Nie tylko dla fanów motoryzacji, ale i miłośników dobrej kawy

6 października dwa egzemplarze nowego Lexusa ES rozpoczęły tournée po salonach marki w całej Polsce. Już 10 października pojawią się w Lublinie. Co ciekawe, Polacy jako pierwsi w Europie będą mogli poznać na żywo ósmą generację luksusowej limuzyny.

Salon Lexus Lublin (Kalinówka 18) zaprasza na dni otwarte modelu ES. W piątek 10 października, w godz. 11-17, będzie można nie tylko dokładnie obejrzeć samochód, ale także odbyć jazdę próbną nowym modelem. Po udanej przejażdżce na gości czekać będzie unikalna japońska kawa w kilku smakach.

Nowy Lexus ES oferuje pełny napęd hybrydowy szóstej generacji oraz dwa warianty napędu elektrycznego. W Lublinie zaprezentowany zostanie model ES 300h, wyposażony w najnowszy układ hybrydowy o mocy 201 KM, który może napędzać przednie koła lub – po raz pierwszy na polskim rynku – wszystkie cztery za pomocą inteligentnego napędu E-FOUR.

Samochód mierzy 5140 mm długości i ma 2950 mm rozstawu osi – to odpowiednio o 165 mm i 80 mm więcej niż w poprzedniej generacji. Dzięki temu znacząco poprawił się komfort podróżowania. Szczególne wrażenie robi przestrzeń dla pasażerów drugiego rzędu oraz bagażnik o regularnych kształtach, który z łatwością pomieści kilka dużych walizek. Wnętrze jest ergonomiczne i minimalistyczne.

W kabinie uwagę zwracają zupełnie nowa deska rozdzielcza, kierownica oraz w pełni cyfrowy kokpit, w którym wyświetlacz na tablicy wskaźników, ekran systemu multimedialnego i aplikacja Lexus Link+ tworzą jedno spójne środowisko. Użytkownicy zyskują dostęp do funkcji takich jak wideorejestrator, cyfrowy kluczyk czy aplikacje muzyczne (dostępne w subskrypcji). W samochodzie debiutuje także najnowsza, czwarta generacja systemów bezpieczeństwa i wsparcia kierowcy – Lexus Safety System+.