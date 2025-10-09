Pił piwo na ulicy, a w plecaku miał kilogram narkotyków. Grozi mu 10 lat więzienia

We wtorek wywiadowcy z Komendy Miejskiej Policji w Lublinie zauważyli przy ulicy Lotniczej mężczyznę z otwartą puszką piwa. Postanowili go wylegitymować. 43-latek był wyraźnie zdenerwowany i zaskoczony, że podeszli do niego nieumundurowani funkcjonariusze. Policjanci postanowili przeprowadzić kontrolę osobistą.

W plecaku mężczyzny znaleźli ponad kilogram narkotyków. Jak się okazało, była to marihuana o wadze ponad 700 gramów i ponad 400 gramów nowej substancji psychoaktywnej. Mieszkaniec Lublina został natychmiast zatrzymany i przewieziony do komendy.

– Mężczyzna trafił do policyjnej celi. Dziś zostanie doprowadzony do prokuratury, gdzie usłyszy zarzuty. Policjanci wnioskują o jego tymczasowe aresztowanie – przekazał podinspektor Kamil Gołębiowski z lubelskiej policji. Za posiadanie znacznych ilości narkotyków grozi mu do 10 lat więzienia.