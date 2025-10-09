Przeglądarka, z której korzystasz jest przestarzała.

czwartek, 9 października 2025 r.
I LIGA

Kuriozalne gole, Górnik Łęczna rozbił Stal Rzeszów w sparingu

Autor: lukisz
(fot. Kacper Pacocha/Górnik Łęczna)

Przy okazji przerwy reprezentacyjnej Górnik Łęczna rozegrał mecz kontrolny ze Stalą Rzeszów. Zielono-czarni wysoko pokonali rywali 4:0.

W pierwszej połowie padła tylko jedna bramka. Wysoki pressing się opłacił, bo rywale stracili piłkę niedaleko swojej szesnastki. Przechwyt zaliczył Dawid Kroczek i pognał w pole karne, gdzie faulował go Daniel Zieja.

Arbiter się nie zawahał, tylko od razu wskazał na „wapno”. Z 11 metrów nie pomylił się za to Bekzod Ahmedov. Dzięki temu, do przerwy gospodarze prowadzili 1:0.

Trener Daniel Rusek w „podstawie” wystawił wielu zawodników rezerwowych. Na ostatnie pół godziny spotkania, do gry weszli jednak chociażby: Jakub Bednarczyk, Kamil Kruk czy Kamil Orlik. Ten pierwszy niemal natychmiast po wejściu na boisko wypracował drugiego gola.

Po kolejnej stracie rywali ekipa z Łęcznej wyprowadziła szybki atak, a piłkę na prawym skrzydle dostał właśnie Bednarczyk. Zagrał wzdłuż bramki, a tam Tymoteusz Kliś przy próbie wybicia futbolówki trafił w... swojego kolegę Antoniego Perdutę. I w ten sposób zrobiło się 2:0.

Kilka chwil później można było obejrzeć jeszcze bardziej kuriozalną bramkę. Rafa Santos huknął z kilkunastu metrów w poprzeczkę. Obrońcy czekali aż bramkarz złapie piłkę, ale problem w tym, że golkiper Stali nie mógł jej namierzyć wzrokiem. Na rozwój sytuacji nie czekał za to Marcel Masar, który dopadł do futbolówki i chyba ostatecznie biodrem skierował ją do siatki. Na koniec akcję Bednarczyka bez problemów w polu karnym wykończył Orlik.

Górnik Łęczna – Stal Rzeszów 4:0 (1:0)

Bramki: Ahmedov (6-z karnego), Perduta (63-samobójcza), Masar (66), Orlik (85).

Górnik: Wilk (46 Olszak) – Krawczyk (60 Bednarczyk), Szabaciuk (31 Smolarczyk, 60 Abbott), Broda (60 Kruk), Szczytniewski (60 Steszuk), Kroczek (60 Orlik), Santos (69 Małyska), Ahmedov (60 Osipiuk), Malamis (73 Bajus), Traore (60 Litwa), Doba (46 Masar).

Stal: Wolff – Sadowski (40 Zych), Tadeusz (46 Kliś), Zieja, Kukułka (46 Piwnicki), Masiak (46 Pukała), Jablonski (46 Sędzimir), Leniart (62 Brzęk), Gujda (46 Opalski), Jaskot (60 Perduta), Salamon (46 Bieniaszewski, Kucharski).

BETCLIC I LIGA
12. KOLEJKA

Wyniki:

Górnik Łęczna - Miedź Legnica 2-0
ŁKS Łódź - GKS Tychy 3-1
Odra Opole - Wieczysta Kraków 2-0
Pogoń Siedlce - Pogoń Grodzisk Mazowiecki 1-2
Polonia Bytom - Puszcza Niepołomice 1-1
Polonia Warszawa - Stal Rzeszów 2-3
Stal Mielec - Chrobry Głogów 1-2
Wisła Kraków - Ruch Chorzów 3-0
Znicz Pruszków - Śląsk Wrocław 2-1

Tabela:

1. Wisła 12 29 37-11
2. Wieczysta 12 22 25-14
3. Pogoń G.M 12 21 25-17
4. Śląsk 12 21 20-18
5. Polonia B. 12 20 19-14
6. Stal Rz. 12 20 21-19
7. Chrobry 12 19 18-13
8. Odra 12 17 13-14
9. Ruch 12 16 17-19
10. Pogoń S. 12 15 15-13
11. ŁKS 12 15 17-18
12. Polonia W. 12 14 19-21
13. Miedź 12 14 16-25
14. Puszcza 12 11 11-14
15. Tychy 12 11 17-26
16. Stal M. 12 11 16-26
17. Górnik 12 9 15-24
18. Znicz 12 9 15-30

