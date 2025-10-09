Lubelscy ortopedzi z nowym mikroskopem. Takiego sprzętu wcześniej nie mieli

Nowy sprzęt pozwala na wyjątkowo dokładną wizualizację struktur anatomicznych – tak drobnych, jak włókna nerwowe, naczynia czy mikroskopijne mięśnie. Dzięki temu lekarze mogą precyzyjnie łączyć przerwane nerwy, odróżniać naczynia od tkanek i wykonywać operacje, które wcześniej były bardzo ryzykowne lub wręcz niemożliwe.

- Precyzja to jego największa zaleta - mówi dr n. med. Tomasz Gieroba, kierownik Oddziału Urazowo-Ortopedycznego szpitala przy al. Kraśnickiej. – Pracujemy na strukturach milimetrowych, a czasem ułamkach milimetra. Mikroskop pozwala nam widzieć i działać z dokładnością, której nie zapewniają nawet najlepsze lupy operacyjne.

Na oddziale ortopedzi i chirurdzy rekonstrukcyjni działają wspólnie, zajmując się kompleksowym leczeniem urazów kończyn – od złamań kości po rekonstrukcje tkanek miękkich. Jak podkreśla dr Gieroba, takich przypadków jest coraz więcej.

- Obecnie obserwujemy rosnącą liczbę ciężkich urazów, szczególnie komunikacyjnych. Oprócz złamań często występują rozległe uszkodzenia mięśni, skóry i naczyń. Precyzyjny mikroskop pozwala nam skutecznie ratować kończyny i ograniczać trwałe powikłania – dodaje.

Zakup mikroskopu to kolejny krok w unowocześnianiu zaplecza technicznego lubelskiego szpitala przy al. Kraśnickiej. Jak podkreślają lekarze, urządzenie pozwoli nie tylko poprawić jakość wykonywanych zabiegów, ale także skrócić czas leczenia i rehabilitacji pacjentów po ciężkich urazach.