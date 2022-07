Europejskie puchary zagoszczą na Arenie Lublin

Liga Konferencji to rozgrywki powstałe pod egidą UEFA niedawno, bo w sezonie 2021/2022 odbyła się ich pierwsza edycja (najbardziej prestiżowa jest oczywiście Liga Mistrzów, a następnie Liga Europy). W tegorocznych eliminacjach startuje wiele zespołów, w tym cztery z Polski. Od pierwszej rundy eliminacyjnej swoją walkę o fazę grupową rozpoczęła Pogoń Szczecin i Lechia Gdańsk, a w kolejnej dołączy do nich Raków Częstochowa i Lech Poznań, który pożegnał się we wtorek o fazę grupową Ligi Mistrzów po porażce z Karabachem Agdam z Azerbejdżanu.

W rozgrywkach tych udział brać będzie także m.in. ukraińska Zoria Ługańsk. Jednak w związku z sytuacją za naszą wschodnią granicą zespól ten musiał poszukać sobie stadionu. Padło na Arenę Lublin i właśnie na lubelskim stadionie Zoria zagra mecz w ramach trzeciej rundy eliminacji Ligi Konferencji. Nie wiadomo jeszcze kto będzie rywalem ekipy z Ukrainy, bo losowanie tego szczebla rozgrywek odbędzie się 18 lipca.