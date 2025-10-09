Pijana opiekunka zajmowała się dziećmi

Do naszej redakcji zgłosił się zaniepokojony Czytelnik. Poinformował nas o niepokojącym incydencie, który miał miejsce we wtorek (8 października) w Bychawie. Pod wpływem alkoholu znajdowała się kobieta zatrudniona do opieki nad dziećmi w szkolnym autobusie przywożącym i odwożącym uczniów do szkoły.

Sprawę potwierdził podinspektor Kamil Gołębiowski, rzecznik lubelskiej policji.

– Około godziny 14.20 policjanci z komisariatu w Bychawie otrzymali takie zgłoszenie. Wysłany na przystanek przy ul. Szkolnej patrol potwierdził zdarzenie – poinformował podinspektor Gołębiowski.

Rzecznik poinformował, że postępowanie w sprawie będzie prowadzone w kierunku wykroczenia.

O komentarz poprosiliśmy Centrum Usług Wspólnych, pod którego pieczą jest organizowanie przejazdów dla uczniów.

- We wtorek otrzymałam telefoniczne zgłoszenie od pani, która poinformowała mnie, że jedna z opiekunek dzieci w autobusie szkolnym może być pod wpływem alkoholu – mówi Monika Szumera, dyrektorka Centrum Usług Wspólnych w Bychawie. – Moja reakcja była niezwłoczna i poinformowałam komisariat policji celem dokonania badań.

Faktycznie, opiekunka była pod wpływem alkoholu.

– Badanie alkomatem wykazało, że 52-letnia opiekunka miała 2 promile alkoholu w organizmie – przekazał podinspektor Kamil Gołębiowski w rozmowie z Dziennikiem Wschodnim.

Co dalej z pracownicą?

- Obecnie kobieta nie jest dopuszczona do pracy. Gdy otrzymam pełną dokumentację od policji, zostaną podjęte dalsze czynności, zgodne z kodeksem pracy. Zdrowie i bezpieczeństwo dzieci jest dla mnie najważniejsze – dodaje Szumera.

Zgodnie z art. 52 Kodeksu pracy, naruszenie przepisów dotyczących obecności alkoholu w organizmie jest ciężkim naruszeniem obowiązków pracowniczych. Pracodawca, po potwierdzeniu takiego stanu, ma prawo zastosować natychmiastowe rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia. Pracodawca może jednak zadecydować tylko o nałożeniu nagany na 52-letnią pracownicę.

Centrum Usług Wspólnych w Bychawie to jednostka podległa Urzędowi Gminy, które pozwoli na lepszą organizację pracy oraz optymalizację zasobów w jednostkach gminnych. Jednym z takich zadań jest zapewnianie najmłodszym mieszkańcom gminy transportu do szkół podstawowych zlokalizowanych w Bychawie oraz w przypadku dzieci z niepełnosprawnościami do jednostek oświatowych zlokalizowanych w Lublinie.