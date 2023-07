Avia Świdnik wygrała dwa mecze ze Starem Starachowice. W końcu są młodzieżowcy

Dzień wcześniej do żółto-niebieskich dołączył kolejny nowy zawodnik. I znowu jest to młodzieżowiec – Marcel Myszka. Obrońca z rocznika 2003 jest wychowankiem AMSPN Hetman Zamość. W swoim CV ma występy w akademii Legii Warszawa, a także rezerwach „Wojskowych”.

W seniorach grał w czwartoligowym Gryfie Gmina Zamość, a jego dobrą formę szybko dostrzegła pierwszoligowa Resovia, która pozyskała nastolatka w zimie 2022 roku. Myszka zdążył zaliczyć dwa krótkie występy na zapleczu ekstraklasy, ale kolejne rozgrywki spędził w trzecioligowej Lechii Tomaszów Mazowiecki, gdzie w 29 meczach (15 od początku) zdobył jednego gola. W Avii przymierzany jest na pozycję prawego obrońcy.

Wcześniej udało się też wypożyczyć ze Stali Mielec bramkarza Rafała Rudolfa (rocznik 2004). Golkiper ostatnio grał w innym trzecioligowcu z grupy czwartej – Sokole Sieniawa.

Jeżeli chodzi o sobotnie sparingi, to w pierwszym długo bramki nie padały. Gospodarze dopiero w samej końcówce przychylili szalę na swoją stronę. Najpierw w 85 minucie po centrze… Rafała Kursy świetnie głową na 1:0 trafił Adrian Paluchowski, dla którego był to pierwszy gol w nowych barwach. Pięć minut później wynik ustalił Paweł Uliczny, po strzale bezpośrednio z rzutu wolnego.

W drugim spotkaniu to goście lepiej weszli w mecz. Już na początku zawodów swój zespół od starty gola uratował Rudolf. W 33 minucie pokonał go jednak Piotr Mikos i do przerwy to Star prowadził jedną bramką. W drugiej połowie Avia odwróciła jednak losy spotkania. Szybko skromną stratę zamieniła na prowadzenie 2:1. Na listę strzelców wpisywali się: zawodnik testowany i Rafał Dobrzyński. W końcówce żółto-niebiescy dorzucili jeszcze dwa gole i ostatecznie wygrali 4:1.

Avia Świdnik – Star Starachowice 2:0 (0:0)

Bramki: Paluchowski (85), Uliczny (90).

Avia: zawodnik testowany – Zagórski, Kursa, Mykytyn, Rozmus, Kalinowski, Popiołek, Uliczny, Akhmedov, Paluchowski, Rak.

Avia Świdnik – Star Starachowice 4:1 (0:1)

Bramki: zawodnik testowany (47, 81), Dobrzyński (51), Zając (90) – Mikos (33).

Avia: Rudolf – Chyła, Dobrzyński, Midzierski, Myszka, Wdowicz, zawodnik testowany I, zawodnik testowany II, Drozd, Zając, Białek.