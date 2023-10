Obiecujący tylko początek, czyli kolejna porażka Orląt Spomlek

Pierwsze fragmenty meczu w Połańcu na pewno mogły pozytywnie zaskoczyć kibiców z Radzynia Podlaskiego. Ich pupile radzili sobie naprawdę dobrze na boisku groźnego rywala. Liczy się jednak to, co w sieci. A tak się składa, że po kwadransie wynik otworzył Tomasz Mucha, a 180 sekund później rezultat poprawił Konrad Guca. W efekcie, miejscowi błyskawicznie mieli świetnie ustawione spotkanie.

Po przerwie piłkarze trenera Popławskiego jeszcze powalczyli. W 56 minucie zaliczyli kontaktowe trafienie. I jeżeli można się doszukiwać jakichś pozytywów mimo porażki, to na pewno trzeba wskazać strzelca gola. Dla Artura Balickiego to pierwsza bramka po transferze do Radzynia.

Kolejne fragmenty? Biało-zieloni starali się o wyrównanie, ale zamiast 2:2, w końcówce zrobiło się 3:1. Arleison Martinez zamknął mecz trzecim golem, w 83 minucie spotkania.

Czarni Połaniec – Orlęta Spomlek Radzyń Podlaski 3:1 (2:0)

Bramki: Mucha (15), Guca (18), Martinem (83) – Balicki (56).

Orlęta: Bartnik – Krashnevski, Duchnowski, Cassio, Szymala (68 Kotko), Szczypek, Korolczuk (80 Piotrowski), Szczygieł, Koszel (80 Malec), Ostrovski, Balicki.