Literacka Nagroda Nobla 2025 dla László Krasznahorkaia. Porównują go do Kafki i Bernharda

Autor znany jest polskim czytelnikom z powieści „Szatańskie tango”, „Melancholia sprzeciwu” i „Wojna i wojna”. Uchodzi za jednego najważniejszych twórców literatury środkowoeuropejskiej. Akademia podkreśliła, że jego proza wyrasta z tradycji Franza Kafki i Thomasa Bernharda, czerpiąc z ich absurdalnego, groteskowego spojrzenia na świat.

Krasznahorkai urodził się w 1954 roku w Gyuli na południu Węgier. Studiował prawo i filologię w Segedynie oraz Budapeszcie, a literacki debiut zaliczył w 1977 roku opowiadaniem „Tebenned hittem” w piśmie „Mozgó Világ”. Zanim poświęcił się pisaniu, pracował jako dokumentalista w wydawnictwie Gondolat. Jego twórczość szybko zdobyła uznanie – „Melancholia sprzeciwu” przyniosła mu niemiecką nagrodę Bestenliste-Preis, a krytycy tacy jak Susan Sontag i W.G. Sebald nazywali go „mistrzem apokalipsy” i „jednym z ostatnich pisarzy absolutnych”.

Od lat łączy go artystyczna przyjaźń z reżyserem Bélą Tarrem, który zekranizował jego utwory w filmach „Szatańskie tango” i „Harmonie Werckmeistera”. Wspólnie pracowali także nad „Koniem turyńskim”, uznawanym za pożegnanie Tarra z kinem. Krasznahorkai jest laureatem wielu prestiżowych wyróżnień, w tym Nagrody Kossutha, Brücke Berlin, America Award i National Book Award za najlepsze tłumaczenie. Teraz do tej listy dołącza najwyższe literackie odznaczenie świata – Nagroda Nobla.

Jeden z najbardziej znanych cytatów z jego twórczości pochodzi z „Szatańskiego tanga”:„ Przychodzimy na ten zamknięty dookoła świat jak do chlewa i niczym te świnie tarzające się w własnym gnoju nie wiemy, po co właściwie tak się rozpychamy przy tych mlekodajnych cyckach, czemu ma służyć wieczna przepychanka przy korycie, czy wieczorem przy legowisku”.

Inny z „Melancholii sprzeciwu”: „Żyjemy w beznadziejnym piekle nieodgadnionej przeszłości i pełnej podstępów przyszłości”.

Krasznahorkai jest drugim Węgrem, który zdobył Literacką Nagrodę Nobla. Wcześniej dokonał tego Imre Kertész, którego w 2002 roku nagrodzono za „powieści, które przeciwstawiają osobiste doświadczenie jednostki wobec brutalnej bezstronności historii”. Tym samym tytułem poszczycić może się pięcioro polskich autorów i autorek: Henryk Sienkiewicz, Władysław Reymont, Czesław Miłosz, Wisława Szymborska i Olga Tokarczuk.