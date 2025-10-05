Przeglądarka, z której korzystasz jest przestarzała.

III liga gr. IV

Były napastnik Parmy nie pomógł. Podlasie pokonało rezerwy Cracovii

Podlasie świetnie radzi sobie w tym sezonie na wyjazdach
Podlasie świetnie radzi sobie w tym sezonie na wyjazdach (fot. MKS Podlasie Biała Podlaska/facebook)

Niespodzianka w meczu Cracovia II – Podlasie. „Pasy” dwa razy prowadziły, ale nie dopisały do swojego konta ani jednego punktu. Biało-zieloni w drugiej połowie odwrócili wynik z 1:2 na 4:2.

Co ciekawe, w „podstawie” gospodarzy wyszedł były gracz Parmy Gabriel Charpentier, który w poprzednim sezonie zaliczył 10 występów w Serie A i zdobył jednego gola.

Reprezentant Kongo dał o sobie znać już w... drugiej minucie. Po akcji Thiago świetnie przymierzył do siatki z ostrego kąta. Tuż po dwóch kwadransach bardzo dobrze zachował się za to Maksym Horzhui, który dostał podanie na lewym skrzydle. Złamał akcję do środka i doprowadził do wyrównania strzałem po krótkim rogu.

Błyskawicznie odpowiedział Mateusz Tabisz, który po „klepce” z Thiago uderzył bardzo precyzyjnie, bo piłka odbiła się od słupka i wylądowała w siatce. Do przerwy zostało 2:1, ale Podlasie nie zamierzało tak szybko rezygnować. Po akcji prawym skrzydłem Kacpra Jakóbczyka, już w 56 minucie jego centrę świetnie zamknął Horzhui.

Tuż po godzinie gry zawalił bramkarz Cracovii II. Pozycja, z której przyjezdni wykonywali rzut wolny bardziej sugerowała dośrodkowanie niż strzał. Jakóbczyk jednak uderzył, a zaskoczony golkiper przepuścił piłkę do siatki i niespodziewanie zrobiło się 2:3.

W 79 minucie zamiast wyrównania mecz zamknęli gracze Podlasia. Po rzucie rożnym kapitalnie głową uderzył Eryk Mikołajewski i niespodziewanie trzy punkty pojechały do Białej Podlaskiej.

Dzięki wygranej drużyna Macieja Oleksiuka podtrzymała świetną formę na wyjazdach. W czterech takich występach jego podopieczni wywalczyli już 10 punktów.

Cracovia II – Podlasie Biała Podlaska 2:4 (2:1)

Bramki: Charpentier (2), Tabisz (39) – Horzhui (34, 56), Jakóbczyk (64), Mikołajewski (79).

Podlasie: Jeż – Mikołajewski, Konaszewski, Gocha, Mróz (46 Andrzejuk), Orzechowski, Manamela (46 Maluga), Dmitruk, Jakóbczyk (90 Kaczyński), Horzhui (76 Urbański), Wnuk (70 Grochowski).

Podlasie świetnie radzi sobie w tym sezonie na wyjazdach
W piątek 50 urodziny, w sobotę kolejna wygrana. Edach Budowlani Lublin lepsi od Lechii

W piątek 50 urodziny, w sobotę kolejna wygrana. Edach Budowlani Lublin lepsi od Lechii

To były wyjątkowe dni dla Edach Budowlanych. Klub z Lublina w piątek, podczas uroczystej gali świętował 50 urodziny. Dzień później drużyna Andrzeja Kozaka zrobiła swoje i zanotowała kolejne zwycięstwo. Tym razem ograła Drew Pal 2 Lechię Gdańsk 27:7.
