boku. Przy lepszym kontakcie z futbolówką mógł wyjść sam na sam.

Goście popełniali sporo błędów w defensywie i w 79 minucie za to zapłacili. Filip Luberecki stracił piłkę, a kontrę trzech na trzech sam wyprowadził Mena. Z łatwością minął Ede, a w sytuacji sam na sam z golkiperem założył mu siatkę i ustalił wynik na 3:3.

W czwartej dodatkowej minucie gry Ivan Zhelisko miał jeszcze piłkę meczową. Z rzutu wolnego uderzył jednak tuż obok słupka, a to oznaczało, że szalony mecz w Gdańsku zakończył się podziałem punktów.

Lechia Gdańsk – Motor Lublin 3:3 (2:2)

Bramki: Viunnyk (3), Bobcek (45+1), Mena (79) – Czubak (38), Rodrigues (41), Wolski (53).

Lechia: Weirauch – Vojtko, Olsson, Diachuk, Jaunzems, Zhelizko, Kapić (69 Awad), Sezonienko (69 Kurminowski), Mena, Viunnyk (59 Negeubauer), Bobcek (76 Głogowski).

Motor: Brkić – Wójcik (80 Stolarski), Matthys, Ede, Palacz (46 Luberecki), Łabojko, Wolski, Rodrigues (68 Scalet), Król, Czubak (80 Dadashov), Ndiaye (62 Haxha).

Żółte kartki: Zhelizko, Awad – Rodrigues, Ede.

Sędziował: Łukasz Kuźma (Białystok).

Widzów: 14758.

Zespół Gromu Kąkolewnica ponownie objął trener Edmund Koperwas

Az-Bud Komarówka Podlaska rozgromił Unię Krzywda 8:0, reszta wyników pierwszej kolejki

Nowym libero chełmskiego beniaminka został Japończyk Sonae Kazuma

PlusLiga siatkarzy: Japończyk w kadrze beniaminka z Chełma

e-Wydanie
Czytaj więcej o:
Lechia Gdańsk Motor Lublin pko bp ekstraklasa

Pozostałe informacje

Motor dwa razy prowadził w Gdańsku, ale musiał się zadowolić remisem

Piękne gole w Gdańsku. Motor przegrywał, prowadził, a ostatecznie zremisował z Lechią

W sumie 32 strzały. Z tego 13 celnych i 6 goli. Takich liczb można się spodziewać, kiedy na boisku spotykają się dwie drużyny, które mają problemy w defensywie. Tak było w poniedziałkowy wieczór w Gdańsku. Lechia prowadziła z Motorem Lublin 1:0, potem przegrywała 1:2 i 2:3, a ostatecznie zawody zakończyły się remisem 3:3.
Nowym libero chełmskiego beniaminka został Japończyk Sonae Kazuma

PlusLiga siatkarzy: Japończyk w kadrze beniaminka z Chełma

InPost ChKS Chełm na nowego libero
Mieszkańcy będą mieli wpływ na przyszłość transportu w Lublinie. Powstanie kluczowy dokument
sonda

Mieszkańcy będą mieli wpływ na przyszłość transportu w Lublinie. Powstanie kluczowy dokument

Nowe studium komunikacyjne wskaże kierunki rozwoju systemu transportowego w Lublinie. Dokument będzie podstawą do planowania dróg, komunikacji miejskiej i tras rowerowych. Miasto zapowiada, że mieszkańcy będą mogli zgłaszać swoje uwagi w ramach konsultacji społecznych. Aktualnie poszukiwana jest firma, która zajmie się aktualizacją dokumentu przygotowanego ponad dekadę temu.
Niezłomny Żółw i Cyber Legion, czyli Wojska Obrony Cyberprzestrzeni

Niezłomny Żółw i Cyber Legion, czyli Wojska Obrony Cyberprzestrzeni

To projekty, które mają zwiększyć bezpieczeństwo Polski w cyberprzestrzeni. Co zapowiedziano w siedzibie Dowództwa Komponentu Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni?
KPO po lubelsku. Sprawdzamy, na co pójdą unijne dotacje w regionie
biznes

KPO po lubelsku. Sprawdzamy, na co pójdą unijne dotacje w regionie

Jachty z elektrycznym napędem, SPA, sale klubowe, domki letniskowe, sale zabaw dla dzieci, wypożyczalnie paralotni. Sprawdzamy, na co trafią środki z Krajowego Planu Odbudowy w województwie lubelskim. Przedsiębiorcy z branży hotelarsko-restauracyjnej otrzymają miliony złotych.
Areszt dla kobiety podejrzanej o zabójstwo swojego nowonarodzonego dziecka

Areszt dla kobiety podejrzanej o zabójstwo swojego nowonarodzonego dziecka

31-latka usłyszała zarzut zabójstwa dziecka. Kobiecie może grozić do 25 lat więzienia, a nawet dożywocie.
Po piciu na L4. Coraz więcej zwolnień lekarskich z kodem „C”

Po piciu na L4. Coraz więcej zwolnień lekarskich z kodem „C”

Zwolnienia z powodu nadużycia alkoholu istnieją od 7 lat. Według ZUS w pierwszym półroczu 2025 roku – jak podaje TVN24 – lekarze wystawili 4900 zwolnień z kodem „C”. To o ponad 12 proc. więcej niż rok wcześniej.

Balony nad Nałęczowem. Tak zawody wyglądały z powietrza
zdjęcia
galeria

Balony nad Nałęczowem. Tak zawody wyglądały z powietrza

Dwudzieste Międzynarodowe Zawody Balonowe w Nałęczowie: w klasyfikacji generalnej zwyciężył Kacper Borkowski. Drugie miejsce dla Denisa Dawidziuka, trzecie dla Arkadiusza Iwańskiego.

Dawna cerkiew unicka, obecnie prawosławna i pobliska dzwonnica cerkiewna w Wojsławicach to prawdziwe perełki architektoniczne
galeria

Cenne zabytki pięknieją. Kiedyś były tu magazyny, garaż i sklep chemiczny

W 1994 roku rozpoczął się remont cerkwi, ale został przerwany po dwóch latach na całą dekadę. Teraz jest inaczej i wszystko ma być gotowe do końca przyszłego roku.
Za głośni i za szybcy. Nocne kontrole policji w Lublinie

Za głośni i za szybcy. Nocne kontrole policji w Lublinie

60 wykroczeń i 30 zatrzymanych dowodów rejestracyjnych – to efekty ostatnich działań przeciwko kierowcom zakłócającym porządek na drogach. Podczas nocnych patroli w centrum Lublina policjanci zwracali szczególną uwagę na stan techniczny pojaz-dów oraz niebezpieczne zachowania na drodze. Działania były reakcją na zgłoszenia mieszkańców.
W lecie Motor pokonał w sparingu Lechię 5:3

Strzelanina na koniec czwartej kolejki. Lechia Gdańsk - Motor Lublin (zapis relacji na żywo)

Na koniec 4. kolejki PKO BP Ekstraklasy Motor Lublin zremisował na wyjeździe z Lechią Gdańsk 3:3.
Chcesz załatwić urzędową sprawę w piątek? Lepiej wybierz inny termin

Chcesz załatwić urzędową sprawę w piątek? Lepiej wybierz inny termin

Planujesz wizytę w Urzędzie Miasta Lublin 15 sierpnia? Tego dnia urząd będzie nieczynny.
Zespół Gromu Kąkolewnica ponownie objął trener Edmund Koperwas

Az-Bud Komarówka Podlaska rozgromił Unię Krzywda 8:0, reszta wyników pierwszej kolejki

Az-Bud Komarówka Podlaska już po 20 minutach prowadził z Unią Krzywda 3:0. Ostatecznie goście wracali do domu z bagażem aż ośmiu goli.
Jadł kebaba i teraz grozi mu kara nawet 3 lat pozbawienia wolności

Jadł kebaba i teraz grozi mu kara nawet 3 lat pozbawienia wolności

Duże znaczenie ma to, ze jadł go podczas jazdy samochodem, a oprócz kebaba, kierowca miał też ponad dwa promile alkoholu w organizmie.
Jerzy Dziewulski, były policjant, antyterrorysta i polityk zmarł w wieku 81 lat

Jerzy Dziewulski, były policjant, antyterrorysta i polityk zmarł w wieku 81 lat

W poniedziałek 11 sierpnia zmarł Jerzy Dziewulski. To były oficer policji, antyterrorysta, poseł na Sejm, doradca prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego do spraw bezpieczeństwa.
PKO BP EKSTRAKLASA
3. KOLEJKA

Wyniki:

Bruk-Bet Termalica Nieciecza - Pogoń Szczecin 1-1
Cracovia - Lechia Gdańsk 2-2
Lech Poznań - Górnik Zabrze 2-1
Legia Warszawa - Arka Gdynia 0-0
Radomiak Radom - Raków Częstochowa 3-1
Widzew Łódź - GKS Katowice 3-0
Wisła Płock - Piast Gliwice 2-0
Zagłębie Lubin - Korona Kielce 1-1
Motor Lublin - Jagiellonia Białystok przełożony

Tabela:

1. Wisła Płock 3 9 6-1
2. Radomiak 3 7 9-3
3. Cracovia 3 7 8-3
4. Widzew 3 6 6-3
5. Górnik 3 6 4-3
6. Lech 3 6 7-8
7. Bruk-Bet 3 4 5-3
8. Legia 3 4 2-0
9. Pogoń 3 4 6-7
10. Raków 3 3 3-5
11. Motor 2 3 2-4
12. Jagiellonia 2 3 3-6
13. Zagłębie 3 2 3-4
14. Arka 3 2 1-2
15. Katowice 3 1 2-6
16. Korona 3 1 1-5
17. Piast 2 0 0-3
18. Lechia 3 -4 6-8

ALARM24
Masz dla nas temat? Daj nam znać pod numerem:
Alarm24 telefon 691 770 010

Wyślij wiadomość, zdjęcie lub zadzwoń.

kliknij i poinformuj nas!
Kalendarz Sportowy
Wydarzenia sportowe w Lubelskiem: 24-26 maja

Wydarzenia sportowe w Lubelskiem: 24-26 maja

Górnik Łęczna w sobotę o godz. 20 zagra ze Stalą Rzeszów

Wydarzenia sportowe w Lubelskiem: 17-19 maja

Wydarzenia sportowe w Lubelskiem: 10-12 maja

Wydarzenia sportowe w Lubelskiem: 10-12 maja

Sport Wideo
To może być wielki mistrz
WIDEO

To może być wielki mistrz

film
Sport w Chełmie celuje w najwyższe cele. Dominik Małys o planach ChKS na przyszłość
film

Sport w Chełmie celuje w najwyższe cele. Dominik Małys o planach ChKS na przyszłość

XV Turniej o Puchar Prezesa Spółdzielczego Banku Powiatowego w Piaskach: Bargenda nie zawiódł!
galeria
film
Zdjęcia/Wideo

XV Turniej o Puchar Prezesa Spółdzielczego Banku Powiatowego w Piaskach: Bargenda nie zawiódł!

Wielkie brawa, czek na 30 tysięcy i startowa koszulka z Paryża dla muzeum sportu. Aleksandra Mirosław spotkała się z lubelskimi kibicami
galeria
Zdjęcia/Wideo

Wielkie brawa, czek na 30 tysięcy i startowa koszulka z Paryża dla muzeum sportu. Aleksandra Mirosław spotkała się z lubelskimi kibicami

Tak dopingowaliście biało-czerwonych w Berlinie
galeria
Zdjęcia/Wideo

Tak dopingowaliście biało-czerwonych w Berlinie

Maciek Więckowski znów na podium Pucharu Europy. Tym razem w rumuńskim Cluj!
film
Wideo

Maciek Więckowski znów na podium Pucharu Europy. Tym razem w rumuńskim Cluj!

Ogromna radość. Superpuchar Polski już w Lublinie!
Wideo

Ogromna radość. Superpuchar Polski już w Lublinie!

Posiany na polu na Węglinie Południowym gatunek konopi jest nieprzydatny do „celów rozrywkowych”
galeria
film
zdjęcia, wideo

Las konopi w Lublinie. Czas na wielkie żniwa. Już w poniedziałek?

Sportowe inspiracje: Trening Animal Flow
galeria
film

Sportowe inspiracje: Trening Animal Flow

Córka Wojciecha Kowalczyka: Hiszpanie twierdzą, że Lewandowski strzeli, a Polska wygra
film
wideo

Córka Wojciecha Kowalczyka: Hiszpanie twierdzą, że Lewandowski strzeli, a Polska wygra

Gwiazdorska drużyna w lubelskiej klasie A. Wokalista disco polo i byli zawodnicy ekstraklasy
film

Gwiazdorska drużyna w lubelskiej klasie A. Wokalista disco polo i byli zawodnicy ekstraklasy

Sport Foto
Co za emocje przy Z5! Tak kibice dopingowali żużlowców!
ZDJĘCIA

Co za emocje przy Z5! Tak kibice dopingowali żużlowców!

galeria
Piłkarze Motoru Lublin rozdawali autografy. Chętnych w Olimpie nie brakowało
galeria
film
dużo zdjęć, wideo

Piłkarze Motoru Lublin rozdawali autografy. Chętnych w Olimpie nie brakowało

IX Mistrzostwa Polski Juniorów w Speed-Ballu. Lublin gościł najlepszych młodych zawodników
galeria
NASZ PATRONAT

IX Mistrzostwa Polski Juniorów w Speed-Ballu. Lublin gościł najlepszych młodych zawodników

8. Półmaraton Lubelski za nami. Dopisała pogoda i uczestnicy
galeria
Zdjęcia

8. Półmaraton Lubelski za nami. Dopisała pogoda i uczestnicy

Tak kibicowaliście koszykarkom Polskiego Cukru AZS UMCS podczas meczu z MB Zagłębiem Sosnowiec
galeria
Zdjęcia

Tak kibicowaliście koszykarkom Polskiego Cukru AZS UMCS podczas meczu z MB Zagłębiem Sosnowiec

Zawody strzeleckie KS Snajper - Turniej Cichociemnych 2024
galeria

Zawody strzeleckie KS Snajper - Turniej Cichociemnych 2024

Jerzy Kulej w 2010 roku gościł w Klubie Sportowym Paco przy ul. Zana 72 w Lublinie.
Zdjęcia

Jerzy Kulej od dziś na wielkim ekranie. Mistrz boksu wielokrotnie przyjeżdżał do Lublina

XV Turniej o Puchar Prezesa Spółdzielczego Banku Powiatowego w Piaskach: Bargenda nie zawiódł!
galeria
film
Zdjęcia/Wideo

XV Turniej o Puchar Prezesa Spółdzielczego Banku Powiatowego w Piaskach: Bargenda nie zawiódł!

Regaty o „Błękitną Wstęgę Zalewu Zemborzyckiego”
galeria
film

Regaty o „Błękitną Wstęgę Zalewu Zemborzyckiego”

Wielkie brawa, czek na 30 tysięcy i startowa koszulka z Paryża dla muzeum sportu. Aleksandra Mirosław spotkała się z lubelskimi kibicami
galeria
Zdjęcia/Wideo

Wielkie brawa, czek na 30 tysięcy i startowa koszulka z Paryża dla muzeum sportu. Aleksandra Mirosław spotkała się z lubelskimi kibicami

W Paryżu znów zapłonie ogień olimpijski. Tenisistka ATS Akanza AZS UMCS powalczy o złoto
Zdjęcia

W Paryżu znów zapłonie ogień olimpijski. Tenisistka ATS Akanza AZS UMCS powalczy o złoto

 