IV liga: Hit w Tomaszowie na remis, Hetman wygrał w Łukowie

Siedem goli w Krasnymstawie

Nowe rozgrywki rozpoczęły się w Krasnymstawie. Po 45 minutach meczu Start – Tanew Majdan Stary wydawało się, że nic złego gospodarzy po przerwie już nie spotka. Adrian Leszczyński wyprowadził miejscowych na prowadzenie, a w końcówce pierwszej połowy najpierw Łukasz Strug wykorzystał rzut karny, a za chwilę Leszczyński podwyższył na 3:0. Pewnie wielu myślało, że to była kropka nad i.

Beniaminek miał jednak swoje plany i jeszcze powalczył. Szybko gola zdobył Filip Mucha. Chociaż błyskawicznie odpowiedział Przemysław Kanarek, to w 63 minucie znowu było tylko 4:2. Tym razem na listę strzelców wpisał się Maksymilian Kubik. Ten sam gracz w 90 minucie ustalił rezultat na 4:3. Na więcej przyjezdnym zabrakło już czasu.

Hit na remis

Sporo działo się w Tomaszowie Lubelskim, gdzie zmierzyły się: trzecia i druga drużyna poprzedniego sezonu. W 21 minucie Krystian Ziętek zaliczył przechwyt w środku boiska i bardzo dobrze zagrał do przodu, gdzie był Bartłomiej Koneczny. Popularny „Kony” strzelił jednak prosto w bramkarza. Pięć minut później obie drużyny powinny wpisać się na listę strzelców. Najpierw ofiarną interwencją, w ostatniej chwili Lubliniankę uratował Jakub Bednara, który zablokował strzał Mikołaja Grzędy. Za chwilę byliśmy już pod drugą bramką, gdzie znowu dogodną okazję zepsuł Koneczny. Minęło kilkadziesiąt sekund i po dwójkowej akcji: Jakub Sobstyl – Patryk Drozd ten drugi dograł wzdłuż bramki, gdzie „krzyżaczkiem” futbolówkę do siatki skierował Ziętek. Boczny arbiter zasygnalizował jednak, że Drozd podawał już zza linii końcowej i gola nie uznał.

W 41 minucie wydawało się, że Wiktor Łuczkowski bez problemów przejmie długą piłkę. Ta mu się jednak zaplątała między nogami i ostatecznie stracił ją na rzecz gracza gości. Koneczny ponownie znalazł się w doskonałej sytuacji, a tym razem spróbował lobować bramkarza, który też wyszedł do narożnika szesnastki. Zabrakło jednak precyzji, bo Hordii Nikolaienko zdążył zareagować i odbił futbolówkę ręką na rzut rożny.

Jak ważna to była interwencja mogliśmy się przekonać jakieś 120 sekund później. Sebastian Ciołek wykopał piłkę spod swojej bramki na aut. Tomasovia szybko rozegrała akcję od lewej flanki do prawej, a na koniec Bartosz Płocki wyłożył futbolówkę przed szesnastkę do Oleksandra Miszczenki. Ukrainiec uderzył bardzo precyzyjnie, tuż przy słupku na 1:0.

Taki wynik utrzymywał się aż do 81 minuty, kiedy w wielkim zamieszaniu pod bramką Tomasovii do wyrównania doprowadził Anes Kherouf. Po centrze z rzutu rożnego Sobstyla goście strzelali kilka razy, można powiedzieć, że do skutku. Po chwili niebiesko-biali mogli odzyskać prowadzenie, ale Ciołek kapitalnie odbił główkę Macieja Szuty. W 90 minucie przed szesnastką piłkę zebrał Maciej Misiurek i błyskawicznie zdecydował się na strzał z dystansu. Obrońca przyjezdnych przymierzył jednak w słupek i ostatecznie zawody zakończyły się podziałem punktów.

Skromna wygrana Hetmana

W Łukowie Hetman powinien prowadzić już od 11 minuty, ale Rodion Serdiuk zmarnował rzut karny. Świetnie intencje strzelca wyczuł golkiper ekipy z Łukowa Aleksander Żmuda. Niestety, lepiej mógł się zachować w 22 minucie. Po rajdzie prawym skrzydłem Olega Vlasova bramkarz miejscowych odbił piłkę przed siebie, wprost pod nogi Mikołaja Kosiora, który z najbliższej odległości zdobył zwycięskiego gola dla drużyny Łukasza Gieresza.

WYNIKI 1. KOLEJKI

Janowianka Janów Lubelski – Bug Hanna 3:2 (Etana 65, Koźlik 74, Chilimoniuk 77-samobójcza – Białasz 61, Tomasiak 75) * Start Krasnystaw – Tanew Majdan Stary 4:3 (Leszczyński 6, 45, Strug 42-z karnego, Kanarek 61 – Mucha 54, Kubik 63, 90) * MKS Ryki – Łada 1945 Biłgoraj 1:2 (Bułhak 72 – Białek 29, 55-z karnego)* Orlęta Spomlek Radzyń Podlaski – Huragan Międzyrzec Podlaski 4:1 (K. Rycaj 29, 69, Pendel 33, Obroślak 83 – Statkiewicz 47) * Tomasovia Tomaszów Lubelski – Lublinianka Lublin 1:1 (Miszczenko 43 – Kherouf 81) * Orlęta Łuków – Hetman Zamość 0:1 (Kosior 22) * Tur Milejów – Granit Bychawa 3:0 * Motor II Lublin – Lewart Lubartów przełożony na 27 sierpnia (godz. 16).

ZESTAW PAR 2. KOLEJKI

15 sierpnia: Granit – Hetman * Huragan – Orlęta Ł. * Lublinianka – Janowianka * Łada – Tomasovia * Lewart – Ruch * Tanew – Motor II * Tur – Start * Orlęta Spomlek – Bug.