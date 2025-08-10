Przeglądarka, z której korzystasz jest przestarzała.

Starsze przeglądarki internetowe takie jak Internet Explorer 6, 7 i 8 posiadają udokumentowane luki bezpieczeństwa, ograniczoną funkcjonalność oraz nie są zgodne z najnowszymi standardami.

Prosimy o zainstalowanie nowszej przeglądarki, która pozwoli Ci skorzystać z pełni możliwości oferowanych przez nasz portal, jak również znacznie ułatwi Ci przeglądanie internetu w przyszłości :)

Pobierz nowszą przeglądarkę:

Sport
Lubię to! 142 tys. poniedziałek, 11 sierpnia 2025 r.
Serwisy tematyczne

IV LIGA LUBELSKA

Wczoraj
21:56
Strona główna » Sport » Piłka nożna » IV LIGA LUBELSKA

IV liga: Hit w Tomaszowie na remis, Hetman wygrał w Łukowie

Autor: Zdjęcie autora lukisz
Udostępnij 0 A A
Tym razem Tomasovia i Lublinianka podzieliły się punktami
Tym razem Tomasovia i Lublinianka podzieliły się punktami (fot. DW)

W najciekawszym spotkaniu pierwszej kolejki nowego sezonu w IV lidze Tomasovia zremisowała u siebie z Lublinianką 1:1. Jeden z faworytów do awansu – Hetman Zamość przywiózł za to skromne zwycięstwo z Łukowa.

AdBlock
Szanowny Czytelniku!
Dzięki reklamom czytasz za darmo. Prosimy o wyłączenie programu służącego do blokowania reklam (np. AdBlock).
Dziękujemy, redakcja Dziennika Wschodniego.
Kliknij tutaj, aby zaakceptować

 Siedem goli w Krasnymstawie

Nowe rozgrywki rozpoczęły się w Krasnymstawie. Po 45 minutach meczu Start – Tanew Majdan Stary wydawało się, że nic złego gospodarzy po przerwie już nie spotka. Adrian Leszczyński wyprowadził miejscowych na prowadzenie, a w końcówce pierwszej połowy najpierw Łukasz Strug wykorzystał rzut karny, a za chwilę Leszczyński podwyższył na 3:0. Pewnie wielu myślało, że to była kropka nad i.

Beniaminek miał jednak swoje plany i jeszcze powalczył. Szybko gola zdobył Filip Mucha. Chociaż błyskawicznie odpowiedział Przemysław Kanarek, to w 63 minucie znowu było tylko 4:2. Tym razem na listę strzelców wpisał się Maksymilian Kubik. Ten sam gracz w 90 minucie ustalił rezultat na 4:3. Na więcej przyjezdnym zabrakło już czasu.

Hit na remis

Sporo działo się w Tomaszowie Lubelskim, gdzie zmierzyły się: trzecia i druga drużyna poprzedniego sezonu. W 21 minucie Krystian Ziętek zaliczył przechwyt w środku boiska i bardzo dobrze zagrał do przodu, gdzie był Bartłomiej Koneczny. Popularny „Kony” strzelił jednak prosto w bramkarza. Pięć minut później obie drużyny powinny wpisać się na listę strzelców. Najpierw ofiarną interwencją, w ostatniej chwili Lubliniankę uratował Jakub Bednara, który zablokował strzał Mikołaja Grzędy. Za chwilę byliśmy już pod drugą bramką, gdzie znowu dogodną okazję zepsuł Koneczny. Minęło kilkadziesiąt sekund i po dwójkowej akcji: Jakub Sobstyl – Patryk Drozd ten drugi dograł wzdłuż bramki, gdzie „krzyżaczkiem” futbolówkę do siatki skierował Ziętek. Boczny arbiter zasygnalizował jednak, że Drozd podawał już zza linii końcowej i gola nie uznał.

W 41 minucie wydawało się, że Wiktor Łuczkowski bez problemów przejmie długą piłkę. Ta mu się jednak zaplątała między nogami i ostatecznie stracił ją na rzecz gracza gości. Koneczny ponownie znalazł się w doskonałej sytuacji, a tym razem spróbował lobować bramkarza, który też wyszedł do narożnika szesnastki. Zabrakło jednak precyzji, bo Hordii Nikolaienko zdążył zareagować i odbił futbolówkę ręką na rzut rożny.

Jak ważna to była interwencja mogliśmy się przekonać jakieś 120 sekund później. Sebastian Ciołek wykopał piłkę spod swojej bramki na aut. Tomasovia szybko rozegrała akcję od lewej flanki do prawej, a na koniec Bartosz Płocki wyłożył futbolówkę przed szesnastkę do Oleksandra Miszczenki. Ukrainiec uderzył bardzo precyzyjnie, tuż przy słupku na 1:0.

Taki wynik utrzymywał się aż do 81 minuty, kiedy w wielkim zamieszaniu pod bramką Tomasovii do wyrównania doprowadził Anes Kherouf. Po centrze z rzutu rożnego Sobstyla goście strzelali kilka razy, można powiedzieć, że do skutku. Po chwili niebiesko-biali mogli odzyskać prowadzenie, ale Ciołek kapitalnie odbił główkę Macieja Szuty. W 90 minucie przed szesnastką piłkę zebrał Maciej Misiurek i błyskawicznie zdecydował się na strzał z dystansu. Obrońca przyjezdnych przymierzył jednak w słupek i ostatecznie zawody zakończyły się podziałem punktów.

Skromna wygrana Hetmana

W Łukowie Hetman powinien prowadzić już od 11 minuty, ale Rodion Serdiuk zmarnował rzut karny. Świetnie intencje strzelca wyczuł golkiper ekipy z Łukowa Aleksander Żmuda. Niestety, lepiej mógł się zachować w 22 minucie. Po rajdzie prawym skrzydłem Olega Vlasova bramkarz miejscowych odbił piłkę przed siebie, wprost pod nogi Mikołaja Kosiora, który z najbliższej odległości zdobył zwycięskiego gola dla drużyny Łukasza Gieresza.

WYNIKI 1. KOLEJKI

Janowianka Janów Lubelski – Bug Hanna 3:2 (Etana 65, Koźlik 74, Chilimoniuk 77-samobójcza – Białasz 61, Tomasiak 75) * Start Krasnystaw – Tanew Majdan Stary 4:3 (Leszczyński 6, 45, Strug 42-z karnego, Kanarek 61 – Mucha 54, Kubik 63, 90) * MKS Ryki – Łada 1945 Biłgoraj 1:2 (Bułhak 72 – Białek 29, 55-z karnego)* Orlęta Spomlek Radzyń Podlaski – Huragan Międzyrzec Podlaski 4:1 (K. Rycaj 29, 69, Pendel 33, Obroślak 83 – Statkiewicz 47) * Tomasovia Tomaszów Lubelski – Lublinianka Lublin 1:1 (Miszczenko 43 – Kherouf 81) * Orlęta Łuków – Hetman Zamość 0:1 (Kosior 22) * Tur Milejów – Granit Bychawa 3:0 * Motor II Lublin – Lewart Lubartów przełożony na 27 sierpnia (godz. 16).

ZESTAW PAR 2. KOLEJKI

15 sierpnia: Granit – Hetman * Huragan – Orlęta Ł. * Lublinianka – Janowianka * Łada – Tomasovia * Lewart – Ruch * Tanew – Motor II * Tur – Start * Orlęta Spomlek – Bug.

Świdniczanka znowu walczyła do końca, ale to Siarka zdobyła trzy punkty

Świdniczanka znowu walczyła do końca, ale to Siarka zdobyła trzy punkty

Janowianka udanie rozpoczęła nowy sezon

Nowi piłkarze już strzelają dla Janowianki, Bug Hanna mocno się postawił

e-Wydanie
Czytaj więcej o:
tomasovia tomaszów lubelski Lublinianka orlęta łuków IV liga start krasnystaw ks hetman zamość tanew majdan stary

Pozostałe informacje

Gryf Gmina Zamość zaczął nowy sezon od domowej wygranej z Potokiem Sitno

Gryf Gmina Zamość zaczął sezon od zwycięstwa nad Potokiem Sitno

Gryf Gmina Zamość po spadku z czwartej ligi zaczął sezon od wygranej w „najciekawszej lidze świata”. Podopieczni trenera Sebastiana Luterka pokonali na swoim stadionie Potok Sitno, choć aby sięgnąć po komplet punktów musieli się mocno natrudzić.
Tym razem Tomasovia i Lublinianka podzieliły się punktami

IV liga: Hit w Tomaszowie na remis, Hetman wygrał w Łukowie

W najciekawszym spotkaniu pierwszej kolejki nowego sezonu w IV lidze Tomasovia zremisowała u siebie z Lublinianką 1:1. Jeden z faworytów do awansu – Hetman Zamość przywiózł za to skromne zwycięstwo z Łukowa.
Czym różni się trening techniczny od treningu taktycznego w piłce nożnej?

Czym różni się trening techniczny od treningu taktycznego w piłce nożnej?

Piłka nożna to sport, który wymaga od zawodników nie tylko doskonałej kondycji fizycznej, ale także umiejętności technicznych i taktycznych. Każdy element gry jest istotny i wpływa na końcowy wynik, dlatego też treningi piłkarskie są złożone i różnorodne. Przyjrzyj się różnicom między treningiem technicznym a treningiem taktycznym, które są kluczowe dla rozwoju zawodnika.
Na godziny przed zakończeniem kampanii wyborczej, przed drugą turą, cały Chrzanów witał przyszłego prezydenta, życząc mu powodzenia. Nadszedł czas podziękowań?

Nie Berlin, Waszyngton, a Janów Lubelski! Za kilka dni ugoszczą prezydenta Nawrockiego?

Nie światowe metropolie, a powiatowy Janów Lubelski będzie jednym z pierwszych miast, do którego z wizytą uda się Karol Nawrocki. Głowa państwa odwiedzi także Godziszów i Chrzanów (jak nieoficjalnie dowiedzieliśmy się z dobrze poinformowanych źródeł w lubelskim PiS). Termin spotkania to 17 sierpnia, a przyczynkiem ma być Festiwal Oręża Polskiego organizowany nad Zalewem Janowskim.
Utonął 21- latek

Utonął 21- latek

Tragicznie zakończyła się kąpiel 21- letniego mężczyzny, który utonął na terenie żwirowiska  w gminie Leśna Podlaska. Pomimo prowadzonej na miejscu reanimacji nie udało się przywrócić jego funkcji życiowych. Pod nadzorem prokuratura wyjaśniamy okoliczności zdarzenia oraz apelujemy o zachowanie ostrożności nad wodą.
Janowianka udanie rozpoczęła nowy sezon

Nowi piłkarze już strzelają dla Janowianki, Bug Hanna mocno się postawił

Bug Hanna wyjeżdżał w niedzielę z Janowa Lubelskiego z poczuciem niedosytu. Trudno się dziwić, bo beniaminek rozegrał całkiem niezłe zawody, prowadził 1:0, a ostatecznie wracał do domu z pustymi rękami. Gospodarze odwrócili losy spotkania i wygrali 3:2.
Świdniczanka znowu walczyła do końca, ale to Siarka zdobyła trzy punkty

Świdniczanka znowu walczyła do końca, ale to Siarka zdobyła trzy punkty

Drugi raz z rzędu Świdniczanka powalczyła z mocnym rywalem, ale znowu kończyła mecz z pustymi rękami. Tym razem podopieczni trenera Łukasza Jankowskiego przegrali u siebie z Siarką Tarnobrzeg 1:2
Już od wtorku od godz. 17:00 chełmianie muszą przygotować się na spore utrudnienia w ruchu drogowym

Chełm na trasie mistrzyń – kolarskie emocje i wielkie zmiany w ruchu ulicznym

Już 13 sierpnia Chełm zamieni się w centrum kobiecego kolarstwa, goszcząc II etap prestiżowego wyścigu 3. Tour de Pologne Women. To sportowe wydarzenie ogólnopolskiej rangi oznacza nie tylko widowiskowy peleton, ale też czasowe zmiany organizacji ruchu i duże utrudnienia dla kierowców i pieszych.

36 tysięcy seniorów z rentą wdowią
Lubelskie

36 tysięcy seniorów z rentą wdowią

Do końca lipca Zakład Ubezpieczeń Społecznych uruchomił wypłaty tzw. rent wdowich dla niemal 36 tys. seniorek i seniorów z województwa lubelskiego. W sierpniu podwyższonej wypłaty może spodziewać się jeszcze więcej osób.
Wojewoda lubelski Krzysztof Komorski oraz wicewojewodowie Wojciech Wołoch i Andrzej Maj zaprezentowali nowoczesną tablicę lubelskim mediom.

Gdzie są tabletki z jodkiem potasu, a gdzie strażacy? Mapa podpowie

Magazyny, stacje paliw, kopalnie, lotniska, sieci energetyczne, elektrownie wiatrowe, placówki policji, straży pożarnej, czy granicznej – te wszystkie kluczowe punkty znajdziemy na interaktywnej mapie stworzonej przez pracowników Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego LUW.

Paulina Tomasiak (z lewej) świętuje zdobycie pierwszego gola w tym sezonie

GKS Górnik Łęczna pokonał na inaugurację rozgrywek Śląsk Wrocław

Inauguracja rozgrywek w Łęcznej przyniosła sporo emocji. Trzeba jednak przyznać, że długo na nie się nie zanosiło, bo pierwsza połowa była ich kompletnie pozbawiona. Publiczność mogła się jedynie podrywać po ciekawych akcjach Pauliny Tomasiak. W końcówce pierwszej połowy dobrą okazję zmarnowała Klaudia Lefeld, która odebrała piłkę defensorkom Śląska, ale jej strzał przypominał bardziej podanie do bramkarki wrocławskiej ekipy.
Już we wtorek na Placu Litewskim powstanie strefa Chill&Charge dla młodzieży

Już we wtorek na Placu Litewskim powstanie strefa Chill&Charge dla młodzieży

Już 12 sierpnia od godz. 14 w zielonej części Placu Litewskiego zostanie uruchomiona strefa Chill&Charge. To miejsce, gdzie młode mieszkanki i mieszkańcy Lublina będą mogli odpocząć na hamakach, zagrać w planszówki, a także zdobyć nagrody. Wydarzenie odbywa się z okazji Międzynarodowego Dnia Młodzieży.
Jeremy Sochan jednak nie pomoże kadrze na Eurobaskecie

Jeremy Sochan kontuzjowany, zawodnik San Antonio Spurs nie zagra na EuroBaskecie

Szykująca się do występu na mistrzostwach Europy reprezentacja Polski dostała w niedzielę kiepskie wieści. Niestety, z powodu kontuzji łydki na EuroBaskecie nie wystąpi nasz jedyny przedstawiciel w NBA – Jeremy Sochan.
Bartłomiej Gorzkowski z iguaną imieniem Ropniak, honorowym mieszkańcem i ambasadorem lubelskiego schroniska.
galeria

Oko w oko z Ropniakiem

Nie tylko psy i koty będą bohaterami Dnia Otwartego w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Lublinie, ale również iguany, żółwie, ptaszniki czy agamy – podopieczni lubelskiego egzotarium. Miłośnicy zwierząt mają okazję, by z bliska zobaczyć egzotyczne gatunki i poznać ich historie.

Zdjęcie ilustracyjne

Makabryczne odkrycie w Ułężu

Policja przez cała noc pracowała na miejscu znalezienia zwłok noworodka w siatce. Do tego makabrycznego odkrycia doszło w miejscowości Ułęż w powiecie ryckim.
IV LIGA LUBELSKA
34. KOLEJKA

Wyniki:

Janowianka - Kłos Gmina Chełm 9-0
Sygnał Lublin - Start Krasnystaw 2-6
Łada 1945 Biłgoraj - Hetman Zamość 2-2
Granit Bychawa - Górnik II Łęczna 1-0
Gryf Gmina Zamość - Huragan 1-5
Opolanin Opole Lubelskie - Lublinianka 1-2
Stal Kraśnik - Tomasovia 4-0
Avia II Świdnik - Orlęta Spomlek 1-4
Motor II Lublin -  pauza

Tabela:

1. Stal 32 81 90-21
2. Lublinianka 32 77 96-42
3. Tomasovia 32 69 99-40
4. Łada 32 63 86-32
5. Orlęta 32 59 90-44
6. Hetman 32 57 67-45
7. Janowianka 32 52 78-52
8. Start 32 45 50-49
9. Motor II 32 44 56-60
10. Granit 32 43 52-67
11. Huragan 32 42 69-54
12. Górnik II 32 40 57-62
13. Opolanin 32 35 32-74
14. Sygnał 32 24 52-101
15. Avia II 32 22 36-107
16. Gryf 32 15 24-93
17. Kłos 32 5 12-103

ALARM24
Masz dla nas temat? Daj nam znać pod numerem:
Alarm24 telefon 691 770 010

Wyślij wiadomość, zdjęcie lub zadzwoń.

kliknij i poinformuj nas!
Kalendarz Sportowy
Wydarzenia sportowe w Lubelskiem: 24-26 maja

Wydarzenia sportowe w Lubelskiem: 24-26 maja

Górnik Łęczna w sobotę o godz. 20 zagra ze Stalą Rzeszów

Wydarzenia sportowe w Lubelskiem: 17-19 maja

Wydarzenia sportowe w Lubelskiem: 10-12 maja

Wydarzenia sportowe w Lubelskiem: 10-12 maja

Sport Wideo
To może być wielki mistrz
WIDEO

To może być wielki mistrz

film
Sport w Chełmie celuje w najwyższe cele. Dominik Małys o planach ChKS na przyszłość
film

Sport w Chełmie celuje w najwyższe cele. Dominik Małys o planach ChKS na przyszłość

XV Turniej o Puchar Prezesa Spółdzielczego Banku Powiatowego w Piaskach: Bargenda nie zawiódł!
galeria
film
Zdjęcia/Wideo

XV Turniej o Puchar Prezesa Spółdzielczego Banku Powiatowego w Piaskach: Bargenda nie zawiódł!

Wielkie brawa, czek na 30 tysięcy i startowa koszulka z Paryża dla muzeum sportu. Aleksandra Mirosław spotkała się z lubelskimi kibicami
galeria
Zdjęcia/Wideo

Wielkie brawa, czek na 30 tysięcy i startowa koszulka z Paryża dla muzeum sportu. Aleksandra Mirosław spotkała się z lubelskimi kibicami

Tak dopingowaliście biało-czerwonych w Berlinie
galeria
Zdjęcia/Wideo

Tak dopingowaliście biało-czerwonych w Berlinie

Maciek Więckowski znów na podium Pucharu Europy. Tym razem w rumuńskim Cluj!
film
Wideo

Maciek Więckowski znów na podium Pucharu Europy. Tym razem w rumuńskim Cluj!

Ogromna radość. Superpuchar Polski już w Lublinie!
Wideo

Ogromna radość. Superpuchar Polski już w Lublinie!

Posiany na polu na Węglinie Południowym gatunek konopi jest nieprzydatny do „celów rozrywkowych”
galeria
film
zdjęcia, wideo

Las konopi w Lublinie. Czas na wielkie żniwa. Już w poniedziałek?

Sportowe inspiracje: Trening Animal Flow
galeria
film

Sportowe inspiracje: Trening Animal Flow

Córka Wojciecha Kowalczyka: Hiszpanie twierdzą, że Lewandowski strzeli, a Polska wygra
film
wideo

Córka Wojciecha Kowalczyka: Hiszpanie twierdzą, że Lewandowski strzeli, a Polska wygra

Gwiazdorska drużyna w lubelskiej klasie A. Wokalista disco polo i byli zawodnicy ekstraklasy
film

Gwiazdorska drużyna w lubelskiej klasie A. Wokalista disco polo i byli zawodnicy ekstraklasy

Sport Foto
Co za emocje przy Z5! Tak kibice dopingowali żużlowców!
ZDJĘCIA

Co za emocje przy Z5! Tak kibice dopingowali żużlowców!

galeria
Piłkarze Motoru Lublin rozdawali autografy. Chętnych w Olimpie nie brakowało
galeria
film
dużo zdjęć, wideo

Piłkarze Motoru Lublin rozdawali autografy. Chętnych w Olimpie nie brakowało

IX Mistrzostwa Polski Juniorów w Speed-Ballu. Lublin gościł najlepszych młodych zawodników
galeria
NASZ PATRONAT

IX Mistrzostwa Polski Juniorów w Speed-Ballu. Lublin gościł najlepszych młodych zawodników

8. Półmaraton Lubelski za nami. Dopisała pogoda i uczestnicy
galeria
Zdjęcia

8. Półmaraton Lubelski za nami. Dopisała pogoda i uczestnicy

Tak kibicowaliście koszykarkom Polskiego Cukru AZS UMCS podczas meczu z MB Zagłębiem Sosnowiec
galeria
Zdjęcia

Tak kibicowaliście koszykarkom Polskiego Cukru AZS UMCS podczas meczu z MB Zagłębiem Sosnowiec

Zawody strzeleckie KS Snajper - Turniej Cichociemnych 2024
galeria

Zawody strzeleckie KS Snajper - Turniej Cichociemnych 2024

Jerzy Kulej w 2010 roku gościł w Klubie Sportowym Paco przy ul. Zana 72 w Lublinie.
Zdjęcia

Jerzy Kulej od dziś na wielkim ekranie. Mistrz boksu wielokrotnie przyjeżdżał do Lublina

XV Turniej o Puchar Prezesa Spółdzielczego Banku Powiatowego w Piaskach: Bargenda nie zawiódł!
galeria
film
Zdjęcia/Wideo

XV Turniej o Puchar Prezesa Spółdzielczego Banku Powiatowego w Piaskach: Bargenda nie zawiódł!

Regaty o „Błękitną Wstęgę Zalewu Zemborzyckiego”
galeria
film

Regaty o „Błękitną Wstęgę Zalewu Zemborzyckiego”

Wielkie brawa, czek na 30 tysięcy i startowa koszulka z Paryża dla muzeum sportu. Aleksandra Mirosław spotkała się z lubelskimi kibicami
galeria
Zdjęcia/Wideo

Wielkie brawa, czek na 30 tysięcy i startowa koszulka z Paryża dla muzeum sportu. Aleksandra Mirosław spotkała się z lubelskimi kibicami

W Paryżu znów zapłonie ogień olimpijski. Tenisistka ATS Akanza AZS UMCS powalczy o złoto
Zdjęcia

W Paryżu znów zapłonie ogień olimpijski. Tenisistka ATS Akanza AZS UMCS powalczy o złoto

 