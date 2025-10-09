Przeglądarka, z której korzystasz jest przestarzała.

Nie tylko dla fanów motoryzacji, ale i miłośników dobrej kawy

Autor: p.p.
Lexus ES
Lexus ES (fot. Lexus Polska)

To będzie pierwsza okazja, by w Lublinie zobaczyć na żywo nowego Lexusa ES. Jutro, 10 października, japoński synonim luksusu na czterech kołach zaprasza na dzień otwarty w salonie Lexus Lublin w Kalinówce. Na odwiedzających czekać będzie również japońska kawa serwowana w kilku wyjątkowych smakach.

6 października dwa egzemplarze nowego Lexusa ES rozpoczęły tournée po salonach marki w całej Polsce. Już 10 października pojawią się w Lublinie. Co ciekawe, Polacy jako pierwsi w Europie będą mogli poznać na żywo ósmą generację luksusowej limuzyny.

Salon Lexus Lublin (Kalinówka 18) zaprasza na dni otwarte modelu ES. W piątek 10 października, w godz. 11-17, będzie można nie tylko dokładnie obejrzeć samochód, ale także odbyć jazdę próbną nowym modelem. Po udanej przejażdżce na gości czekać będzie unikalna japońska kawa w kilku smakach.

Nowy Lexus ES oferuje pełny napęd hybrydowy szóstej generacji oraz dwa warianty napędu elektrycznego. W Lublinie zaprezentowany zostanie model ES 300h, wyposażony w najnowszy układ hybrydowy o mocy 201 KM, który może napędzać przednie koła lub – po raz pierwszy na polskim rynku – wszystkie cztery za pomocą inteligentnego napędu E-FOUR.

Samochód mierzy 5140 mm długości i ma 2950 mm rozstawu osi – to odpowiednio o 165 mm i 80 mm więcej niż w poprzedniej generacji. Dzięki temu znacząco poprawił się komfort podróżowania. Szczególne wrażenie robi przestrzeń dla pasażerów drugiego rzędu oraz bagażnik o regularnych kształtach, który z łatwością pomieści kilka dużych walizek. Wnętrze jest ergonomiczne i minimalistyczne.

W kabinie uwagę zwracają zupełnie nowa deska rozdzielcza, kierownica oraz w pełni cyfrowy kokpit, w którym wyświetlacz na tablicy wskaźników, ekran systemu multimedialnego i aplikacja Lexus Link+ tworzą jedno spójne środowisko. Użytkownicy zyskują dostęp do funkcji takich jak wideorejestrator, cyfrowy kluczyk czy aplikacje muzyczne (dostępne w subskrypcji). W samochodzie debiutuje także najnowsza, czwarta generacja systemów bezpieczeństwa i wsparcia kierowcy – Lexus Safety System+.

 

Mirosław Momot jest dumny z tego, co osiągnął. Od firmy w garażu na podwórku doszedł do prestiżowego serwisu świadczącego całą gamę usług. Chętnie prezentuje album, w którym uwiecznił kolejne etapy rozwoju swojego biznesu
Nowatorska operacja barku w Lublinie. Pierwsza w kraju
ZDJĘCIA I WIDEO
galeria
film

Nowatorska operacja barku w Lublinie. Pierwsza w kraju

Lekarze z Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego nr 4 w Lublinie wykonali pierwszą w Polsce operację rekonstrukcji uszkodzonych ścięgien stożka rotatorów stawu barkowego z wykorzystaniem własnego ścięgna bicepsa pacjenta. Nowatorska metoda, opracowana i wdrożona przez zespół z Klinicznego Oddziału Ortopedii i Traumatologii, daje chorym znacznie większe szanse na powrót do pełnej sprawności.
Jubileuszowa inauguracja roku akademickiego na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie
ZDJĘCIA
galeria

Jubileuszowa inauguracja roku akademickiego na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie

Z „Gaudeamus igitur” i gromkimi brawami rozpoczął się w czwartek (9 października) nowy rok akademicki na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie. Tegoroczna inauguracja miała wyjątkowy charakter – uczelnia świętuje 70-lecie swojego istnienia.
Lubelscy ortopedzi z nowym mikroskopem. Takiego sprzętu wcześniej nie mieli

Lubelscy ortopedzi z nowym mikroskopem. Takiego sprzętu wcześniej nie mieli

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Lublinie wzbogacił się o nowoczesny mikroskop chirurgiczny, który pozwoli lekarzom na wykonywanie najbardziej precyzyjnych zabiegów ortopedycznych i rekonstrukcyjnych. Urządzenie kosztowało 2,5 mln zł, a jego zakup sfinansowano z budżetu województwa lubelskiego.
Narkotyki znalezione w plecaku 43-letniego mężczyzny

Pił piwo na ulicy, a w plecaku miał kilogram narkotyków. Grozi mu 10 lat więzienia

Policjanci z Lublina zatrzymali 43-letniego mężczyznę, który miał przy sobie ponad kilogram narkotyków. Wpadł przez… piwo, które pił na ulicy. Grozi mu do 10 lat więzienia.
„Wojsko Polskie, stój, bo strzelam”. Żołnierz tłumaczy się w sądzie

„Wojsko Polskie, stój, bo strzelam”. Żołnierz tłumaczy się w sądzie

Przed Wojskowym Sądem Garnizonowym w Lublinie zeznawali w czwartek strażnicy graniczni i żołnierze w procesie 25-letniego szeregowca oskarżonego o przekroczenie uprawnień. Prokuratura zarzuca mu, że oddając w marcu 2024 roku strzały przy granicy z Białorusią, stworzył zagrożenie dla innych osób. Oskarżony nie przyznaje się do winy.
László Krasznahorkai

Literacka Nagroda Nobla 2025 dla László Krasznahorkaia. Porównują go do Kafki i Bernharda

Literacką Nagrodę Nobla 2025 otrzymał László Krasznahorkai. To węgierski pisarz, którego Szwedzka Akademia uhonorowała „za fascynującą i wizjonerską twórczość, która w obliczu apokaliptycznego terroru potwierdza siłę sztuki”.
70 drzew na 70 lat. Uniwersytet Przyrodniczy stworzył ogród dendrologiczny
ZDJĘCIA
galeria

70 drzew na 70 lat. Uniwersytet Przyrodniczy stworzył ogród dendrologiczny

W Gospodarstwie Doświadczalnym Felin Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie powstało miejsce, w którym nauka spotyka się z naturą. W środę (8 października) społeczność uczelni świętowała otwarcie ogrodu dendrologicznego. To jedno z wydarzeń z okazji 70-lecia.
Kuriozalne gole, Górnik Łęczna rozbił Stal Rzeszów w sparingu
film

Kuriozalne gole, Górnik Łęczna rozbił Stal Rzeszów w sparingu

Przy okazji przerwy reprezentacyjnej Górnik Łęczna rozegrał mecz kontrolny ze Stalą Rzeszów. Zielono-czarni wysoko pokonali rywali 4:0.
zdj. ilustracyjne
tylko u nas

Pijana opiekunka zajmowała się dziećmi

Jej zadaniem była opieka nad dziećmi w szkolnym autobusie. Jak się okazało, 52-letnia kobieta wykonywała swoje obowiązki mając dwa promile alkoholu we krwi.
KOWR i TAURON łączą siły dla rozwoju OZE

KOWR i TAURON łączą siły dla rozwoju OZE

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa intensyfikuje działania na rzecz rozwoju odnawialnych źródeł energii na terenach wiejskich. W ostatnim czasie KOWR i TAURON Zielona Energia (TZE) rozpoczęli współpracę, której celem jest realizacja inwestycji w odnawialne źródła energii (OZE) oraz magazyny energii na wybranych nieruchomościach Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa przy współudziale spółek, nad którymi nadzór właścicielski sprawuje KOWR.
PGE Dystrybucja - postępowanie przetargowe

PGE Dystrybucja - postępowanie przetargowe

Mieszkańcy Lublina trzymający transparenty z napisami „Spalarnia to trucizna” czy „Nie dla spalarni”

Sensacyjny przełom w sprawie spalarni Kom-Eko. „Prawo stanęło po stronie mieszkańców”

Sąd uchylił decyzję środowiskową Samorządowego Kolegium Odwoławczego dotyczącą spalarni firmy Eko Energia Lublin. To pierwszy tak wyraźny sygnał, że argumenty ekologów mogą znaleźć uznanie w sądzie. - To olbrzymi sukces. Prawo stanęło po stronie mieszkańców - komentuje Andrzej Filipowicz, koordynator Lubelskiego Alarmu Smogowego.
Bezimienne krzyże w Terebeli. IPN odnalazł szczątki mężczyzn

Bezimienne krzyże w Terebeli. IPN odnalazł szczątki mężczyzn

Szczątki dwóch mężczyzn odnalazł Instytut Pamięci Narodowej na cmentarzu unickim w Terebeli koło Białej Podlaskiej. Wszystko wskazuje na to, że to konspiratorzy oddziału ppor. Roberta Domańskiego „Floriana”.
Mają czym pracować. Nowy sprzęt w bazie ZUKiM
galeria

Mają czym pracować. Nowy sprzęt w bazie ZUKiM

Wydali na to prawie 3,4 mln zł. Tyle kosztowały nowe pojazdy, z których korzystać będą pracownicy Zakładu Usług Komunalnych i Mieszkaniowych w Lubartowie.

Wójt gminy Wąwolnica Marcin Łaguna

Mieszkańcy chcą odwołać wójta gminy Wąwolnica

Krzysztof Żuk

Krzysztof Żuk pod ostrzałem. Uzasadnione zarzuty czy polityczna nagonka?

Jeden podpis Krzysztofa Żuka, tydzień sporów ws. uchodźców

Jeden podpis Krzysztofa Żuka, tydzień sporów ws. uchodźców

Według ustawy kontraktowi szeregowi mogą służyć maksymalnie 12 lat

Żołnierz przestrzega przed karierą w wojsku. Po 12 latach na bruk

Wizyta po kolędzie skończyła się awanturą. "Ksiądz zaczął nas wyzywać od głupich i debili"

Wizyta po kolędzie skończyła się awanturą. "Ksiądz zaczął nas wyzywać od głupich i debili"

Jeszcze w grudniu nic nie zapowiadało konfliktu na linii wojewoda a starostwo łęczyńskie. Na zdjęciu od lewej: starosta łęczyński Roman Cholewa, wojewoda Przemysław Czarnek i burmistrz Łęcznej Teodor Kosiarski

Zawieszenie organów powiatu i wprowadzenie komisarza? Wojewoda napisał do ministra

Komunikaty