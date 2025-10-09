KOWR i TAURON łączą siły dla rozwoju OZE

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa intensyfikuje działania na rzecz rozwoju odnawialnych źródeł energii na terenach wiejskich. W ostatnim czasie KOWR i TAURON Zielona Energia (TZE) rozpoczęli współpracę, której celem jest realizacja inwestycji w odnawialne źródła energii (OZE) oraz magazyny energii na wybranych nieruchomościach Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa przy współudziale spółek, nad którymi nadzór właścicielski sprawuje KOWR.
Rozwój odnawialnych źródeł energii na obszarach wiejskich to nie tylko szansa na tańszą energię, ale też na większą samowystarczalność energetyczną i poprawę jakości życia lokalnych społeczności. KOWR konsekwentnie wspiera ten proces, edukując, promując dobre praktyki i zachęcając do inwestycji w zieloną energię.
Intensyfikacja działań na rzecz rozwoju OZE na terenach wiejskich
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa i Tauron Zielona Energiapod koniec września br. podpisali list intencyjny, który stanowi ważny krok w kierunku rozwoju obszarów wiejskich. Dzięki niemu zapewniony zostanie transparentny dostęp do gruntów rolnych Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa (ZWRSP), co umożliwi ich odpowiedzialne zagospodarowanie. Podjęta przez KOWR i TAURON inicjatywa wspiera transformację energetyczną w rolnictwie oraz tworzy warunki do rozwoju lokalnych społeczności i poprawy jakości życia na wsi.
Współpraca KOWR i TAURON Zielona Energia – zakres i kolejne kroki
– KOWR administruje gruntami rolnymi będącymi w Zasobie Własności Rolnej Skarbu Państwa o powierzchni ponad 1 300 000 ha oraz sprawuje nadzór właścicielski nad działalnością 31 spółek strategicznych.Współpraca obu organizacji może przynieść wymierne wartości dla społeczeństwa oraz branży rolniczej, m.in.: dla rolnika dodatkowe przychody z tytułu posadowienia instalacji OZE na jego gruntach, wpływy z podatków do budżetu gminy, czyli lokalnej społeczności, dalszy rozwój spółdzielni energetycznych, z uwzględnieniem możliwości Operatora Sieci Dystrybucyjnej, zmniejszenie śladu węglowego w produktach rolnych, a tym samym podniesienie ich konkurencyjności na rynku europejskim i krajowym, zasilanych energią z OZE – powiedział Henryk Smolarz, Dyrektor Generalny KOWR.
– Rozmowy i współpraca Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa i jego spółek z Tauron i Tauron Zielona Energia pozwalają na wykorzystanie wzajemnego potencjału i doświadczeń, z jakże różnych obszarów, w celu podniesienia jakości życia, dochodów dla mieszkańców obszarów wiejskich, stwarzając im dogodne warunki do życia w czystym środowisku – dodał Henryk Smolarz.
Grzegorz Lot, prezesZarządu TAURON Polska Energiaodnosząc się do nawiązania współpracy z KOWRstwierdził:
–Zyskujemy ważnego partnera w procesie budowy Świata Nowej Energii, którego fundamentem są akceptacja społeczna i współpraca. To one zapewnią gminom realny impuls rozwojowy – poprzez udział lokalnych przedsiębiorców i wpływy podatkowe. Kluczowe jest także włączenie mieszkańców, by tworzyć solidne podwaliny pod inwestycje, kształtujące przyszłość polskiej energetyki.
Michał Orłowski, Wiceprezes Zarządu ds. Zarządzania Majątkiem i Rozwoju w TAURON Polska Energia dodał, że w strategii zadeklarowano rozwój odnawialnych źródeł energii, w tym głównie farm wiatrowych w oparciu o własny development, zakładając wysokość jego udziału – 40% do 2030 i 80% do 2035. KOWR to idealny partner do rozwoju energetyki wiatrowej, dysponujący znaczącymi gruntami i nieruchomościami, które wykazują potencjał do realizacji nowychprojektów w tym obszarze. Kluczowe jest to, aby robić to w dialogu z lokalnymi społecznościami.
Ricardo Marques Fazenda, Wiceprezes TAURON Zielona Energia, bardziej szczegółowo poinformował o zadaniach, jakie obie instytucje będą realizować w najbliższym czasie.
– W ciągu kilku miesięcy poznamy wyniki analiz lokalizacyjnych oraz wypracujemy rekomendacje odnośnie formuły prawnej i finansowej współpracy TAURON Zielona Energia i KOWR. Dzięki tej współpracy TZE będzie mógł szybciej realizować swoje inwestycje. Wymiana wiedzy i doświadczeń z KOWR pozwoli wskazać miejsca szczególnie strategiczne – spełniające normy odległościowe dla lokacji nowych farm wiatrowych – powiedział Ricardo Marques Fazenda.
Dzięki współpracy,TAURON Zielona Energia oraz KOWR będą podejmować wspólne działania w zakresie realizacji nowych projektów inwestycyjnych w obszarze odnawialnych źródeł energii, w tym głównie farm wiatrowych, fotowoltaicznych oraz magazynów energii. Rozpoczęta współpraca ma charakter intencyjny i służy przygotowaniu wstępnych założeń lokalizacyjnych oraz określeniu modelu współdziałania z bezpośrednim udziałem spółek KOWR.