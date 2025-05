Obie ekipy z Lublina, które zmierzyły się na stadionie przy ul. Zemborzyckiej mają na wiosnę problemy w defensywie. Sygnał traci mnóstwo goli, ale piłkarze Daniela Koczona w tym roku też zachowali czyste konto zaledwie raz. Od środy już dwa, bo łatwo rozbili beniaminka. Po zawodach było tak naprawdę tuż po dwóch kwadransach. W 35 minucie goście prowadzili aż 4:0.

Problemów ze zgarnięciem pełnej puli nie miała również Stal Kraśnik. Drużyna Rafała Kabasy mierzyła się z Gryfem Gmina Zamość i zaaplikowała rywalom piątkę. Mecz był definitywnie rozstrzygnięty tuż po rozpoczęciu drugiej połowy. W 53 minucie Karol Kalita podwyższył na 3:0.

Najciekawszym, środowym spotkaniem były jednak derby w Biłgoraju. Czwarta Łada 1945 podejmowała trzecią Tomasovię. Gospodarze otworzyli wynik w końcówce pierwszej połowy po indywidualnej akcji Patryka Czułowskiego, który łatwo zwiódł jednego rywala, a za chwilę uderzył precyzyjnie, tuż przy słupku. W 68 minucie Wojciech Białek mógł podwyższyć na 2:0, ale swoją szansę zmarnował. Kilkadziesiąt sekund później lepiej pod bramką zachował się za to Patryk Słotwiński. Po centrze z prawego skrzydła gospodarze kiepsko wybili piłkę, bo prosto pod nogi „Słotwy”, który nie miał problemów, żeby doprowadzić do remisu.

W końcówce spotkanie było naprawdę emocjonujące. Atakowali jedni, atakowali drudzy i obie ekipy mogły wygrać. Kibice nie obejrzeli jednak kolejnych goli, co oznacza, że na pozycjach trzy i cztery też zostało po staremu.

Szansę na zmniejszenie straty do podium zmarnowały Orlęta Spomlek. Drużyna z Radzynia Podlaskiego prowadziła z Hetmanem 1:0 i 2:1. Co więcej, goście od 34 minuty grali w dziesiątkę po czerwonej kartce dla Filipa Zakrzewskiego. Mimo to dwukrotnie zdołali wyrównać. Gola na wagę punktu w samej końcówce zdobył Rodrigo Ibanez.

WYNIKI 30. KOLEJKI

Gryf Gmina Zamość – Stal Kraśnik 0:5 (Majewski 15, 36-samobójcza, Kalita 53, R. Król 59, Wyjadłowski 67)

Granit Bychawa – Motor II Lublin 4:2 (Juchna 17, Filipczuk 52, Skrzypek 82, S. Sprawka 90 – Nasalski 70, Kisiel 79)

Łada 1945 Biłgoraj – Tomasovia Tomaszów Lubelski 1:1 (Czułowski 43 – Słotwiński 69)

Sygnał Lublin – Lublinianka Lublin 0:6 (Pacek 10, Kanarek 17, Sobstyl 32, Koneczny 35, 70, Kherouf 58)

Kłos Gmina Chełm – Huragan Międzyrzec Podlaski 1:6 (Dyński 47 – Koryciński 12, Drzazga 15, 73, Tonin 20, 30, 51)

Avia II Świdnik – Górnik II Łęczna 2:5 (Ziętek 41, Banasiak 75 – Duma 38, Malamis 45, Mołodecki 60, Litwa 65, Małyska 76)

Orlęta Spomlek Radzyń Podlaski – Hetman Zamość 2:2 (Mróz 30, Pendel 83 – Skiba 45, Ibanez 88)

Janowianka Janów Lubelski – Start Krasnystaw 0:3 (Boczuliński 37, Strug 50-z karnego, Jabłoński 72).