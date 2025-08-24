Przeglądarka, z której korzystasz jest przestarzała.

IV LIGA LUBELSKA

Hetman nadal z kompletem, Janowianka szybko załatwiła sprawę i remis Lublinianki w Radzyniu

Hetman po trzech kolejkach ma na koncie dziewięć punktów
Hetman po trzech kolejkach ma na koncie dziewięć punktów (fot. Kamil Gac/KS Hetman Zamość/facebook)

Piłkarze trenera Łukasza Gieresza w trzeciej kolejce zanotowali trzecie zwycięstwo. Znowu Hetman zaaplikował rywalom piątkę. Tym razem pokonał do zera Huragan Międzyrzec Podlaski

Drużyna z Zamościa rozpoczęła rozgrywki od skromnej wygranej w Łukowie 1:0. W kolejnych tygodniach było już zdecydowanie bardziej efektownie. Przed tygodniem 5:1 w Bychawie z Granitem, a w sobotę 5:0 w Międzyrzecu Podlaskim. Co więcej, zespół trenera Gieresza szybko wybił rywalom z głów myśli o pozytywnym wyniku.

Między 19, a 20 minutą dwa razy na listę strzelców wpisał się Dominik Skiba. A jeszcze przed przerwą trafienie numer trzy zaliczył Mikołaj Kosior. I było już jasne, że nic złego w starciu z Huraganem Hetmana spotkać nie może. Tym bardziej, że szybko po zmianie stron „Kosiorek” skompletował dublet. A na koniec dżoker ekipy z Zamościa, czyli Daniel Eze ustalił rezultat.

Najciekawsze mecze trzeciej kolejki były zaplanowane na niedzielę. W Radzyniu Podlaskim jako pierwsza na listę strzelców wpisała się Lublinianka. Po podaniu Anesa Kheroufa kolejny raz z dobrej strony pokazał się Michał Wojtowicz, który idealnie uderzył po długim rogu na 0:1. Po dwóch kwadransach gospodarze wyrównali. Karol Rycaj zaliczył przechwyt tuż pod bramką Sebastiana Ciołka i sam powinien trafić na 1:1. Przymierzył jednak w słupek. Skuteczną dobitką popisał się za to Arkadiusz Korolczuk.

W 73 minucie Karol Rycaj miał swój udział przy drugim golu dla Orląt. Tym razem wygrał przepychankę z Patrykiem Drozdem, oddał futbolówkę do Marcela Obroślaka, a ten uderzył na 2:1. Piłkarze Daniela Koczona grali jednak do końca, a bohaterem po stronie drużyny z Wieniawy okazał się Patryk Malec, czyli zawodnik, który do Lublina przeniósł się właśnie z Orląt. To on w doliczonym czasie gry uratował punkt dla przyjezdnych.

W Janowie Lubelskim zanosiło się na wyrównany mecz pomiędzy Janowianką i Ładą. Gospodarze szybko rozstrzygnęli jednak spotkanie. W 23 minucie świetnie zachował się Brillant Etana Monroe.

Kameruńczyk w polu karnym był pilnowany przez obrońcę, ale po dobrej centrze z prawej flanki w stylu ciosu karate wystawił nogę i skierował piłkę do siatki. Niedługo później dwójkową akcję Brillanta i Pawła Zięby w sytuacji jeden na jeden z bramkarzem wykończył ten drugi.

Już w 37 minucie Kacper Piechniak po centrze z rzutu wolnego zgrał futbolówkę głową w kierunku bramki, a dla pewności do siatki wpakował ją jeszcze Filip Małek. W kolejnych fragmentach nic się już nie zmieniło i w Janowie zostało 3:0.

W Tomaszowie Lubelskim jedna ładna akcja Lewartu wystarczyła, żeby drużyna Grzegorza Bonina zabrała z trudnego terenu komplet punktów. Klim Morenkov zagrał w pole karne, Sebastian Plesz wyprzedził obrońcę i wyłożył piłkę do Pawła Myśliwieckiego, a ten od razu, bez przyjęcia strzelił do siatki. Niebiesko-biali mieli jeszcze sporo czasu, żeby wyrównać, ale nic z tego nie wyszło. A to oznacza, że ekipa z Lubartowa po dwóch rozegranych meczach ma na koncie komplet sześciu punktów.

WYNIKI 3. KOLEJKI

Start Krasnystaw – Granit Bychawa 1:1 (Sawa 69 – S. Sprawka 22) * Motor II Lublin – Tur Milejów 1:2 (Paluch – Iwanek, Łopuszyński) * MKS Ruch Ryki – Tanew Majdan Stary 4:0 (Woźniak 28, Bułhak 45, 89-z karnego, Żelazko 47) * Orlęta Łuków – Bug Hanna 0:0 * Huragan Międzyrzec Podlaski – Hetman Zamość 0:5 (Skiba 19, 20, Kosior 39, 55, Eze 83) * Tomasovia Tomaszów Lubelski – Lewart Lubartów 0:1 (Myśliwiecki 63) * Janowianka Janów Lubelski – Łada 1945 Biłgoraj 3:0 (Brillant 23, Zięba 33, Małek 37) * Orlęta Spomlek Radzyń Podlaski – Lublinianka Lublin 2:2 (Korolczuk 30, Obroślak 73 – Wojtowicz 4, Malec 90+3).

IV LIGA LUBELSKA
1. KOLEJKA

Wyniki:

Tur Mijelów - Granit Bychawa 3-0
Start Krasnystaw - Tanew Majdan Stary 4-3
MKS Ryki - Łada 1945 Biłgoraj 1-2
Tomasovia - Lublinianka 1-1
Janowianka - Bug Hanna 3-2
Orlęta Spomlek - Huragan 4-1
Orlęta Łuków - Hetman Zamość 0-1
Motor II Lublin - Lewart Lubartów 27 sierpnia

Tabela:

1. Orlęta Radzyń 1 3 4-1
2. Tur 1 3 3-0
3. Start 1 3 4-3
4. Janowianka 1 3 3-2
5. Łada 1 3 2-1
6. Hetman 1 3 1-0
7. Tomasovia 1 1 1-1
8. Lublinianka 1 1 1-1
9. Motor II 0 0 0-0
10. Lewart 0 0 0-0
11. Tanew 1 0 3-4
12. Bug 1 0 2-3
13. Ryki 1 0 1-2
14. Orlęta Ł. 1 0 0-1
15. Huragan 1 0 1-4
16. Granit 1 0 0-3

