PGE Dystrybucja - postępowanie przetargowe

W Gospodarstwie Doświadczalnym Felin Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie powstało miejsce, w którym nauka spotyka się z naturą. W środę (8 października) społeczność uczelni świętowała otwarcie ogrodu dendrologicznego. To jedno z wydarzeń z okazji 70-lecia.
Przy okazji przerwy reprezentacyjnej Górnik Łęczna rozegrał mecz kontrolny ze Stalą Rzeszów. Zielono-czarni wysoko pokonali rywali 4:0.
Jej zadaniem była opieka nad dziećmi w szkolnym autobusie. Jak się okazało, 52-letnia kobieta wykonywała swoje obowiązki mając dwa promile alkoholu we krwi.
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa intensyfikuje działania na rzecz rozwoju odnawialnych źródeł energii na terenach wiejskich. W ostatnim czasie KOWR i TAURON Zielona Energia (TZE) rozpoczęli współpracę, której celem jest realizacja inwestycji w odnawialne źródła energii (OZE) oraz magazyny energii na wybranych nieruchomościach Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa przy współudziale spółek, nad którymi nadzór właścicielski sprawuje KOWR.
Sąd uchylił decyzję środowiskową Samorządowego Kolegium Odwoławczego dotyczącą spalarni firmy Eko Energia Lublin. To pierwszy tak wyraźny sygnał, że argumenty ekologów mogą znaleźć uznanie w sądzie. - To olbrzymi sukces. Prawo stanęło po stronie mieszkańców - komentuje Andrzej Filipowicz, koordynator Lubelskiego Alarmu Smogowego.
Szczątki dwóch mężczyzn odnalazł Instytut Pamięci Narodowej na cmentarzu unickim w Terebeli koło Białej Podlaskiej. Wszystko wskazuje na to, że to konspiratorzy oddziału ppor. Roberta Domańskiego „Floriana”.
Wydali na to prawie 3,4 mln zł. Tyle kosztowały nowe pojazdy, z których korzystać będą pracownicy Zakładu Usług Komunalnych i Mieszkaniowych w Lubartowie.
Rola hostessy wykracza daleko poza zwykłe witanie gości, stając się filarem sukcesu każdego wydarzenia. Profesjonalna hostessa to kompleksowe wsparcie organizacyjne, marketingowe i logistyczne, niezbędne do sprawnego przebiegu eventu. Jej kluczowe kompetencje, odpowiednie szkolenie oraz umiejętność budowania zaangażowania uczestników czynią z niej żywego ambasadora marki, skutecznie wpływając na jej pozytywny wizerunek.
Otworzy się nowy rozdział w przemysłowej historii Kraśnika. Na 29 października zaplanowano wmurowanie kamienia węgielnego pod budowę fabryki amunicji Mesko. – Inwestycja warta blisko miliard oznacza setki miejsc pracy, nowe możliwości i rozwój gospodarczy miasta – pisze w mediach społecznościowych wicewojewoda Andrzej Maj, kraśniczanin i jeden z „ojców chrzestnych” tej inwestycji.
Jednym z największych wyzwań w codziennej pracy w polu jest unikanie nakładania się przejazdów i pomijanych fragmentów. Kiedy ciągniki zbaczają z linii, część pola może być opracowana dwa razy, podczas gdy inne obszary pozostają nietknięte, co prowadzi do marnowania nakładów, nierównego wzrostu upraw i wyższych kosztów. Nawet doświadczeni operatorzy mogą mieć trudności z utrzymaniem idealnie prostych linii, zwłaszcza podczas długich zmian lub przy słabej widoczności.
24 października w Lubelskim Domu Technika odbędzie się wyjątkowy koncert „Dźwięki wspomnień” – pełen wzruszeń i refleksji, którego celem jest ocalenie od całkowitego zapomnienia.
Przez dłuższy czas było o nim ciszej. Dziś Przemek Kossakowski znów pojawia się w przestrzeni publicznej — i to w projektach, które pasują do jego charakteru. Dokumentalista przypomina, że najlepiej odnajduje się w ruchu: w podróży, wśród ludzi, z dala od utartych ścieżek.
Praca w pozycji stojącej to codzienność dla milionów Polaków - od kasjerów przez pielęgniarki, po pracowników produkcji. Przepisy BHP nakładają na pracodawców konkretne obowiązki: zapewnienie możliwości siedzenia, odpowiednią organizację stanowiska pracy oraz regularne przerwy. Skutki długotrwałego stania obejmują żylaki, obrzęki nóg, bóle kręgosłupa i problemy z krążeniem - dlatego ergonomia i znajomość przepisów są tak istotne.
Szanse na to, że widoczna u dziecka wada zgryzu zniknie samoczynnie, można ocenić jako niewielkie. Niestety, często dzieje się odwrotnie – z wiekiem zaczyna się pogłębiać i staje się coraz większym problemem. Kiedy zacząć leczenie ortodontyczne, aby przyniosło oczekiwane efekty? Zazwyczaj im szybciej, tym lepiej, choć to zależy od lekarza. Dowiedz się, czy warto wybrać aparat Invisalign®, od ilu lat można go nosić i jak sprawdza się w przypadku najmłodszych.
