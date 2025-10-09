Budowlańcy znaleźli granat z czasów II wojny światowej. Ewakuowano mieszkańców

Do zdarzenia doszło w poniedziałek, 7 października, przy ulicy Adamówka w Górze Puławskiej. Pracownicy budowlani podczas wykopów zauważyli przedmiot przypominający niewybuch. O znalezisku poinformowali dyżurnego puławskiej komendy. Na miejsce skierowano policjantów i policyjnego pirotechnika.

Funkcjonariusz potwierdził, że wykopany został granat moździerzowy pochodzący z okresu II wojny światowej. Teren został natychmiast zabezpieczony, a z kilku okolicznych domów ewakuowano mieszkańców. Wezwano także patrol saperski, który przejął niebezpieczny przedmiot i przewiózł go w bezpieczne miejsce w celu neutralizacji.

– Dzięki szybkiej reakcji pracowników i policjantów nikt nie ucierpiał. Granat został bezpiecznie zabrany przez saperów, a mieszkańcy mogli wrócić do swoich domów – poinformowała nadkomisarz Ewa Rejn-Kozak z Komendy Powiatowej Policji w Puławach. Policja przypomina, że w przypadku znalezienia niewybuchów należy niezwłocznie powiadomić służby i nie podejmować żadnych prób samodzielnego przenoszenia znaleziska.