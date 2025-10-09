KOWR i TAURON łączą siły dla rozwoju OZE

Rozwój odnawialnych źródeł energii na obszarach wiejskich to nie tylko szansa na tańszą energię, ale też na większą samowystarczalność energetyczną i poprawę jakości życia lokalnych społeczności. KOWR konsekwentnie wspiera ten proces, edukując, promując dobre praktyki i zachęcając do inwestycji w zieloną energię.

Intensyfikacja działań na rzecz rozwoju OZE na terenach wiejskich

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa i Tauron Zielona Energiapod koniec września br. podpisali list intencyjny, który stanowi ważny krok w kierunku rozwoju obszarów wiejskich. Dzięki niemu zapewniony zostanie transparentny dostęp do gruntów rolnych Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa (ZWRSP), co umożliwi ich odpowiedzialne zagospodarowanie. Podjęta przez KOWR i TAURON inicjatywa wspiera transformację energetyczną w rolnictwie oraz tworzy warunki do rozwoju lokalnych społeczności i poprawy jakości życia na wsi.

Współpraca KOWR i TAURON Zielona Energia – zakres i kolejne kroki

– KOWR administruje gruntami rolnymi będącymi w Zasobie Własności Rolnej Skarbu Państwa o powierzchni ponad 1 300 000 ha oraz sprawuje nadzór właścicielski nad działalnością 31 spółek strategicznych.Współpraca obu organizacji może przynieść wymierne wartości dla społeczeństwa oraz branży rolniczej, m.in.: dla rolnika dodatkowe przychody z tytułu posadowienia instalacji OZE na jego gruntach, wpływy z podatków do budżetu gminy, czyli lokalnej społeczności, dalszy rozwój spółdzielni energetycznych, z uwzględnieniem możliwości Operatora Sieci Dystrybucyjnej, zmniejszenie śladu węglowego w produktach rolnych, a tym samym podniesienie ich konkurencyjności na rynku europejskim i krajowym, zasilanych energią z OZE – powiedział Henryk Smolarz, Dyrektor Generalny KOWR.

– Rozmowy i współpraca Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa i jego spółek z Tauron i Tauron Zielona Energia pozwalają na wykorzystanie wzajemnego potencjału i doświadczeń, z jakże różnych obszarów, w celu podniesienia jakości życia, dochodów dla mieszkańców obszarów wiejskich, stwarzając im dogodne warunki do życia w czystym środowisku – dodał Henryk Smolarz.

Grzegorz Lot, prezesZarządu TAURON Polska Energiaodnosząc się do nawiązania współpracy z KOWRstwierdził:

–Zyskujemy ważnego partnera w procesie budowy Świata Nowej Energii, którego fundamentem są akceptacja społeczna i współpraca. To one zapewnią gminom realny impuls rozwojowy – poprzez udział lokalnych przedsiębiorców i wpływy podatkowe. Kluczowe jest także włączenie mieszkańców, by tworzyć solidne podwaliny pod inwestycje, kształtujące przyszłość polskiej energetyki.

Michał Orłowski, Wiceprezes Zarządu ds. Zarządzania Majątkiem i Rozwoju w TAURON Polska Energia dodał, że w strategii zadeklarowano rozwój odnawialnych źródeł energii, w tym głównie farm wiatrowych w oparciu o własny development, zakładając wysokość jego udziału – 40% do 2030 i 80% do 2035. KOWR to idealny partner do rozwoju energetyki wiatrowej, dysponujący znaczącymi gruntami i nieruchomościami, które wykazują potencjał do realizacji nowychprojektów w tym obszarze. Kluczowe jest to, aby robić to w dialogu z lokalnymi społecznościami.

Ricardo Marques Fazenda, Wiceprezes TAURON Zielona Energia, bardziej szczegółowo poinformował o zadaniach, jakie obie instytucje będą realizować w najbliższym czasie.

– W ciągu kilku miesięcy poznamy wyniki analiz lokalizacyjnych oraz wypracujemy rekomendacje odnośnie formuły prawnej i finansowej współpracy TAURON Zielona Energia i KOWR. Dzięki tej współpracy TZE będzie mógł szybciej realizować swoje inwestycje. Wymiana wiedzy i doświadczeń z KOWR pozwoli wskazać miejsca szczególnie strategiczne – spełniające normy odległościowe dla lokacji nowych farm wiatrowych – powiedział Ricardo Marques Fazenda.

Dzięki współpracy,TAURON Zielona Energia oraz KOWR będą podejmować wspólne działania w zakresie realizacji nowych projektów inwestycyjnych w obszarze odnawialnych źródeł energii, w tym głównie farm wiatrowych, fotowoltaicznych oraz magazynów energii. Rozpoczęta współpraca ma charakter intencyjny i służy przygotowaniu wstępnych założeń lokalizacyjnych oraz określeniu modelu współdziałania z bezpośrednim udziałem spółek KOWR.