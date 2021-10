Gryf Gmina Zamość – Hetman 1:0. Wreszcie coś strzelili

Ostatni raz z trafienia piłkarze Gryfa cieszyli się 10 października. W Różańcu zdobyli jednak gola w końcówce pierwszej połowy starcia z Gromem. W dwóch kolejnych występach grali na zero z tyłu, ale sami też nie potrafili pokonać bramkarza rywali. W efekcie, musieli się zadowolić dwoma remisami.

W sobotę, na boisku w Zawadzie też długo zanosiło się na podział punktów. W pierwszej połowie sytuacji było, jak na lekarstwo. Szybko po rozpoczęciu zawodów najlepszą okazję mieli tak naprawdę goście. Po podaniu Oliwiera Drobika na 0:1 powinien uderzyć Mateusz Wójcik, ale z 12 metrów przeniósł piłkę nad poprzeczką. Później nie brakowało walki, ale starć pod obiema bramkami już tak.

Po przerwie niewiele się zmieniło, ale jednak było ciut lepiej. Tuż po godzinie gry Dawid Dobromilski przyjął sobie piłkę w szesnastce Hetmana, ale w ostatniej chwili został zablokowany. Po drugiej stronie boiska Michajło Kaznocha wypatrzył Wójcika jednak obrońcy Gryfa zdążyli powstrzymać szarżującego przeciwnika. W 71 minucie musieli już skapitulować. Dawid Dobromilski zagrał do Mateusza Dołby, a ten nie namyślając się długo strzelił na bramkę Jakuba Wyłupka zapewniając swojej drużynie cenne trzy punkty.

– Jak przystało na derby, oglądaliśmy dużo walki na całym boisku. Na pewno nie było to porywające widowisko, ale trudno o to, jeżeli potykają się dwie bardzo młode drużyny. Dla nas ważne było zdobycie trzech punktów i to osiągnęliśmy. Cieszy mnie trzeci z rzędu mecz bez straty bramki, bo wcześniej mieliśmy z tym problemy – ocenia na klubowym portalu trener Sebastian Luterek.

Gryf Gmina Zamość – Hetman Zamość 1:0 (0:0)

Bramka: Dołba (71).

Gryf: Tomczyszyn – A. Cymerman (58 P. Cymerman), D. Dobromilski, Myszka, Woźniak (82 Magryta), Wołoch, Kierepka (86 Tomasiak), Sałamacha (60 Posikata), Baran (72 Klimkowski), Panas, Dołba.

Hetman: Wyłupek – Herda, Łaska, Bator, Łapiński (80 Maziarka), Dajos, Kaznocha, Miedźwiedź, Drobik, Sienkiewicz, Wójcik (80 Gałka).

Żółte kartki: Kierepka, Panas – Drobik, Łaska.

Sędziował: Michał Mikulski (Lublin).