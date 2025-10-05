Raków Częstochowa - Motor Lublin (relacja na żywo)

Raków Częstochowa - Motor Lublin

Sędziuje: Damian Kos (Gdańsk).

Po dziewięciu meczach ligowych jedynie trzy zwycięstwa. A do tego: dwa remisy i aż cztery porażki. Co więcej, w czterech występach u siebie wywalczone zaledwie dwa punkty. To nie jest dobre wejście w sezon Rakowa.

Drużyna Marka Papszuna powoli wstaje jednak z kolan. W lidze nie przegrała od trzech kolejek (remisy z Legią i Lechem oraz wyjazdowa wygrana z Widzewem), a w czwartek, na inaugurację Ligi Konferencji „Medaliki” ograły rumuński zespół Universitatea Craiova 2:0. Czy ekipa z Częstochowy pójdzie za ciosem i w końcu zgarnie pełną pulę przed własną publicznością? Gospodarze mocno na to liczą, ale trzeba dodać, że będą musieli sobie radzić bez Adriano Amorima, który pauzuje za kartki oraz kontuzjowanego Zorana Arsenicia.

Na pewno swoje plany ma także Motor. Żółto-biało-niebiescy w trzech ostatnich spotkaniach PKO BP Ekstraklasy zanotowali trzy remisy, a po drodze odpadli jeszcze z STS Pucharu Polski po słabym meczu w Gdyni (0:1 z Arką). Teraz też chcieliby wrócić na zwycięską ścieżkę, a trzy punkty na stadionie Rakowa tuż przed przerwą reprezentacyjną, to byłby prawdziwy zastrzyk optymizmu dla klubu i kibiców.

– Mamy świadomość tego, że po serii trzech remisów kibice czekają na zwycięstwo. Jesteśmy im to winni, bo bardzo mocno nas wspierają i w ostatnim czasie powinniśmy dowieźć jedno zwycięstwo – mówi na klubowym portalu trener Mateusz Stolarski.

Szkoleniowiec przyznaje jednak, że rywale dysponują bardzo mocnym składem.