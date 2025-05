Brzmienia kobiecości – Julia Pietrucha i Marta Zalewska wystąpią w Zgrzycie

Julia Pietrucha i Marta Zalewska połączyły siły w projekcie PIETRUCHA/ZALEWSKA, którego efektem jest album „Neonova”, wydany we wrześniu ubiegłego roku. To ich pierwszy wspólny, w pełni koncepcyjny krążek, łączący folkowe brzmienia z elementami americany, bluegrassu i neofolku. Płyta zawiera 10 utworów, w tym takie jak „Nic złego”, „Nie smuć się” czy „Niemiłosny”.

Pomysł na wspólny album narodził się podczas spotkania na kawie. Piosenki zostały napisane i skomponowane przeze Julię w przeciągu zaledwie dwóch tygodni. Od razu trafiły do rąk Marty, która rozbudowała je o wzruszające i naturalne aranże. Do nagrania w studio dziewczyny zaprosiły muzyków, których brzmienie i charakter cenią, aby i oni dołożyli od siebie cegiełkę. Poza aranżacjami Marta Zalewska odpowiedzialna jest za nagrania partii basowych, gitarowych, wokali oraz chórków. Na tym koncercie Julia i Marta wystąpią w trio wraz z akompaniamentem gitarzysty.

Początek koncertu o godzinie 19:00. Bilety do nabycia w internecie.